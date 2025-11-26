რა იცვლება ავარიული სახლების პროგრამაში

მთავარი,სიახლეები

26.11.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერია ითხოვს ცვლილებას დადგენილებაში, რომელიც მერის სათათბირო საბჭოს საქმიანობას განსაზღვრავს. ეს დადგენილება [#15] სამშენებლო კოდექსის იმ ნაწილს ეყრდნობა, რომელიც ბათუმის ტერიტორიაზე სივრცის დაგეგმარებასა და სამშენებლო საქმიანობას არეგულირებს.

სათათბირო საბჭო ავარიული სახლების პროგრამის ფარგლებში მერიაში შესულ განცხადებებს განიხილავს და მერს რეკომენდაციას აძლევს – აკმაყოფილებს თუ არა განაცხადი [პროექტი] პროგრამის პირობებს.

№15 დადგენილება არეგულირებს ავარიული შენობების ჩანაცვლების, დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულების და კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა დაკმაყოფილების საკითხებს. გარდა ამისა, განიხილავს სამშენებლო კოდექსით გათვალისწინებული საკომპენსაციო ღონისძიების გამოყენების პირობებს, განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი ან მუნიციპალური მნიშვნელობის პროექტების შემთხვევაში.

მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის განმარტებით, განაცხადების განხილვის ეტაპზე გამოიკვეთა რამდენიმე პრობლემური საკითხი, რაც სამართლებრივ დაკონკრეტებას საჭიროებს, მათ შორის არის წარმოსადგენ დოკუმენტთა ნუსხის დაზუსტება. აზუსტებენ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების წინაპირობებსაც.

პროექტის მიხედვით, იცვლება და ზუსტდება ავარიული სახლის და მასზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთის ცნება და ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების პირობები.

მაგალითად,  შენობა-ნაგებობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული განსაზღვრება „ავარიულობის ხარისხი“ – იცვლება „ავარიულობის დაზიანების ხარისხით“, რადგან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტიზის გაცემულ დასკვნებში უპირატესად გამოიყენება ტერმინი „დაზიანების ხარისხი“.

ზუსტდება ბარაკებთან დაკავშირებული ჩანაწერი: „იმ შემთხვევაში, თუ ბარაკი დააკმაყოფილებს მრავალბინიანი ავარიული სახლის კრიტერიუმს ისედაც ხვდება პროგრამაში და მხოლოდ იმის გამო, რომ ბარაკია, მიზანშეწონილია ცალკე არ იყოს გამოყოფილი.“

საბანკო გარანტიის წარდგენის ვალდებულების ნაცვლად შესაძლებელი გახდება იგივე ღირებულების, ავარიული სახლის ადგილას შეთანხმებული სამშენებლო პროექტის სრული საინვესტიციო ღირებულების არანაკლებ 20% ოდენობის, ან სხვა უძრავი ქონების, ოღონდ არა მშენებარე ობიექტში, მერიის სასარგებლოდ იპოთეკით დატვირთვა. მათ შორის, შესაძლებელია ეს იყოს იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონება, მერიის თანხმობის გარეშე გასხვისების აკრძალვის პირობით.

  • დადგენილი მაჩვენებლების გადამეტება

დადგენილებას ემატება პუნქტები, რომლებიც ხელშემწყობი ღონისძიებების – განაშენიანების მაქსიმალური კოეფიციენტის ზღვრული მაჩვენებლების გადამეტების, გამწვანების რეგულაციების, ავტოსადგომების რაოდენობასთან დაკავშირებული რეგულაციების კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნებისგან განსხვავებული პირობებით დამტკიცების დასაშვებობას ითვალისწინებს, იმ შემთხვევაში თუ ავარიული სახლი შედგება 10 და მეტი დამოუკიდებელი საკუთრების საგნისაგან.

ცვლილების მიხედვით, დაინტერესებულმა პირმა მერიას უნდა წარუდგინოს დამატებითი ინფორმაცია: მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებზე ზეგავლენის კვლევის დოკუმენტი, გაცემული აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ.

ასევე სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზების და პარკირების სქემა.

დაინტერესებულმა პირმა მერიას უნდა წარუდგინოს პროექტის განხორციელების ფინანსური დათვლა [ე.წ. კალკულაცია], მესაკუთრის ნოტარიული თანხმობის დოკუმენტი, დეველოპერის მიერ ავარიულ საცხოვრებელ სახლში საკუთრების ათვისების სანაცვლოდ ნაკისრი ვალდებულებების ჩვენებით, მესაკუთრეებთან გაფორმებული ნოტარიული ან  საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ხელშეკრულებები, ავარიული სახლის ადგილას ახალი ობიექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციაში შეყვანისათვის საჭირო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და სხვა საჭირო დოკუმენტების დართვით.

ცვლილების მიხედვით, დაუშვებელია ავარიული სახლების ჩანაცვლების საფუძვლით ერთდროულად ავარიული სახლის ადგილას და სხვა ტერიტორიაზე ამ წესით დადგენილი შეღავათების გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენება ხდება ერთდროულად ავარიულ სახლზე დამაგრებულ მიწის ნაკვეთზე და ამ მიწის ნაკვეთთან გასაერთიანებელ მიწის ნაკვეთზე. [როცა მათ ავარიული სახლის ჩანაცვლებისთვის აერთიანებენ].

თუ ერთმანეთს ემიჯნება ორი ან მეტი ავარიული სახლი, ავარიული სახლების ადგილად მიიჩნევა ამ სახლებზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთები და ამ მიწის ნაკვეთთან გასაერთიანებელი მიწის ნაკვეთი/ნაკვეთები, რომელთა კვადრატულობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ავარიულ სახლებზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთების ჯამის ერთ მეორედს. ეს ნაკვეთები, ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით, ერთიანი პროექტის განხორციელებისთვის უნდა გაერთიანდეს.

ბათუმის მერიამ შესაბამისი ცვლილების პროექტი საკრებულოში უკვე გადააგზავნა. მის დამტკიცებაზე საკრებულომ პირველ დეკემბერს სხდომაზე უნდა იმსჯელოს. „ბათუმელებს“ არაერთმა მშენებელმა დაუდასტურა, რომ მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ სამშენებლო კომპანიების მფლობელებმა უკვე იცოდნენ და ამისთვის თადარიგის დაჭერასაც კი ცდილობდნენ: „ყველა ცდილობდა მოესწრო ნებართვის მიღება არსებული წესით, რადგან რთულდება, რაც არავის უნდა“.

დადგენილების ცვლილების პროექტში წერია, რომ „ამ დადგენილების მოქმედება არ ვრცელდება იმ ადმინისტრაციულ წარმობებზე, რომელზედაც საბჭოს მიერ მიღებულია დადებითი გადაწყვეტილება.“

გასულ წელს ნაბართვებზე განსაკუთრებული მოთხოვნა რომ იყო ეს ციფრებშიც გამოჩნდა, ბათუმის 2025 წლის ბიუჯეტში, 10 თვეში, სამშენებლო ნებართვების მოსაკრებელმა 5 მილიონს გადააჭარბა. ნებართვების გაცემიდან. ერთ წელში, აქამდე, ყველაზე მეტი ბიუჯეტში 3 მილიონამდე ლარია შესული.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
