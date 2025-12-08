მთავარი,სიახლეები

ორი მცირეწლოვანი შვილის მამას საზოგადოების დახმარება სჭირდება

08.12.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

31 წლის ვეფხია მამულაძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება. ვეფხიას 24 ნოემბერს თირკმლის გადანერგვის ოპერაცია ჩაუტარეს და ახლა რეაბილიტაციაა საჭირო.

ვეფხიას მეუღლემ, მედეა გოგსაძემ „ბათუმელებს“ უთხრა, რომ ვეფხია, რომელსაც პირველი ჯგუფის შშმ პირის სტატუსი აქვს, ბავშვობიდან ერთი თირკმლით ცხოვრობდა, ბოლო წელია დიალიზზე იმყოფებოდა, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გართულდა და საბოლოოდ, ოპერაცია გახდა საჭირო.

ახლა ოჯახი ცდილობს საჭირო თანხა შეაგროვოს ანალიზებისა და მედიკამენტებისთვის, მაშინ, როცა ვერ მუშაობს ვერც ვეფხია და ვერც მისი მეუღლე. ცოლ-ქმარს ორი მცირეწლოვანი ბავშვი ჰყავს.

„აქამდე ვმუშაობდი, მაგრამ ვეღარ ვახერხებ, ვეფხიას და ბავშვებს ყურადღება სჭირდებათ და საკუთარი ძალებით ვეღარ ვახერხებთ მკურნალობის გაგრძელებისთვის საჭირო ხარჯების დაფარვას.

ოპერაცია წარმატებით დასრულდა, მაგრამ სამწუხაროდ, შემდეგი ეტაპის მკურნალობა და მუდმივი მედიკამენტები საკმაოდ ძვირი ჯდება. ამ ყველაფერმა ჩვენი ოჯახის ფინანსური რესურსები მთლიანად ამოიწურა.

ნებისმიერი დახმარება – თუნდაც ყველაზე მცირე – ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი იქნება. თითოეული ადამიანის მხარდაჭერა ჩვენი ოჯახის იმედია,“ – ამბობს მედეა გორგაძე.

ვეფხია მამულაძის დახმარების მსურველებს თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ შემდეგ ანგარიშებზე:

თბს ბანკი: GE34TB7812645064300023

საქართველოს ბანკი: GE29BG0000000528305550

მიმღები: მედეა გორგაძე

დანიშნულებაში გთხოვთ მიუთითეთ: ვეფხიასთვის

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
