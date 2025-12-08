ორი მცირეწლოვანი შვილის მამას საზოგადოების დახმარება სჭირდება

31 წლის ვეფხია მამულაძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება. ვეფხიას 24 ნოემბერს თირკმლის გადანერგვის ოპერაცია ჩაუტარეს და ახლა რეაბილიტაციაა საჭირო.
ვეფხიას მეუღლემ, მედეა გოგსაძემ „ბათუმელებს“ უთხრა, რომ ვეფხია, რომელსაც პირველი ჯგუფის შშმ პირის სტატუსი აქვს, ბავშვობიდან ერთი თირკმლით ცხოვრობდა, ბოლო წელია დიალიზზე იმყოფებოდა, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გართულდა და საბოლოოდ, ოპერაცია გახდა საჭირო.
ახლა ოჯახი ცდილობს საჭირო თანხა შეაგროვოს ანალიზებისა და მედიკამენტებისთვის, მაშინ, როცა ვერ მუშაობს ვერც ვეფხია და ვერც მისი მეუღლე. ცოლ-ქმარს ორი მცირეწლოვანი ბავშვი ჰყავს.
„აქამდე ვმუშაობდი, მაგრამ ვეღარ ვახერხებ, ვეფხიას და ბავშვებს ყურადღება სჭირდებათ და საკუთარი ძალებით ვეღარ ვახერხებთ მკურნალობის გაგრძელებისთვის საჭირო ხარჯების დაფარვას.
ოპერაცია წარმატებით დასრულდა, მაგრამ სამწუხაროდ, შემდეგი ეტაპის მკურნალობა და მუდმივი მედიკამენტები საკმაოდ ძვირი ჯდება. ამ ყველაფერმა ჩვენი ოჯახის ფინანსური რესურსები მთლიანად ამოიწურა.
ნებისმიერი დახმარება – თუნდაც ყველაზე მცირე – ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი იქნება. თითოეული ადამიანის მხარდაჭერა ჩვენი ოჯახის იმედია,“ – ამბობს მედეა გორგაძე.
ვეფხია მამულაძის დახმარების მსურველებს თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ შემდეგ ანგარიშებზე:
თბს ბანკი: GE34TB7812645064300023
საქართველოს ბანკი: GE29BG0000000528305550
მიმღები: მედეა გორგაძე
დანიშნულებაში გთხოვთ მიუთითეთ: ვეფხიასთვის