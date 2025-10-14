მთავარი,სიახლეები

„შვილის წამლებისა და კვლევებისთვის დახმარება მჭირდება“ – 9 წლის გიორგის დედა

14.10.2025 •
ჩოხატაურში მცხოვრები, სამი შვილის დედა, ეთო ბარამიძე საზოგადოებას დახმარებას სთხოვს შვილისთვის წამლების შესაძენად.

მან გვითხრა, რომ მისმა შვილმა, 9 წლის გიორგი ბერიშვილმა კეთილთვისებიანი სიმსივნე დაამარცხა, მაგრამ ამჟამად ნევროლოგიური პრობლემების სამკურნალოდ მედიკამენტები და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართვა ესაჭიროება.

ეთო ბარამიძემ გიორგის სამედიცინო დოკუმენტაციაც წარმოგვიდგინა, რომელიც ქუთაისის კლინიკა „ბომონდშია“ გაცემული. გიორგის ფორმა 100-ში ვკითხულობთ, რომ ბავშვს აღენიშნება ქცევითი დარღვევები, მეტყველების გაძნელება და ა.შ.

„გიორგი სკოლაში დადის, სპეციალური მასწავლებელი ჰყავს, მაგრამ მკურნალობა და ექიმთან განმეორებითი ვიზიტი სჭირდება, რისი საშუალებაც არ გვაქვს. 3 შვილი მყავს და ვერ ვმუშაობ, უმცროსსაც თვალის პრობლემა აქვს, ახლა ვერც მეუღლე მუშაობს, ჩოხატაურში ნაქირავებში ვცხოვრობთ“ – გვითხრა ეთო ბარამიძემ. მან ასევე გვიამბო, რომ აქამდე რაჭაში ცხოვრობდნენ, მოკლე ხნის წინ გადმოვიდნენ ჩოხატაურში საცხოვრებლად, სადაც ეთოს მშობლები ცხოვრობენ, რომლებიც სოციალურად დაუცველები არიან.

კითხვაზე, მიმართა თუ არა მუნიციპალიტეტს დახმარების თხოვნით, ეთო ამბობს, რომ მათ ოჯახს დაჰპირდნენ ბინის ქირის საფასურის გადახდაში შეშველებას და იმედი აქვთ, რომ ამ დახმარებას მიიღებენ, თუმცა წამლების შეძენა მათ თავად უნდა შეძლონ, რისი საშუალებაც არ აქვთ.

„წამლების თანხა, ამას ემატება ექიმის განმეორებითი კონსულტაციისთვის ფული, ახალი კვლევები და წამლები იქნება საჭირო, რისი საშუალებაც არ გვაქვს“ – გვითხრა ეთო ბარამიძე.

გიორგის და მისი ოჯახის დახმარების მსურველებს თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ შემდეგ ანგარიშებზე: 

TBC ბანკი: GE15TB7679445061100108

მიმღები: ემზარი ბარამიძე [ეთო ბარამიძის ბიძა]

საქართველოს ბანკი: GE25BG0000000162579635

მიმღები: მარიამ ვაჩეიშვილი [ოჯახის ნათესავი]

