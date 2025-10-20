რეჟისორი გიორგი თავართქილაძე პოლიციაში მივიდა და თქვა, რომ გზა გადაკეტა

20 ოქტომბერს, ღამით, რეჟისორი გიორგი თავართქილაძე პოლიციაში საკუთარი ფეხით მივიდა და თქვა, რომ გზა გადაკეტა.
„მე ცოტა ხნის წინ ვიყავი სავალ ნაწილზე [რუსთაველის გამზირზე] და გადავკეტე გზა ჩემს სხვა თანამებრძოლებთან ერთად. ამას აქვს მოტივი, მე მგონია, რომ თუ გვინდა გადავრჩეთ და ამ ყველაფერს ვუწოდოთ ბრძოლა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს წინააღმდეგობა. დღეს წინააღმდეგობა მხოლოდ სავალ ნაწილზეა.
ჩემი გადაწყვეტილებაა, რომ მოვიდე ამ დაწესებულებაში, რომელსაც პოლიციას ვეღარ ვუწოდებ, თვითმარქვია პოლიცია, არალეგიტიმური სტრუქტურაა და მათ უნდა ვუთხრა, რომ ჩემი მეგობრები და ჩემი თანამებრძოლები როგორც დააკავეს და დაატყვევეს, დამატყვეონ ზუსტად იმავენაირად, იმიტომ, რომ გუშინაც, გუშინწინაც, დღესაც მე ვკეტავდი ამ გზას და რატომღაც ჩემთან არ გამოჩნდნენ. ამიტომ, მე მოვედი ახლა მათთან“, — განაცხადა გიორგი თავართქილაძე ტელეკომპანია „ფორმულასთან“ ჩართვისას, სანამ პოლიციის განყოფილებაში შევიდოდა.
რეჟისორი გიორგი თავართქილაძე პროევროპული აქციების მონაწილე და მოძრაობის – „ქართული კინო საფრთხეშია“ – წევრია.
„ქართული ოცნების“ პარლამენტის მიერ პროტესტის წინააღმდეგ მიღებული მორიგი რეპრესიული საკანონმდებლოო ცვლილებების თანახმად, საქართველოში აქციის მონაწილის მიერ სახის ნიღბის დაფარვა და გზის გადაკეტვა იწვევს ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით.
თბილისში 18 ოქტომბრის აქციაზე გზის „ხელოვნურად გადაკეტვის“ და/ან სახის დაფარვის საბაბით, 19-20 ოქტომბერს, თბილისში პოლიციამ 19 ადამიანი დააკავა და უმეტესობას პატიმრობა გუშინვე შეუფარდეს.
ფოტოზე: გიორგი თავართქილაძე. კადრი „ფორმულას“ ვიდეომასალიდან