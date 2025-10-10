მთავარი,სიახლეები

„4 ოქტომბრის საქმეზე“ ბათუმში კიდევ ერთი პირი დააკავეს

10.10.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„4 ოქტომბრის საქმეზე“ ბათუმში კიდევ ერთი პირი დააკავეს. ავთანდილ სურმანიძე უკრაინაში მებრძოლი ქართველია.

„შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 4 ოქტომბერს თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პირი – 1987 წელს დაბადებული ა.ს. დააკავეს. ამ დროისათვის ჯამში, დაკავებულია სულ 45 პირი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე, 222-ე, 225-ე და 187-ე მუხლებით მიმდინარეობს,“ – აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღს, 10 ოქტომბერს გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ავთანდილ სურმანიძე უკრაინაში 2022 წელს დაიჭრა. მკურნალობის კურსის გავლის შემდეგ ის პერიოდულად ჩამოდიოდა საქართველოში.

ავთანდილ სურმანიძე არასამთავრობო ორგანიზაციის „ალტერნატივას“ წევრია. „ალტერნატივას“ ხელმძღვანელი, ხათუნა ბერიძე ამბობს, რომ ამ დღეებში ავთანდილ სურმანიძე ისევ უკრაინაში დაბრუნებას აპირებდა.

ჯერ უცნობია, კონკრეტულად რა ქმედების გამო ედავება პროკურატურა ავთანდილ სურმანიძეს დანაშაულის ჩადენას.

ავთანდილ სურმანიძე

