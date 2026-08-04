„ვადაგასული საქმე“ – ბათუმში დღეს აქციაზე ფილმს აჩვენებენ

დღეს, 4 აგვისტოს, 20:30 საათზე, ბათუმში, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, წინააღმდეგობის მოძრაობის აქციაზე აჩვენებენ ელენე ასათიანისა და სოსო დუმბაძის ფილმს – „ვაგადასული საქმე”.
სინოფსისის თანახმად, ფილმი 1992 წლის დადგომამდე ერთი კვირით ადრე, თბილისის ცენტრში პოლიტიკურ ძალებს შორის დაპირისპირებას ასახავს, რაც შეიარაღებულ კონფლიქტში გადაიზარდა – ე. წ. თბილისის ომი ორი კვირა გაგრძელდა.
მიუხედავად მწირი ტექნიკური შესაძლებლობებისა, ამ ომს თან ახლავს მედიალურობა. მაშინ კამერას ფაქტების და დანაშაულის კვალის დოკუმენტირებისთვის იყენებდნენ. ფილმში წარმოდგენილია სამთავრობო, ოპოზიციური და საერთაშორისო მედიის პერსპექტივები.
30 წლის შემდეგ, ფილმი „ვადაგასული საქმე” მაყურებელს გადასააზრებლად სთავაზობს ამბებს საქართველოს უახლესი ისტორიიდან და ერთ-ერთ მთავარ კითხვად სვამს, თუ რამდენად არის შესაძლებელი საარქივო მასალების გამოყენებით ისტორიის რევიზია?
ჩვენებას დასწრება ფილმის ერთ-ერთი ავტორი, ელენე ასათიანი.