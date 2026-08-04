მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

„ვადაგასული საქმე“ – ბათუმში დღეს აქციაზე ფილმს აჩვენებენ

04.08.2026
„ვადაგასული საქმე“ – ბათუმში დღეს აქციაზე ფილმს აჩვენებენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 4 აგვისტოს, 20:30 საათზე, ბათუმში, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, წინააღმდეგობის მოძრაობის აქციაზე აჩვენებენ ელენე ასათიანისა და სოსო დუმბაძის ფილმს – „ვაგადასული საქმე”.

სინოფსისის თანახმად, ფილმი 1992 წლის დადგომამდე ერთი კვირით ადრე, თბილისის ცენტრში პოლიტიკურ ძალებს შორის დაპირისპირებას ასახავს, რაც შეიარაღებულ კონფლიქტში გადაიზარდა – ე. წ. თბილისის ომი ორი კვირა გაგრძელდა.

მიუხედავად მწირი ტექნიკური შესაძლებლობებისა, ამ ომს თან ახლავს მედიალურობა. მაშინ კამერას ფაქტების და დანაშაულის კვალის დოკუმენტირებისთვის იყენებდნენ. ფილმში წარმოდგენილია სამთავრობო, ოპოზიციური და საერთაშორისო მედიის პერსპექტივები.

30 წლის შემდეგ, ფილმი „ვადაგასული საქმე” მაყურებელს გადასააზრებლად სთავაზობს ამბებს საქართველოს უახლესი ისტორიიდან და ერთ-ერთ მთავარ კითხვად სვამს, თუ რამდენად არის შესაძლებელი საარქივო მასალების გამოყენებით ისტორიის რევიზია?

ჩვენებას დასწრება  ფილმის ერთ-ერთი ავტორი, ელენე ასათიანი.

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ზურაბ მენთეშაშვილმა 9-თვიანი პატიმრობის შემდეგ ციხე დატოვა – ის „გზის მეორედ გადაკეტვის“ გამო იყო დაკავებული
ზურაბ მენთეშაშვილმა 9-თვიანი პატიმრობის შემდეგ ციხე დატოვა – ის „გზის მეორედ გადაკეტვის“ გამო იყო დაკავებული
„დაასანქცირე ქართული ოცნება” – „პლატფორმა 2025“-ის განცხადება
„დაასანქცირე ქართული ოცნება” – „პლატფორმა 2025“-ის განცხადება
„პოლიცია აგრძელებს მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა უსაფუძვლო დაკავებას“ – საია
„პოლიცია აგრძელებს მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა უსაფუძვლო დაკავებას“ – საია
„ცენზურის შექმნის კიდევ ერთი მაგალითი“ – საია ვახო სანაიას ფეისბუქის პოსტისთვის დაპატიმრებაზე
„ცენზურის შექმნის კიდევ ერთი მაგალითი“ – საია ვახო სანაიას ფეისბუქის პოსტისთვის დაპატიმრებაზე

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 10 ნოემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 7 სექტემბერი

ქედაში ნაპირდამცავი კედლის აღსადგენად დამატებით 950 ათასი ლარი დაიხარჯება 04.08.2026
ქედაში ნაპირდამცავი კედლის აღსადგენად დამატებით 950 ათასი ლარი დაიხარჯება
„ვადაგასული საქმე“ – ბათუმში დღეს აქციაზე ფილმს აჩვენებენ 04.08.2026
„ვადაგასული საქმე“ – ბათუმში დღეს აქციაზე ფილმს აჩვენებენ
ინერტული მასალის უკანონო მოპოვების ბრალდებით 4 პირი დააკავეს 04.08.2026
ინერტული მასალის უკანონო მოპოვების ბრალდებით 4 პირი დააკავეს
ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომელი 04.08.2026
ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომელი
რუსეთში, „ვაილდბერისის“ საწყობებში ისევ ხანძარია დრონების თავდასხმის შემდეგ 04.08.2026
რუსეთში, „ვაილდბერისის“ საწყობებში ისევ ხანძარია დრონების თავდასხმის შემდეგ
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 4 აგვისტო 04.08.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 4 აგვისტო