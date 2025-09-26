მთავარი,სიახლეები

კრემლის პროპაგანდისტის, მარგარიტა სიმონიანის ქმარი მოკვდა

26.09.2025 •
კრემლის პროპაგანდისტის, მარგარიტა სიმონიანის ქმარი მოკვდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კრემლის პროპაგანდისტი მარგარიტა სიმონიანის ქმარი, ასევე პროპაგანდისტი ტიგრან კეოსაიანი მოკვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად სიმონიანმა გაავრცელა. „დღეს ღამით ტიგრანი წავიდა შემოქმედთან“, – დაწერა მან Telegram-ზე.

ტიგრან კეოსაიანი ცხრა თვე კომაში იმყოფებოდა. რეჟისორი, პროდიუსერი და ტელეწამყვანი კეოსაიანი, აქტიურად მუშაობდა რუსეთის ტელეკომპანიებში სხვადასხვა პროექტზე. „მედუზას“ ცნობით, 2022 წელს კეოსაიანი ევროკავშირის სანქციების სიაში შეიყვანეს „რუსულ მედიაში ანტიუკრაინული პროპაგანდის გავრცელების“ გამო.

ტელეწამყვანის რანგში ის მუშაობდა REN TV-ზე, Rossiya-სა და NTV-ზე. მისი უახლესი პროექტი იყო სატირული პროპაგანდისტული შოუ – „საერთაშორისო ხერხის ქარხანა“.

მარგარიტა სიმონიანი  RT-ს (Russia Today) მთავარი რედაქტორია. ის ასევე ხელმძღვანელობს რუსეთის სახელმწიფო მედიაჰოლდინგს Rossiya Segodnya-ს, რომელიც 2013 წელს ვლადიმირ პუტინის ბრძანებით შეიქმნა და აერთიანებს ისეთ პროპაგანდისტულ საინფორმაციო სააგენტოებს, როგორიცაა РИА Новости და Sputnik-ი. ეს უკანასკნელი ათეულობით ენაზე ავრცელებს რუსულ პროპაგანდას.

„ტიგრანი ჯერ კიდევ კომაშია, მე კი კიბოს მკურნალობას გავდივარ" – მარგარიტა სიმონიანი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
