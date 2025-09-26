კრემლის პროპაგანდისტის, მარგარიტა სიმონიანის ქმარი მოკვდა

კრემლის პროპაგანდისტი მარგარიტა სიმონიანის ქმარი, ასევე პროპაგანდისტი ტიგრან კეოსაიანი მოკვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად სიმონიანმა გაავრცელა. „დღეს ღამით ტიგრანი წავიდა შემოქმედთან“, – დაწერა მან Telegram-ზე.
ტიგრან კეოსაიანი ცხრა თვე კომაში იმყოფებოდა. რეჟისორი, პროდიუსერი და ტელეწამყვანი კეოსაიანი, აქტიურად მუშაობდა რუსეთის ტელეკომპანიებში სხვადასხვა პროექტზე. „მედუზას“ ცნობით, 2022 წელს კეოსაიანი ევროკავშირის სანქციების სიაში შეიყვანეს „რუსულ მედიაში ანტიუკრაინული პროპაგანდის გავრცელების“ გამო.
ტელეწამყვანის რანგში ის მუშაობდა REN TV-ზე, Rossiya-სა და NTV-ზე. მისი უახლესი პროექტი იყო სატირული პროპაგანდისტული შოუ – „საერთაშორისო ხერხის ქარხანა“.
მარგარიტა სიმონიანი RT-ს (Russia Today) მთავარი რედაქტორია. ის ასევე ხელმძღვანელობს რუსეთის სახელმწიფო მედიაჰოლდინგს Rossiya Segodnya-ს, რომელიც 2013 წელს ვლადიმირ პუტინის ბრძანებით შეიქმნა და აერთიანებს ისეთ პროპაგანდისტულ საინფორმაციო სააგენტოებს, როგორიცაა РИА Новости და Sputnik-ი. ეს უკანასკნელი ათეულობით ენაზე ავრცელებს რუსულ პროპაგანდას.
