„ტიგრანი ჯერ კიდევ კომაშია, მე კი კიბოს მკურნალობას გავდივარ“ – მარგარიტა სიმონიანი

„სიამოვნებით დავწერდი, რომ კარგად ვარ, მაგრამ ვცდილობ, არასდროს მოვიტყუო. ტიგრანი ჯერ კიდევ კომაშია, მე კი კიბოს მკურნალობას გავდივარ. რა არის ამაში კარგი? მალე პარიკებში მნახავთ. ერთად ავირჩევთ, რომელი გვიხდება ყველაზე მეტად” – წერს კრემლის პროპაგანდისტი, მარგარიტა სიმონიანი საკუთარ Telegram არხზე.
მარგარიტა სიმონიანის დიაგნოზის შესახებ ცნობები რუსულ მედიაში აქამდეც ვრცელდებოდა. თავად სიმონიანმა, კრემლის კიდევ ერთი პროპაგანდისტის, ვლადიმერ სოლოვიოვის გადაცემაში თქვა, რომ მას მძიმე დაავადება დაუდგინეს და რომ ის მკერდის ოპერაციისთვის ემზადებოდა. ამავე გადაცემაში მან ახსენა, რომ მისი მეუღლე ტიგრან კეოსაიანი, ცხრა თვეა კომაშია.
მარგარიტა სიმონიანია RT-ს (Russia Today) მთავარ რედაქტორია, ასევე ხელმძღვანელობს რუსეთს სახელმწიფო მედია ჰოლდინგს Rossiya Segodnya-ს, რომელიც რომელიც 2013 წელს ვლადიმირ პუტინის ბრძანებით შეიქმნა და აერთიანებს ისეთ პროპაგანდისტულ საინფორმაციო სააგენტოებს, როგორებიცაა РИА Новости და Sputnik-ი. ეს უკანასკნელი ათეულობით ენაზე ავრცელებს რუსულ პროპაგანდას.