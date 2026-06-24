გასულ წელს 12 ქალი მოკლეს, 10 მკვლელობა ოჯახის წევრის მიერ იყო ჩადენილი – ომბუდსმენი

2025 წელს საქართველოში 12 ქალი მოკლეს მოხდა – ამის შესახებ სახალხო დამცველის 2025 წლის ანგარიშშია ნათქვამი.
ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2025 წელს გამოვლენილი 12 ქალის მკვლელობის ფაქტიდან, 10 ოჯახის წევრის მიერ იყო ჩადენილი, ხოლო მკვლელობის მცდელობის 21 ფაქტიდან 9 ოჯახის წევრმა ჩაიდინა.
„სამწუხაროდ, ქალთა გენდერულად მოტივირებული მკვლელობების – ფემიციდის პრევენცია და ამგვარ საქმეებზე მართლმსაჯულების და სამართალდაცვითი ფუნქციების ეფექტიანი აღსრულება კვლავ გამოწვევად რჩება. საერთო სტატისტიკური მონაცემიდან, პროკურატურამ ფემიციდი გამოკვეთა 5 შემთხვევაში, ხოლო ფემიციდის მცდელობა 8 შემთხვევაში“ – წერს სახალხო დამცველი.
ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2025 წელსაც ვლინდება შემთხვევები, როდესაც, შესაძლო ძალადობის შესახებ სახელმწიფოს წინასწარი ინფორმაციის მიუხედავად, ქალის მკვლელობის თუ მკვლელობის მცდელობის თავიდან არიდება ვერ მოხერხდა.
__________
ფოტოზე: 8 მარტს გამართული აქცია პერფორმანსი ზუგდიდში, 2018 წელი. ცაბუნია ვართაგავას ფოტო