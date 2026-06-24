მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

გასულ წელს 12 ქალი მოკლეს, 10 მკვლელობა ოჯახის წევრის მიერ იყო ჩადენილი – ომბუდსმენი

24.06.2026
გასულ წელს 12 ქალი მოკლეს, 10 მკვლელობა ოჯახის წევრის მიერ იყო ჩადენილი – ომბუდსმენი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2025 წელს საქართველოში 12 ქალი მოკლეს მოხდა – ამის შესახებ სახალხო დამცველის 2025 წლის ანგარიშშია ნათქვამი.

ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2025 წელს გამოვლენილი 12 ქალის მკვლელობის ფაქტიდან, 10 ოჯახის წევრის მიერ იყო ჩადენილი, ხოლო მკვლელობის მცდელობის 21 ფაქტიდან 9 ოჯახის წევრმა ჩაიდინა.

„სამწუხაროდ, ქალთა გენდერულად მოტივირებული მკვლელობების – ფემიციდის პრევენცია და ამგვარ საქმეებზე მართლმსაჯულების და სამართალდაცვითი ფუნქციების ეფექტიანი აღსრულება კვლავ გამოწვევად რჩება. საერთო სტატისტიკური მონაცემიდან, პროკურატურამ ფემიციდი გამოკვეთა 5 შემთხვევაში, ხოლო ფემიციდის მცდელობა 8 შემთხვევაში“ – წერს სახალხო დამცველი.

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2025 წელსაც ვლინდება შემთხვევები, როდესაც, შესაძლო ძალადობის შესახებ სახელმწიფოს წინასწარი ინფორმაციის მიუხედავად, ქალის მკვლელობის თუ მკვლელობის მცდელობის თავიდან არიდება ვერ მოხერხდა.

__________

ფოტოზე: 8 მარტს გამართული აქცია პერფორმანსი ზუგდიდში, 2018 წელი. ცაბუნია ვართაგავას ფოტო

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
„განხილვა გადავდოთ 2 თვით“ – ვოლსკი ადამიანის უფლებების შესახებ ომბუდსმენის ანგარიშზე
„განხილვა გადავდოთ 2 თვით“ – ვოლსკი ადამიანის უფლებების შესახებ ომბუდსმენის ანგარიშზე
მოქალაქემ ნანადირევის დამუშავების მოზარდებისთვის სწავლება გააპროტესტა – ის ორგანიზაციიდან გაუშვეს
მოქალაქემ ნანადირევის დამუშავების მოზარდებისთვის სწავლება გააპროტესტა – ის ორგანიზაციიდან გაუშვეს
„ადმინისტრაციასთან დაახლოებული პატიმრები აგროვებენ ობშიაკს“ – ომბუდსმენი
„ადმინისტრაციასთან დაახლოებული პატიმრები აგროვებენ ობშიაკს“ – ომბუდსმენი
„სოცდაუცველთა ბაზაში 379 957 ბავშვია, აქედან 23 322 პირველად დარეგისტრირდა“ – სახალხო დამცველი
„სოცდაუცველთა ბაზაში 379 957 ბავშვია, აქედან 23 322 პირველად დარეგისტრირდა“ – სახალხო დამცველი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 9 ნოემბერი

თუ აშშ შეაფერხებს უკრაინის მხარდაჭერას, ეს გავლენას მოახდენს ევროპაზე – ზელენსკი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 25 მარტი

გასულ წელს 12 ქალი მოკლეს, 10 მკვლელობა ოჯახის წევრის მიერ იყო ჩადენილი – ომბუდსმენი 24.06.2026
გასულ წელს 12 ქალი მოკლეს, 10 მკვლელობა ოჯახის წევრის მიერ იყო ჩადენილი – ომბუდსმენი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 ივნისი 24.06.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 ივნისი
„დამხვდა სრულიად სხვა ელენე, ხელჯოხით,“ – ეკა ბესელია ელენე ხოშტარიას საქმეზე 23.06.2026
„დამხვდა სრულიად სხვა ელენე, ხელჯოხით,“ – ეკა ბესელია ელენე ხოშტარიას საქმეზე
საქართველოში რუსეთის მხოლოდ 37 715 მოქალაქეა? – მკვლევარი აღწერის ახალ შედეგზე 23.06.2026
საქართველოში რუსეთის მხოლოდ 37 715 მოქალაქეა? – მკვლევარი აღწერის ახალ შედეგზე
EBRD-მა თიბისი ვაჭრობის დაფინანსებაში ყველაზე აქტიურ ბანკად დაასახელა 23.06.2026
EBRD-მა თიბისი ვაჭრობის დაფინანსებაში ყველაზე აქტიურ ბანკად დაასახელა
24 ივნისს ბათუმში პოლიტპატიმრებზე ფილმებს აჩვენებენ 23.06.2026
24 ივნისს ბათუმში პოლიტპატიმრებზე ფილმებს აჩვენებენ