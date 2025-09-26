ბათუმში ავტოავარიას ქვეითი ემსხვერპლა

ერთი ადამიანი დაიღუპა ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე, გვიან ღამით მომხდარი ავარიისას.
თვითმხილველი, რომელიც გამოცემა “აჭარა თაიმსს” ესაუბრა, ჰყვება, რომ მოძრავი ავტომობილი ჯავახიშვილის ქუჩაზე გაჩერებულ 6 ავტომობილს შეეჯახა. შეჯახების შედეგად ტროტუარზე მდგარი ერთი პირი მძიმედ დაშავდა და სასწრაფო დახმარების სამსახურმა იგი კლინიკაში გადაიყვანა.
შსს-ს ინფორმაციით, დაშავებული კლინიკაში მიყვანიდან მალევე დაიღუპა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის, 276-ე მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს.