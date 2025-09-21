ბათუმის დიდი ნაწილი ისევ უწყლოდაა დარჩენილი – რას ამბობენ „ბათუმის წყალში“?

მთავარი,სიახლეები

21.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება. კომპანია „ბათუმის წყალში“ განმარტავენ, რომ უწყლობა „სტიქიურად მოსულ უხვ ნალექს“ უკავშირდება.

მუნიციპალურ კომპანიაში „ბათუმის წყალი“ გვითხრეს, რომ წყლის მიწოდება საღამოს 6 საათიდან აღდგება.

„წყალმომარაგება შეეზღუდა შემდეგ მისამართებზე მცხოვრებ აბონენტებს: გოგებაშვილის, ო. ჭილაძის, ე. ნინოშვილის, საბაჟოს შესახვევი, ქუთაისის, ზ. გამსახურდიას, ხულოს, გენ. მაზნიაშვილის, კ. გამსახურდიას, ს. ჟღენტის, ნ. დუმბაძის, კ. მარჯანიშვილის, ნ. ბარათაშვილის, დ. თავდადებულის, ჭაბუა ამირეჯიბის, ს. ესენინის, ზ. ბერიძის ქუჩებზე, იმედაშვილსის ქუჩა (#1-დან 15-მდე; 2-დან -14-დან), ლ. ასათიანის ქუჩა (1#-დან 41-მდე; 2-დან 54-მდე), ვაჟა ფშაველას ქუჩა (#1-დან 5-მდე; 2-დან 8-მდე), 26 მაისის ქუჩა (#1 -დან 5-მდე; 2-დან 8-მდე), რუსთაველის ქუჩა, თ. აბულაძის ქუჩა, ალ. ახმეტელის ქუჩა, მ. აბაშიძის ქუჩა (#1-დან 49-დან; 2-დან 46-დან), ა. მელაშვილის ქუჩა , გორგილაძის ქუჩა (#1-დან 13-მდე; 2-დან 8-მდე) მერაბ კოსტავას ქუჩა, ი. აბაშიძის ქუჩა , ნოე ჟორდანიას ქუჩა , ფარნავაზ მეფის ქუჩა (#1-დან 71-მდე; 2-დან 70-მდე), საიათნოვას ქუჩა , გორგასალის ქუჩა (#1-დან 51-მდე; 2-დან 60-მდე), ჭავჭავაძის ქუჩა (#1-დან 39-მდე ; 2-დან 34-მდე), ვალემბერგის ქუჩა, რ.კომახიძის ქუჩა, რევაზ კომახიძის I შეს., ა. წერეთლის ქუჩა (#1-დან 15-მდე), ზუბალაშვილის ქუჩა (#1-დან 39-მდე; 2-დან 34- მდე), შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა, შოთა რუსთაველის ქუჩა (#57-დან 61-მდე), ფიროსმანის ქუჩა, ვ. გორგასალის ქუჩა (#154-დან 162-მდე; 153-დან 159-მდე), ჯავახიშვილის ქუჩა (#2-დან 10-მდე; 1-დან 9-მდე), ტბელ აბუსერიძის ქუჩა (#2-დან 46-მდე; 1-დან 37-მდე), ლ. გუდიაშვილის, გ. ა. აბაშიძის ქუჩა და შესახვევი, კაჭარავას, რ. გორდეზიანის, მალაზონიას, ჟ. შარტავას ქუჩა (#4-დან 22-მდე, 1-დან 15-მდე), ლორიასა და ა. მიქელაძის ქუჩები,“ – აღნიშნულია „ბათუმის წყლის“ მიერ დღეს, 21 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში.

ბათუმში მოსახლეობის ნაწილი უწყლოდ გუშინ, 20 სექტემბერს დილიდან დარჩა. წყალი დღეს ქალაქის იმ ნაწილში უკვე აქვთ, სადაც გუშინ იყო გათიშული გვიან საღამომდე. წყლის მიწოდება სრულად არ აღდგენილა ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
