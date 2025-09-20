სიახლეები

ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება – რა თქვეს კომპანიაში?

20.09.2025

ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება – რა თქვეს კომპანიაში?
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 20 სექტემბერს, ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება. მუნიციპალურ კომპანია „ბათუმის წყალში“ განმარტავენ, რომ მიზეზი ძლიერი წვიმაა და წყლის მიწოდება საღამოს 10 საათიდან აღდგება.

„უხვი ნალექის გამო დღეს 11 საათიდან შეგეზღუდებათ წყალმომარაგება,“ – აღნიშნულია სმს შეტყობინებაში, რომელიც ბათუმში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მიიღეს.

„ბათუმის წყლის“ ცხელ ხაზზე გვითხრეს, რომ სათავე ნაგებობაზე წყლის სიმღვრივის გამო შეუწყდა ბათუმს წყლის მომარაგება და დაწყებულია წყლის გაფილტვრა, პირველ რიგში, წყალი კორპუსების მაღალ სართულებზე მცხოვრებ ოჯახებს შეუწყდებათ.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება – რა თქვეს კომპანიაში?
რუსეთმა 1,1 მილიონი სამხედრო დაკარგა ომის დაწყებიდან დღემდე – უკრაინის გენშტაბი
„სამშობლოს ცვლიან ძალაუფლებაზე და ეს არის ღალატი“- ემიგრანტი ბელგიიდან
„რუსეთმა ნატოს პირი მოუსინჯა, მიიღო მუშტი ცხვირში“ – ინტერვიუ პოლკოვნიკთან
როგორ ქალებს ებრძვის „ოცნება“ რუსთაველზე – მათი ღირებულებები გენიტალიების ჩვენება და შუა თითია
თუ ბორკილებს დასჯის გამო ადებს პოლიცია დაკავებულს, ეს არაადამიანური მოპყრობაა – ინტერვიუ