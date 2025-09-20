ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება – რა თქვეს კომპანიაში?

დღეს, 20 სექტემბერს, ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება. მუნიციპალურ კომპანია „ბათუმის წყალში“ განმარტავენ, რომ მიზეზი ძლიერი წვიმაა და წყლის მიწოდება საღამოს 10 საათიდან აღდგება.
„უხვი ნალექის გამო დღეს 11 საათიდან შეგეზღუდებათ წყალმომარაგება,“ – აღნიშნულია სმს შეტყობინებაში, რომელიც ბათუმში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მიიღეს.
„ბათუმის წყლის“ ცხელ ხაზზე გვითხრეს, რომ სათავე ნაგებობაზე წყლის სიმღვრივის გამო შეუწყდა ბათუმს წყლის მომარაგება და დაწყებულია წყლის გაფილტვრა, პირველ რიგში, წყალი კორპუსების მაღალ სართულებზე მცხოვრებ ოჯახებს შეუწყდებათ.