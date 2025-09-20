ბათუმში დემოკრატიის სასწავლო კურსი იწყება – გაიმართება დისკუსიები და კინოჩვენებებიც

ბათუმში ახალგაზრდებისთვის დემოკრატიის სასწავლო კურსი შეიქმნა, რომლის მიზანია დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაცია და კრიტიკული აზროვნების და ანალიზის უნარების განვითარება. ეს საქმე რამდენიმე სამოქალაქო აქტივისტმა წამოიწყო – ისინი მოხალისეობრივ საფუძველზე სთავაზობენ ახალგაზრდებს ამ კურსის გავლას.
სასწავლო კურსის საკითხებია: დემოკრატია და საქართველო; ადამიანის უფლებები და მისი პრაქტიკული რეალიზაცია საქართველოში; მედიის ბრძოლა არსებობისთვის; საქართველო და საერთაშორისო თანამეგობრობა.
სასწავლო კურსის პარალელურად მონაწილეებისთვის გაიმართება თემატური კინოჩვენებები, დისკუსიები და დებატები ბრიტანული მოდელით. ასევე მოეწყობა მხატვრული და დოკუმენტური ლიტერატურის განხილვა.
თითოეულ სასწავლო ჯგუფთან სასწავლო კურსები გაიმართება 3 თვის განმავლობაში, კვირაში 2-ჯერ – ერთი შეხვედრა 1,5 -3 საათი.
„დემოკრატიის სასწავლო კურსის“საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობაში შედიან: ასლან ჭანიძე „თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის“ თავმჯდომარე, ციალა ქათამიძე „მხარდაჭერის და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრის“ თავმჯდომარე, ილია გუჩმანიძე „მწვანე სექტორის“ თავმჯდომარე, დეა ერემაშვილი „შშმ ქალთა ალიანსის“ აღმასრულებელი დირექტორი, მალხაზ ჭკადუა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ბათუმის ოფისისა და სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი.
საინიციატივო ჯგუფის წევრებს არასამთავრობო სექტორში მუშაობით დაგროვილი აქვთ დიდი გამოცდილება და ცოდნა სხვადასხვა მიმართულებით. „ქართული ოცნების“ მიერ „რუსული კანონის“ და სხვა შემზღუდავი ნორმების მიღების შემდეგ, ისინი მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, განახორციელონ ალტერნატიული საგანმანათლებლო საქმიანობა ან განახორციელონ პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობდა ახალგაზრდების არაფორმალურ განათლებას.
ამ კურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ბათუმის, ქობულეთის და ხელვაჩურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს [16-29 წლის ახალგაზრდები]. სასწავლო კურსები ჩატარდება „შშმ ქალთა ალიანსის“ ოფისში. ქ.ბათუმი, ლერმონტოვის 67/69
დაინტერესებულ პირებს განაცხადის ფორმა შეუძლიათ შეავსონ 30 სექტემბრის ჩათვლით.