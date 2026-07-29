მოგება ექვს თვეში 74%-ით გაიზარდა და 112.3 მლნ ლარია – საქართველოს რკინიგზა

საქართველოს რკინიგზა აცხადებს, რომ სატვირთო გადაზიდვებში რეკორდული მაჩვენებლები აქვს.
რკინიგზის ცნობით, 2026 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით, ჯამურად გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 6,9 მლნ ტონაა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან მიმართებით 10%-ით მეტია.
რკინიგზა წერს, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი საქართველოს რკინიგზას ბოლო ათწლეულებია არ ჰქონია.
„აღსანიშნავია, რომ კომპანიას ახალი ტვირთებიც დაემატა. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში რკინიგზის გადაზიდვებში გამოჩნდა ისეთი ტვირთის სახეობები, რომლებიც წინა წლის პირველ ნახევარში არ ან თითქმის არ გადაიზიდებოდა“ – წერს რკინიგზა, თუმცა არ აზუსტებს, რა სახეობებზეა საუბარი.
ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ სატვირთო გადაზიდვების გარდა, მნიშვნელოვანი მატება აქვს საოპერაციო შემოსავლებში, კორექტირებულ EBIDTA-სა და შემოსავლებში.
„კომპანიის ჯამურმა შემოსავალმა იანვარ-ივნისის პერიოდში 352 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 19%-ით მეტია წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით.
საანგარიშო პერიოდში კორექტირებული EBIDTA საოპერაციო საქმიანობიდან, 27%-ით გაიზარდა და 92.2 მლნ ლარი შეადგინა (2025 წლის 6 თვის მაჩვენებელი: 72.4 მლნ ლარი).
სრული EBITDA გაიზარდა 84%-ით და 137.0 მლნ ლარი შეადგინა (2025 წლის 6 თვის მაჩვენებელი: 74.3 მლნ ლარი). შესაბამისად, კორექტირებული EBITDA მარჟა გაუმჯობესდა 45%-მდე, წინა წლის ანალოგიური პერიოდის 25%-თან შედარებით“ – წერს რკინიგზა.
რკინიგზის 2026 წლის პირველი 6 თვის წმინდა მოგებამ შეადგინა 112.3 მლნ ლარი, რაც 74%-ით აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიოდის წმინდა მოგებას (64.7 მლნ ლარი).