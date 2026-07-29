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სურსათის სააგენტომ ფოთში ორი რესტორნის მუშაობა შეაჩერა

29.07.2026
სურსათის სააგენტომ ფოთში ორი რესტორნის მუშაობა შეაჩერა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ქალაქ ფოთში ორ რესტორანს, „თევზის სახლსა“ და „ჯარგვალს“ საწარმოო პროცესი შეუჩერა.

სააგენტო წერს, რომ ფოთში რესტორანი „თევზის სახლი“ გურიის ქ. N11-ში არაგეგმურად შეამოწმეს და ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები -ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, არასათანადო რეცხვა-დეზინფექცია, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა.

„ასევე დარღვეული იყო მომხმარებლისთვის ზღვის პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი, მიკვლევადობის მოთხოვნები და ბიზნესოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა“ – წერს სააგენტო.

გურიის ქუჩაზე სააგენტომ კიდევ ერთი რესტორანი, „ჯარგვალი 2026“ შეამოწმა.

„ინსპექტირებისას ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები – არასათანადო რეცხვა-დეზინფექცია, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა…

გამოვლენილი დარღვევების გამო,ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა და შეუსაბამობების გამოსწორებამდე საწარმოო პროცესი შეუჩერდა“ – წერს სააგენტო.

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ფოტო: სურსათის ეროვნული სააგენტო

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