ჯოჯო მაიერმა მსმენელს ბეისისა და ჯანგლის სესიები შესთავაზა – შავი ზღვის ჯაზფესტივალის მეორე დღე

27 ივლისს ბათუმის შავი ზღვის ჯაზფესტივალის სცენა ვირტუოზ შვეიცარიელ დრამერ ჯოჯო მაიერს დაეთმო. არტისტმა ელექტრონული კვარტეტის, “ნერვის” თანხლებით, მსმენელებს დრამ ენდ ბეისისა და ჯანგლის უბადლო სესიები შესთავაზა. მსმენელი დრამერს ოვაციებით შეხვდა.

შვეიცარიელი დრამერი, ჯოჯო მაიერი ცნობილია დრამისადმი ინოვაციური მიდგომით და მოღვაწეობით ცოცხალი ელექტრონიკის ჟანრში.

შვეიცარიაში, ციურიხში დაბადებულმა მაიერმა დრამზე დაკვრა ახალგაზრდა ასაკში დაიწყო და სწრაფად დაიმკვიდრა რეპუტაცია ტექნიკური ცოდნისა და შემოქმედებითი მრავალფეროვნების გამო.

მაიერი ცნობილია თავისი პროექტით, Nerve, რომელიც მან 1990-იანი წლების ბოლოს დააარსა. Nerve-მა დაიწყო როგორც ექსპერიმენტული პლატფორმა, რათა შეერწყა ცოცხალი დრამი ელექტრონული მუსიკის ისეტი ჟანრებისათვის, როგორიცაა დრამი და ბასი, jungle, and breakbeat.

მაიერის უნიკალურმა უნარმა, გაიმეოროს ელექტრონული დრამის შაბლონები აკუსტიკური დრამის სეტზე მას საერთაშორისო აღიარება და ერთგული მიმდევრები მოუპოვა.

ხვალ, 28 ივლისს შავი ზღვის ფესტივალის დასკვნით ეტაპზე მაყურებლის წინაშე ჯექსონები წარსდგებიან. ჯექსონების შოუზე გაჟღერდება ხუთივე ძმის, მათ შორის ჯერმინ და მაიკლ ჯექსონების მიერ შექმნილი ყველა ცნობილი მეგა ჰიტი, რომლებმაც დიდი ხანია მსოფლიო პოპულარობა მოიპოვა: “ABC”, “I Want You Back”, “I’ll Be There” და მრავალი სხვა.

ჯექსონები, თავდაპირველად ცნობილი როგორც The Jackson 5, არის საკულტო ამერიკული პოპ და R&B ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა გარიშში, ინდიანაში. თავდაპირველ შემადგენლობაში შედიოდნენ ძმები ჯეკი, ტიტო, ჯერმეინი, მარლონი და მაიკლ ჯექსონი. 1960-იანი წლების ბოლოს ჯგუფმა სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა ხმის ჩამწერ სტუდია Motown Records-თან დებიუტით და გახდა ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჯგუფი.

Jackson 5 აღმოაჩინა Motown-ის აღმასრულებელმა ბობი ტეილორმა და 1968 წელს ლეიბლს ხელი მოაწერა. მათი პირველი ოთხივე სინგლი, “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save” და “I’ll Be There, ” მოხდა Billboard Hot 100 ჩარტში, რამაც ჯგუფი დაამკვიდრა, როგორც მთავარი ძალა მუსიკალურ ინდუსტრიაში. პოპის, სოულისა და R&B-ის მათმა ინფექციურმა ნაზავმა აუდიტორია მთელ მსოფლიოში მოხიბლა.