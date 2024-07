შავი ზღვის ჯაზფესტივალი იწყება – გაიგეთ, ვის მოუსმენთ

მუსიკის მოყვარულებს 26-28 ივლისს, ბათუმში, შავი ზღვის ჯაზფესტივალზე შესაძლებლობა ექნებათ მოუსმინონ ლეგენდარულ The Jacksons, ფილიპ ლასიტერი ბენდით Philty და ვირტუოზ დრამერ ჯოჯო მაიერს. ამ სტატიაში სწორედ მათზე მოგიყვებით.

ფილიპ ლასიტერი – 26 ივლისი

11 გრემის ჯილდოს მფლობელი ფილიპ ლასიტერი მუსიკალურ ინდუსტრიაში ცნობილია თავისი განსაკუთრებული წვლილით, როგორც ჩასაბერი და სიმებიანი ინსტრუმენტების არანჟირების სპეციალისტი, მესაყვირე და ბენდის ლიდერი. ლასიტერის ნამუშევრები მოიცავს სხვადასხვა ჟანრს, მათ შორის გოსპელს, სოულს, R&B, ფანკს, ჯაზს და სალსას, რაც ასახავს მის მრავალფეროვან მუსიკალურ გავლენას და ნიჭს.

მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში, ლასიტერი თანამშრომლობდა უამრავ გამორჩეულ არტისტთან, როგორებიცაა კირკ ფრანკლინი, ფრედ ჰემონდი, არიანა გრანდე, ტიმბალენდი, რობერტა ფლაკი, ჯილ სკოტი, ანდერსონი .პაკი და სეს ვინანსი.

მან წვლილი შეიტანა შვიდი გრემის გამარჯვებულ პროექტში, წარმოაჩინა თავისი ოსტატობა შექმნასა და არანჟირებაში. მაღალი დონის არტისტებთან მუშაობის გარდა, ის ხელმძღვანელობს საკუთარ ფანკ ჯგუფს, Philthy, რომელიც ცნობილია თავისი მაღალი ენერგიული პერფორმანსებითა და რთული არანჟირებით.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ლასიტერი ლეგენდარული არტისტის პრინცის (PRINCE) New Power Generation-ის უცვლელი წევრი იყო.

ფილიპ ლასიტერმა გასულ წელს, საქსოფონის სენსაცია ქენდი დალფერის მონაწილეობით გამოუშვა “Purple” , რომელიც პრინცს მიუძღვნა. ტრეკი არის წამყვანი სინგლი ალბომისა, რომელიც ჩაწერილია ამსტერდამში, 14-კაციანი ანსამბლით და სპეციალური სტუმრების შემადგენლობით.

როგორც Philty-ს ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ლასიტერის მუსიკალური მოგზაურობა დაიწყო 6 წლის ასაკში მობილში, ალაბამაში, სადაც იგი „უნებურად შეხვდა თავის პირველ სიყვარულს – ფორტეპიანოს,“ ხოლო კოლეჯის წლებში კიდევ უფრო განავითარა საყვირზე დაკვრის თავისი ბუნებრივი ნიჭი.

მისმა ფორმალურმა განათლებამ და ადრეულმა კარიერულმა გამოცდილებამ კიდევ უფრო დახვეწა მისი მუსიკალური უნარები, რამაც მიიყვანა იგი პოპულარული არანჟირების სპეციალოსტობასა და შემსრულებლობამდე. ის გამოდიოდა პრესტიჟულ ღონისძიებებზე და დარბაზებში მთელს მსოფლიოში, მათ შორის მონტრეს ჯაზფესტივალზე [Montreux Jazz Festival], ჩრდილოეთ ზღვის ჯაზფესტივალზე [North Sea Jazz Festival] და ესენსის ფესტივალზე Essence Festival].

ჯოჯო მაიერი – 27 ივლისი

ჯოჯო მაიერი არის ცნობილი შვეიცარიელი დრამერი, რომელიც ცნობილია დრამისადმი მისი ინოვაციური მიდგომით და მოღვაწეობით ცოცხალი ელექტრონიკის ჟანრში. შვეიცარიაში, ციურიხში დაბადებულმა მაიერმა დრამზე დაკვრა ახალგაზრდა ასაკში დაიწყო და სწრაფად დაიმკვიდრა რეპუტაცია ტექნიკური ცოდნისა და შემოქმედებითი მრავალფეროვნების გამო.

მაიერი ცნობილია თავისი პროექტით, Nerve, რომელიც მან 1990-იანი წლების ბოლოს დააარსა. Nerve-მა დაიწყო როგორც ექსპერიმენტული პლატფორმა, რათა შეერწყა ცოცხალი დრამი ელექტრონული მუსიკის ისეტი ჟანრებისათვის, როგორიცაა დრამი და ბასი, jungle, and breakbeat. მაიერის უნიკალურმა უნარმა, გაიმეოროს ელექტრონული დრამის შაბლონები აკუსტიკური დრამის სეტზე მას საერთაშორისო აღიარება და ერთგული მიმდევრები მოუპოვა.

მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში მაიერი თანამშრომლობდა მრავალფეროვან არტისტებთან, მათ შორის ჯონ მედესკის, მეშელ ნდგეოჩელოსთან, ვერნონ რეიდთან და ბევრ სხვასთან. მის ნამუშევრებს ახასიათებს ჯაზის, როკისა და ელექტრონული გავლენის ნაზი ნაზავი, რომელიც სცილდება ტრადიციული დასარტყამი ინსტრუმენტების მუსიკის საზღვრებს.

გარდა მისი საშემსრულებლო კარიერისა, მაიერი რეგულარულად ატარებს სემინარებსა და მასტერკლასებს მთელს მსოფლიოში, უზიარებს თავის გამოცდილებას და შთააგონებს ახალი თაობის დრამერებს. მაიერის სასწავლო DVD-ები, როგორიცაა “საიდუმლო იარაღი თანამედროვე დრამერისთვის” [Secret Weapons for the Modern Drummer], გახდა აუცილებელი რესურსი დრამერებისთვის, რომლებიც ცდილობენ გააუმჯობესონ თავიანთი ტექნიკური უნარები და კრეატიულობა.

მაიერის წვლილი მუსიკაში სცილდება მის ტექნიკურ შესაძლებლობებს; ის არის ხედვარე არტისტი, რომელიც მუდმივად იკვლევს სხვადასხვა ბგერით გარემოს და ხელახლა განსაზღვრავს დრამერის როლს თანამედროვე მუსიკაში. მისი დაუოკებელი სწრაფვა ინოვაციებისა და სრულყოფილებისკენ აქცევს მას მნიშვნელოვან ფიგურად დრამის საზოგადოებაში და უფრო ფართო მუსიკალურ ინდუსტრიაში.

შავი ზღვის ჯაზფესტივალის ჰედლაინერები The Jacksons! – 28 ივლისი

ჯექსონები, თავდაპირველად ცნობილი როგორც The Jackson 5, არის საკულტო ამერიკული პოპ და R&B ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა გარიშში, ინდიანაში. თავდაპირველ შემადგენლობაში შედიოდნენ ძმები ჯეკი, ტიტო, ჯერმეინი, მარლონი და მაიკლ ჯექსონი. 1960-იანი წლების ბოლოს ჯგუფმა სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა ხმის ჩამწერ სტუდია Motown Records-თან დებიუტით და გახდა ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჯგუფი.

ადრეული წარმატება

Jackson 5 აღმოაჩინა Motown-ის აღმასრულებელმა ბობი ტეილორმა და 1968 წელს ლეიბლს ხელი მოაწერა. მათი პირველი ოთხივე სინგლი, “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save” და “I’ll Be There, ” მოხდა Billboard Hot 100 ჩარტში, რამაც ჯგუფი დაამკვიდრა, როგორც მთავარი ძალა მუსიკალურ ინდუსტრიაში. პოპის, სოულისა და R&B-ის მათმა ინფექციურმა ნაზავმა აუდიტორია მთელ მსოფლიოში მოხიბლა.

ევოლუცია ჯექსონებში

1975 წელს ჯგუფმა დატოვა Motown და გააფორმა კონტრაქტი Epic Records-თან, შემდგომში შეიცვალა მათი სახელი და გახდა The Jacksons იმის გამო, რომ Motown ფლობდა უფლებებს Jackson 5-ის სახელზე. მათი მუსიკა განვითარდა უფრო მეტი ფანკისა და დისკო ელემენტების გაერთიანებით. ამ ეპოქის ჰიტები მოიცავს Shake Your Body (Down to Ground), Can You Feel It და Blame It the Boogie. ამ პერიოდში ასევე გამოჩნდა მაიკლ ჯექსონი, როგორც სოლო არტისტი, რომელიც განაგრძობდა უპრეცედენტო წარმატებას ალბომებით Off the Wall და Thriller.

მემკვიდრეობა და გავლენა

ჯექსონებმა წარუშლელი კვალი დატოვეს მუსიკალურ ინდუსტრიაში, რამაც გავლენა მოახდინა უამრავ არტისტზე სხვადასხვა ჟანრში. ისინი 1997 წელს შეიყვანეს „როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში“. ჯგუფის დინამიკური პერფორმანსები, ინოვაციური მუსიკა და პოპულარულ კულტურაში გამორჩეული როლი დღესაც აღინიშნება.

მოღვაწეობის გაგრძელება

შემადგენლობის ცვლილებებისა და 2009 წელს მაიკლ ჯექსონის ტრაგიკული დაკარგვის მიუხედავად, ჯექსონებმა განაგრძეს სპექტაკლები და გასტროლები და ინარჩუნებდნენ თავიანთი მუსიკის მემკვიდრეობას. ახლა უკვე ძმები, ჯეკი, ტიტო, და მარლონი აგრძელებენ განაგრძობენ თაყვანისმცემელთა ახალ თაობებთან ურთიერთობას თავიანთი მუსიკით.

ჯექსონების საოცარ შოუზე გაჟღერდება ხუთივე ძმის, მათ შორის ჯერმინ და მაიკლ ჯექსონების მიერ შექმნილი ყველა ცნობილი მეგა ჰიტი, რომლებმაც დიდი ხანია მსოფლიო პოპულარობა მოიპოვა: “ABC”, “I Want You Back”, “I’ll Be There” და მრავალი სხვა.