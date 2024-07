ჯექსონები ბათუმის ჯაზფესტივალზე – ცეკვა უწყვეტად და ოვაციები

შავი ზღვის ჯაზფესტივალს მესამე დღეს ყველაზე მეტი მსმენელი დაესწრო, საკონცერტო სივრცის შესასვლელში რიგები კონცერტის დაწყების შემდეგაც არ დასრულებულა. შეიძლება ითქვას, რომ ჯექსონებმა ყველაზე მეტი ოვაცია და აპლოდისმენტები დაიმსახურეს, მაყურებელი მათთან ერთად ცეკვავდა და ერთიანად უწყობდა ფეხს ყველა მოწოდებას: „ამყევით“, „ვიმღეროთ“, „ვიცეკვოთ“.

დამშვიდობების შემდეგ მაყურებლის უწყვეტი ოვაციის გამო ისინი დამშვიდობების შემდეგაც დაბრუნდნენ სცენაზე და კიდევ ორი ნომერი შეასრულეს. მათი გამოსვლისას დიდ ეკრანზე აჩვენეს მათი ბავშვობის ფოტოები და მაყურებელს მოკლედ უამბეს, როგორ დაიწყო მათი ჯგუფის ისტორია.

ჯექსონების შოუზე გაჟღერდეა ხუთივე ძმის, მათ შორის ჯერმინ და მაიკლ ჯექსონების მიერ შექმნილი ყველა ცნობილი მეგა ჰიტი, რომლებმაც დიდი ხანია მსოფლიო პოპულარობა მოიპოვა: “ABC”, “I Want You Back”, “I’ll Be There” და სხვა.

ჯექსონები, თავდაპირველად ცნობილი როგორც The Jackson 5, არის საკულტო ამერიკული პოპ და R&B ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა გარიშში, ინდიანაში. თავდაპირველ შემადგენლობაში შედიოდნენ ძმები ჯეკი, ტიტო, ჯერმეინი, მარლონი და მაიკლ ჯექსონი. 1960-იანი წლების ბოლოს ჯგუფმა სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა ხმის ჩამწერ სტუდია Motown Records-თან დებიუტით და გახდა ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჯგუფი.

Jackson 5 აღმოაჩინა Motown-ის აღმასრულებელმა ბობი ტეილორმა და 1968 წელს ლეიბლს ხელი მოაწერა. მათი პირველი ოთხივე სინგლი, “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save” და “I’ll Be There, ” მოხდა Billboard Hot 100 ჩარტში, რამაც ჯგუფი დაამკვიდრა, როგორც მთავარი ძალა მუსიკალურ ინდუსტრიაში. პოპის, სოულისა და R&B-ის მათმა ინფექციურმა ნაზავმა აუდიტორია მთელ მსოფლიოში მოხიბლა.