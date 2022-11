ბუნდესტაგი ჰოლოდომორს გენოციდად აფასებს – კულება

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დმიტრო კულება წერს, რომ ბუნდესტაგი ჰოლოდომორს გენოციდად აფესებს და ყველა დემოკრატიული ფრაქცია შეთანხმდა შემდეგ კვირაში ამ საკითხზე რეზოლუციის მიღებაზე.

„ყველა დემოკრატი გერმანული ფრაქცია შეთანხმდა შემდეგ კვირაში ჰოლოდომორთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ერთობლივი რეზოლუციის მიღებაზე.

გადაწყვეტილია: ბუნდესტაგი ამას გენოციდად აფასებს.

უკრაინელი ხალხის პატივისცემისთვის მადლობა გერმანიას და პერსონალურად ლარს კლინგბეილს, ომიდ ნურიპოურს, კრისტიან დუერს და ფრიდრიხ მერცს – წერს დმიტრო კულება.

All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week.

Decided: Bundestag sees it as a genocide.

Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022