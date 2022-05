„ბატონო რუდენკო, ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, არა?!“ – პოდოლიაკი სანქციების მოხსნაზე

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, ანდრეი რუდენკოს განცხადებას გამოეხმაურა. ანდრეი რუდენკომ რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებთან განაცხადა, რომ რუსეთი მზადაა სურსათით დატვირთულ გემებს უსაფრთხო დერეფანი შესთავაზოს უკრაინის დასატოვებლად. სამაგიეროდ, მოითხოვა რუსეთის წინააღმდეგ ექსპორტსა და ფინანსურ ტრანზაქციებზე დაწესებული გარკვეული სანქციები მოხსნა.

მიხაილო პოდოლიაკი „ტვიტერზე“ გამოქვეყნებულ პოსტში იხსენებს დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებზე რუსეთის განცხადებებს, რომ ეს სანქციები „დიდი ბედნიერება და საჩუქარია ეკონომიკისთვის“.

„კრემლი აცხადებდა, რომ სანქციები დიდი ბედნიერება და საჩუქარია ეკონომიკისთვის. ახლა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პორტების განსაბლოკად სანქციების მოხსნას ითხოვს. თუ სანქციები გაძლიერებთ, რატომ უნდა მოიხსნას? ბატონო რუდენკო, ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, არა?!“ – წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი.

The Kremlin has been saying that sanctions — great happiness and a gift to the economy. Now, @MFA_Russia demands to lift sanctions to unblock ports. If sanctions make you stronger, why to lift them? Everything is going according to the plan, Mr. Rudenko, isn’t it?

