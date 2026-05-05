თიბისის 5 ჯილდო The Digital Banker-ისგან – საუკეთესო ციფრული გამოცდილება აღმოსავლეთ ევროპაში

05.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისის მობაილბანკი The Digital Banker-ის პრესტიჟული ჯილდოების მფლობელია. Digital CX Awards 2026-ის დაჯილდოების ცერემონიიდან თიბისი 5 მნიშვნელოვანი ჯილდოთი დაბრუნდა და საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა მსოფლიოს, აღმოსავლეთ ევროპისა და საქართველოს მასშტაბით შემდეგ ნომინაციებში:

  • Outstanding Digital CX – Payments – მსოფლიოში საუკეთესო ციფრული გამოცდილება გადახდებში
  • Best Retail Bank for Digital CX – საუკეთესო ციფრული გამოცდილება აღმოსავლეთ ევროპაში
  • Best Retail Bank for Digital CX – საუკეთესო ციფრული გამოცდილება საქართველოში
  • Outstanding Digital CX – Bank Cards – საქართველოში საუკეთესო ციფრული გამოცდილება საბანკო ბარათებში
  • Highly Acclaimed: Best Digital CX – Onboarding – გამორჩეული ციფრული გამოცდილება მომხმარებლის რეგისტრაციისას ბიზნეს მობაილბანკში.

მორიგი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო აღიარება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ თიბისი საკუთარი მომხმარებლებისთვის მუდმივად აუმჯობესებს ციფრულ გამოცდილებას და ამით ადამიანებს ცხოვრებას უმარტივებს.

ეს ჯილდოები იმის დასტურია, რომ თიბისიში ციფრული პროცესებზე წვდომა და სანდოობა საგრძნობლად გაიზარდა; ციფრული ბანკინგი გახდა ადამიანების ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი – გადახდები ხელმისაწვდომია 24/7-ზე და მომხმარებელს 500-მდე სერვისს სთავაზობს. გადახდების შესრულება შესაძლებელი გახდა ნებისმიერ დროს, წამებში, ხარვეზების გარეშე და ეს პროცესი ყოველდღიურად იხვეწება და მომხმარებელზე მორგებული ხდება.

მნიშვნელოვნად გამარტივდა და უფრო სწრაფი გახდა მობაილბანკში რეგისტრაციის და ბარათების გაცემის პროცესი.

სამუშაო პროცესებში მომხმარებელთა აქტიური ჩართულობით, მოსმენით, მათი  სურვილებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით იქმნება ციფრული გამოცდილების ახალი სტანდარტები, რამაც თიბისის არაერთი საერთაშორისო აღიარება მოუტანა.

The Digital Banker საერთაშორისო მედია და კვლევითი პლატფორმაა, რომლის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მიმართულება გლობალური ბანკინგ ჯილდოებია, სადაც მსოფლიოს წამყვანი ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტები მონაწილეობენ. Digital CX Awards 2026-ის ოფიციალური გალა-დაჯილდოება სინგაპურში გაიმართა, სადაც თიბისის წარმომადგენლებს ჯილდოები გადაეცათ.

