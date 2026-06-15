მხარდაჭერა

რეკლამა,სიახლეები

კინოდაჯილდოება „ელისო“ 2026-ის გამარჯვებულები ცნობილია

15.06.2026
კინოდაჯილდოება „ელისო“ 2026-ის გამარჯვებულები ცნობილია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მთავარია გჯეროდეს – ახალი შესაძლებლობების, საკუთარი გზის და შემოქმედებითი ძალის. სწორედ ამ რწმენით პრემია „ელისოს“ ერთგული მხარდამჭერია თიბისი.

ნატო ვაჩნაძის ფონდის ორგანიზებით კინოდაჯილდოება „ელისო“ წელს მესამედ გაიმართა კინოკონკურსის მიზანია ქართული კინემატოგრაფის განვითარების ხელშეწყობა და თანამედროვე კინემატოგრაფისტების მხარდაჭერა.

კინოპრემია „ელისო“ 2026 წლის გამარჯვებული კინემატოგრაფისტები, ტრადიციულად 14 ივნისს გურჯაანში, ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმში გამოვლინდნენ.

ქართველი და საერთაშორისო კინოპროფესიონალებისგან შემდგარმა ჟიურიმ, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ – ანგელა შანელეკი, თეო ხატიაშვილი, მალგორჟატა შუმოვსკა, გიორგი შველიძე, ლეა გლობი – გამოავლინა 2026 წლის გამარჯვებულები:

საუკეთესო ფილმი | „ხმელი ფოთოლი“, რეჟისორი ალექსანდრე კობერიძე.

საუკეთესო რეჟისორი | თამარ კალანდაძე, ჟულიენ პებრელი „ქართლის ცხოვრება“.

სპეციალური აღნიშვნა საუკეთესო რეჟისორი | ქეთევან ვაშაგაშვილი „ცხრათვიანი კონტრაქტი“.

საუკეთესო მსახიობი | ნინი იაშვილი  ,,ქალაქის ხმაური’’.

სპეციალური აღნიშვნა საუკეთესო მსახიობი | ტატო ოქრიაშვილი, საბა წიკლაური, რატი აბრამიშვილი „მილი“

საუკეთესო ოპერატორი | შალვა სოყურაშვილი „მილი“.
საუკეთესო მონტაჟი | ანკა გუჯაბიძე, ლევან ბუთხუზი „თემორე’’.

საუკეთესო კინომუსიკა | კოტე კალანდაძე „არავინ არ ჩანს“.

დაჯილდოების ცერემონიაზე, „ნატო ვაჩნაძის ფონდის“ სახელობის პრემიის ლაურეატად დასახელდა ნათელა გრიგალაშვილი ქართულ ფოტოგრაფიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის.

შეგახსენებთ, რომ წლევანდელ კონკურსში განიხილებოდა 2025 წელს გამოსული სრულმეტრაჟიანი მხატვრული და სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ქართული პროდუქციის ან კო-პროდუქციის ფილმები და ნატო ვაჩნაძის ფონდის გადაწყვეტილებით წელს დაემატა საუკეთესო კინომუსიკის (ორიგინალური მუსიკა) ნომინაცია.

თიბისი, მრავალწლიანი გამოცდილებით, აქტიურად უჭერს მხარს კულტურულ პროექტებს, რომლებიც ემსახურება ეროვნული ღირებულებების შენარჩუნებას, ქართული ხელოვნების განვითარებასა და კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. თიბისი მხარდამჭერია თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის კინოფესტივალების, ასევე გასულ წელს ქართველ დამოუკიდებელ კინემატოგრაფისტებთან თანამშრომლობით, საქართველოს 10 ქალაქში უმასპინძლა პროექტს „კინო გზაზე“, რომელიც რეგიონებში ღია კინოჩვენებების სერიას აერთიანებდა.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
თიბისის ბიზნესგანათლების პროგრამაში, მაისის თვეში,  500-ზე მეტი მეწარმე ჩაერთო 
თიბისის ბიზნესგანათლების პროგრამაში, მაისის თვეში,  500-ზე მეტი მეწარმე ჩაერთო 
Global Tech Weekend Tbilisi 2026 – ყველაზე მასშტაბური ტექნოლოგიური ღონისძიება ბრუნდება
Global Tech Weekend Tbilisi 2026 – ყველაზე მასშტაბური ტექნოლოგიური ღონისძიება ბრუნდება
თიბისიმ, აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით, 200 მილიონი ლარის რესურსი მოიზიდა
თიბისიმ, აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით, 200 მილიონი ლარის რესურსი მოიზიდა
თიბისი – 33 წელი დამოუკიდებელ საქართველოსთან ერთად
თიბისი – 33 წელი დამოუკიდებელ საქართველოსთან ერთად

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 31 დეკემბერი

რუსეთმა 600 ათასზე მეტი სამხედრო დაკარგა ომის დაწყებიდან დღემდე – უკრაინის გენშტაბი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 ივნისი

მოქალაქეები იღებენ სმს შეტყობინებას ავტომობილის დაჯარიმებაზე – რას ამბობს შსს 15.06.2026
მოქალაქეები იღებენ სმს შეტყობინებას ავტომობილის დაჯარიმებაზე – რას ამბობს შსს
3 ქართველი მეზღვაური აღმოჩნდა ტანკერზე, რომელიც ბრიტანელებმა ლა-მანშის სრუტეში დააკავეს 15.06.2026
3 ქართველი მეზღვაური აღმოჩნდა ტანკერზე, რომელიც ბრიტანელებმა ლა-მანშის სრუტეში დააკავეს
ვედრო სარფის საბაჟოზე – 6 წლის ქრონოლოგია 15.06.2026
ვედრო სარფის საბაჟოზე – 6 წლის ქრონოლოგია
კინოდაჯილდოება „ელისო“ 2026-ის გამარჯვებულები ცნობილია 15.06.2026
კინოდაჯილდოება „ელისო“ 2026-ის გამარჯვებულები ცნობილია
სასულიერო პირები საჯარო სკოლებში კლუბებს ხსნიან – განათლების სამინისტრო 15.06.2026
სასულიერო პირები საჯარო სკოლებში კლუბებს ხსნიან – განათლების სამინისტრო
Lawyer Fined 4,000 GEL Over MP Post Comment | Social Media Speech Cases Expand in Georgia 15.06.2026
Lawyer Fined 4,000 GEL Over MP Post Comment | Social Media Speech Cases Expand in Georgia