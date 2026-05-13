ჩაქვში ხორცპროდუქტების უკანონო საწარმო გამოავლინეს

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, არაგეგმური სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში დაბა ჩაქვში, გოგებაშვილის ქუჩის II შესახვევში, ხორცპროდუქტების უკანონო საწარმო გამოავლინეს.
შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ბიზნესოპერატორი საქმიანობდა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე.
„ამასთანავე, საწარმოო პროცესში დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის მომხმარებლის ჯანმრთელობას“ – წერს სააგენტო.
უწყების ცნობით, ბიზნესოპერატორი (ი/მ ა. დ.) დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესი კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე.