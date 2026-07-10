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კუპატის მწარმოებელს საქმიანობა შეუჩერეს – „გამოვლინდა გაურკვეველი წარმომავლობის ხორცი“

10.07.2026
კუპატის მწარმოებელს საქმიანობა შეუჩერეს – „გამოვლინდა გაურკვეველი წარმომავლობის ხორცი“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ხორცპროდუქტების არალეგალურ წარმოებას საწარმოო პროცესი შეუჩერეს.

„სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ინსპექტორებმა, არაგეგმური შემოწმების ფარგლებში ხორცისა და ხორცპროდუქტების არალეგალური წარმოება გამოავლინეს.

ფიზიკური პირი ნ.თ. [მისამართი: აბაშა, სოფ. მარანი] ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა ხორცის და ხორცპროდუქტების [კუპატი] წარმოება-რეალიზაციას, მათ შორის, ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით.

შემოწმებისას გამოვლინდა სხვა კრიტიკული შეუსაბამობები და გაურკვეველი წარმომავლობის ხორცი. მეწარმე დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესი რეგისტრაციამდე.“ – აცხადებს სააგენტო.

 

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