მთავარი,სიახლეები

აჭარის ტელევიზია გადაცემებს აჩერებს – ეთერში მხოლოდ დაიჯესტი გავა

08.03.2026 •
აჭარის ტელევიზია გადაცემებს აჩერებს – ეთერში მხოლოდ დაიჯესტი გავა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„უსაფრთხოების მიზეზით ტელევიზიის შენობა პერსონალისგან დაიცლება, ხოლო საინფორმაციო გამოშვების გარდა, გადაცემები დროებით შეჩერდება. ერთადერთი, რაც მაუწყებლობას გააგრძელებს, არის საინფორმაციო გამოშვება დაიჯესტის ფორმატში,“ – აცხადებს „აჭარის ტელევიზია“ დღეს, 8 მარტს.

„აჭარის ტელევიზიის“ სიუჟეტიდან ირკვევა, რომ ტელევიზიაში დაგეგმილია რეორგანიზაცია-რესტრუქტურიზაცია. ამ სიუჟეტის მიხედვით, გაურკვეველია, როდის დაბრუნდება გადაცემები პირდაპირ ეთერში, ან რომელი გადაცემა დაუბრუნდება ეთერს.

„შენობას აქვს ძალიან დიდი პრობლემა“ – აცხადებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორი ირაკლი კიკვაძე. მისი განმარტებით, ნიუსრუმი დროებით გადავა აჭარის რადიოს, ასევე თითების თეატრის შენობაში, მენეჯმენტისთვის კი, ტელევიზიამ დამატებით ფართობი დაიქირავა.

მაუწყებლის მენეჯმენტში განმარტავენ, რომ აჭარის ტელევიზიის შენობა, რომელიც ბათუმის ცენტრშია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, უსაფრთხო არ არის და ამას ექსპერტიზის დასკვნები ადასტურებს.

„გეგმის მიხედვით ტელევიზიაში უნდა ჩატარდეს რეორგანიზაცია-რესტრუქტურიზაცია, ვემზადებით ამ კონკრეტული ქმედებისთვის, იქნება სპეციალური კომისია, რომელიც შეაფასებს არსებულ ვითარებას,“ – აცხადებს ირაკლი კიკვაძე აჭარის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში.

ამ ტელევიზიის დირექტორს არაფერი უთქვამს იმის შესახებ, თანამშრომლები, რომლებიც სამუშაოს აღარ შეასრულებენ, მიიღებენ თუ არა ანაზღაურებას და არც იმის შესახებ – რეორგანიზაცია-რესტრუქტურიზაცია დასაქმებულების რაოდენობის შემცირებას ხომ არ ითვალისწინებს.

წელს აჭარის ტელევიზიის ბიუჯეტი 22.7 მილიონი ლარია. აჭარის ტელევიზიაში 300-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული.

აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტის თქმით, კომისია წარუდგენს „აჭარის ტელევიზიის“ ცვლილებების გეგმას საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„მზია ამაღლობელის შეუპოვრობა და სიმტკიცე 8 მარტის სიმბოლოა“ – მედიის ადვოკატირების კოალიცია
„მზია ამაღლობელის შეუპოვრობა და სიმტკიცე 8 მარტის სიმბოლოა“ – მედიის ადვოკატირების კოალიცია
თურქეთში კაცმა მაღაზია გაქურდა და ვირით გაიქცა
თურქეთში კაცმა მაღაზია გაქურდა და ვირით გაიქცა
როგორ გაყიდეს პროპაგანდის მთავარი იარაღი, “იმედი” – კონტრაქტით ყოფილი მფლობელის კრიტიკა აკრძალულია
როგორ გაყიდეს პროპაგანდის მთავარი იარაღი, “იმედი” – კონტრაქტით ყოფილი მფლობელის კრიტიკა აკრძალულია
„რეჟიმს ჩვენი პროფესიის მკვლელობა აქვს დაგეგმილი“ – მზია ამაღლობელის წერილი
„რეჟიმს ჩვენი პროფესიის მკვლელობა აქვს დაგეგმილი“ – მზია ამაღლობელის წერილი

2 წელი მარიუპოლის თეატრის დაბომბვიდან – ვიდეო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 29 აგვისტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 დეკემბერი

აჭარის ტელევიზია გადაცემებს აჩერებს – ეთერში მხოლოდ დაიჯესტი გავა 08.03.2026
აჭარის ტელევიზია გადაცემებს აჩერებს – ეთერში მხოლოდ დაიჯესტი გავა
რატომ შეიძლება აწყობდეს „ოცნებას“ ქალების ჩაგვრის წახალისება? – „მიზანია მათ არ დარჩეთ ძალა პოლიტიკისთვის“ 08.03.2026
რატომ შეიძლება აწყობდეს „ოცნებას“ ქალების ჩაგვრის წახალისება? – „მიზანია მათ არ დარჩეთ ძალა პოლიტიკისთვის“
დაკვამლიანება იყო ბათუმში, პუშკინის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში 08.03.2026
დაკვამლიანება იყო ბათუმში, პუშკინის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში
შპრიცები და ანტისანიტარია ბავშვების სათამაშო მოედანთან – მოქალაქე მესხის ჩიხიდან 08.03.2026
შპრიცები და ანტისანიტარია ბავშვების სათამაშო მოედანთან – მოქალაქე მესხის ჩიხიდან
„მზია ამაღლობელის შეუპოვრობა და სიმტკიცე 8 მარტის სიმბოლოა“ – მედიის ადვოკატირების კოალიცია 08.03.2026
„მზია ამაღლობელის შეუპოვრობა და სიმტკიცე 8 მარტის სიმბოლოა“ – მედიის ადვოკატირების კოალიცია
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 08.03.2026
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში