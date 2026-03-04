რატომ უნდა გამოჰკითხოს გამოძიებამ სულხან თამაზაშვილი – ინტერვიუ ადვოკატთან

„გამოძიება ახლა ამ მიმართულებით უნდა მუშაობდეს: გასაგებია მკვლელების მოტივი, მაგრამ ვინც ამათ ხელი დააფარა, მას რა მოტივი ჰქონდა?“ – ამბობს ადვოკატი თორნიკე მიგინეიშვილი. იგი წყნეთის ყოფილი პოლიციის უფროსის, დიმიტრი ქვაჭრელიშვილის ინტერესებს იცავს.
პატიმრობაში მყოფმა დიმიტრი ქვაჭრელიშვილმა თბილისის ყოფილი პოლიციის უფროსი, სულხან თამაზაშვილი დაასახელა, როგორც პირი, ვისაც ინფორმაცია ჰქონდა, თუ ვინ იყო ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის დამკვეთი. ნიკო კვარაცხელიას საქმე მისი მკვლელობიდან 5 წლის შემდეგ, 2026 წლის თებერვალში ისევ გააქტიურდა. კერძოდ, პროკურატურამ განაცხადა, რომ ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის შემკვეთები ე.წ. კანონიერი ქურდის შვილები, ძმები კაკულიები და ბუსა ჟვანია [ყოფილი პრემიერის, ზურაბ ჟვანიას შვილი] იყვნენ. პროკურატურის ამ განცხადების შემდეგ დიმიტრი ქვაჭრელიშვილმა თქვა, რომ მზად იყო, გამოძიებისთვის მიეწოდებინა მის ხელთ არსებული ინფორმაცია ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე.
ყოფილმა პოლიციელმა, დიმიტრი ქვაჭრელიშვილმა გამოძიებას დეტალურად უამბო, რა ხდებოდა ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობაში ბრალდებულების, აკო ჭელიძისა და გიორგი კავილაძის დაკავების ღამეს წყნეთის პოლიციის განყოფილებაში, 2021 წელს.
კერძოდ, მისი ჩვენების თანახმად, ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობაში ბრალდებულებმა, დაკავების ღამეს, წყნეთის პოლიციაში, სამართალდამცავებს დეტალურად უთხრეს, რატომ მოკლეს ნიკო კვარაცხელია, სად იმალებოდნენ, რა იყო მათი ფინანსური სარგებელი და ა.შ.
ადვოკატ თორნიკე მიგინეიშვილის თქმით, წყნეთის პოლიციის ყოფილი უფროსი ამბობს, რომ მის მიერ დაკავებულმა აკო ჭელიძემ და გიორგი კავილაძემ თავიდანვე დაასახელეს ძმები კაკულიები და ბუსა ჟვანია. ეს მოისმინა სულხან თამაზაშვილმაც და მეტიც, მან აღიარებითი ჩვენების ვიდეოც გადაიღო.
არსებული ინფორმაციით, ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე გამოძიებას სულხან თამაზაშვილი არ გამოუკითხავს. თავად თამაზაშვილმა განაცხადა, რომ წყნეთის ყოფილი პოლიციის უფროსი ცრუმოწმეა, მისი მხრიდან „დანაშაულის ჩაფარცხვაზე საუბარი კი არასერიოზულია“.
რატომ უნდა გამოეკითხა გამოძიებას სულხან თამაზაშვილი? – „ბათუმელებმა“ დიმიტრი ქვაჭრელიშვილის ადვოკატთან, თორნიკე მიგინეიშვილთან ინტერვიუ ჩაწერა.
- ბატონო თორნიკე, რა იყო მნიშვნელოვანი სულხან თამაზაშვილის კომენტარში? მან თქვა, რომ ფარცხალაძეს საერთოდ არ იცნობს, ხოლო ქვაჭრელიშვილი ცრუ მოწმეაო.
პირველ რიგში, მინდა აღვნიშნო, რომ არც თავად დიმიტრი ქვაჭრელიშვილი საუბრობს ფარცხალაძესთან უშუალო კომუნიკაციაზე. საუბარია იმაზე, რომ სულხან თამაზაშვილი იყო ოთახში გასული, სადაც ვიღაცას მიმართავდა მამის სახელით [„ანზორიჩი“]. რეალურად, ეს იყო თუ არა ოთარ ფარცხალაძე, ეს უნდა დაადგინოს გამოძიებამ.
იმ კონკრეტულ მომენტში იქ იმყოფებოდა სულხან თამაზაშვილი, გადიოდა და ესაუბრებოდა ტელეფონზე ვიღაცას. ეს არის ფაქტი. აი, ამ ფაქტთან დაკავშირებით რა აქვს სათქმელი თამაზაშვილს – ეს უნდა მოვისმინოთ.
მეორე და მნიშვნელოვანი რაც არის – ასეთ დროს საუკეთესო თავდაცვა არის, ჟარგონულად რომ ვთქვათ, გააშავო ის ადამიანი, ვინც შენზე საუბრობს და სამართლებრივად რომ ვთქვათ, მისი ჩვენება ეჭვქვეშ დააყენო.
როცა შენ უწოდებ ქვაჭრელიშვილს ცრუ მოწმეს, ადამიანს, რომელიც გამსახურდიას დროიდან მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში, ედავებიან ქრთამის მიღებას ისე, რომ არც ფულია ამოღებული, არც პირდაპირი მოწმე ჰყავთ, არც ვიდეოა გადაღებული და არც ექსპერტიზაა ჩატარებული, საქმეს არ იცნობ, არც მისი გამომძიებელი ყოფილხარ, არც მისი ხელმძღვანელი ყოფილხარ და საუბრობ, რომ ეს ადამიანი არის ცრუ მოწმე, ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, ეჭვს ბადებს ის, რომ შესაძლოა, შენ საკუთარი თავის გადარჩენის ან ვიღაცის წინააღმდეგ საქმის არდაწყების გამო, კიდევ უფრო მეტ აბსურდზე საუბრობდე.
სულხან თამაზაშვილის იქ ყოფნა არ იყო პრობლემა.
ეს ისეთი მნიშვნელოვანი საქმე იყო, საერთოდ ყველა მანდ უნდა ყოფილიყო მობილიზებული.
პრობლემა არის ის, რომ ადამიანები ასახელებენ, გითითებენ კონკრეტულ გარემოებებს, სახლებს, თარიღებს და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად რამდენიმე საგამოძიებო მოქმედებაა საჭირო და უკვე საქმე გაქვს გახსნილი.
როდესაც ამას არ აკეთებდი წლების მანძილზე; როცა ხუთი წლის განმავლობაში საქმე გაუხსნელია, იმიტომ, რომ წყნეთის პოლიციის განყოფილებიდან წაყვანილი ადამიანების ჩვენებები საქმიდან გაქრა, ან მათ ჩვენებებში კორექტირებები შევიდა და ასე შემდეგ, ან დუმილის უფლება გამოაყენებინეს – ამ დროს არის მთავარი ეჭვები, რომ შენი იქ ყოფნა კი იყო ლეგიტიმური, მაგრამ შემდგომში შენი მოქმედებები ხომ არ არის უკანონო?!
ამას მე ვერ ვიტყვი. ამას ვერ იტყვის ვერც ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი.
დიმიტრი ქვაჭრელიშვილი ამბობს ფაქტებს, ამბობს, რომ იქ იყო ეს პიროვნება – სულხან თამაზაშვილი და ამ ადამიანის მითითებით იღებდნენ ვიდეოს, რომელსაც ალბათ კიდევ უფრო მაღალი თანამდებობის პირებს უგზავნიდნენ.
ეს გარემოებები, თუ ვის უგზავნიდნენ ამ ვიდეოს, გამოძიებამ უნდა დაადგინოს.
ამის დადგენა არის საკმაოდ მარტივი, მათ შორის, ინტერნეტ ტრაფიკების ამოღებით, სატელეფონო ანძების ამოღებით, მოწმეების მოკითხვით, ვინ იმყოფებოდა იმ დღეს იქ, ვის რა მოვალეობა ჰქონდა, ამ ადამიანების გამოკითხვით სხვადასხვა დროს, ოღონდ სწრაფად არის ეს გასაკეთებელი. თუ ეს ერთი თვის მერე მოხდება და ეს ხალხი ისევ მაღალ თანამდებობებზე იქნებიან, ერთმანეთში დაალაგებენ ჩვენებებს და, რა თქმა უნდა, ამას უკვე შემდეგ აზრი აღარ ექნება.
- ობიექტური გამოძიებისთვის აუცილებელია, რომ გამოიკითხოს სულხან თამაზაშვილი?
რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს.
როდესაც ვიღაც იძლევა ჩვენებას არა კონკრეტულად შენს წინააღმდეგ, არამედ იმ ფაქტებზე საუბრობს, სადაც შენ ფიგურირებ, როგორც წესი, გამოძიებამ მეორე მხარესაც უნდა მოუსმინოს.
გამოძიებამ უნდა დაადგინოს ობიექტური ჭეშმარიტება. იქნებ საერთოდ არ იყო სულხან თამაზაშვილი იქ და სხვა ალიბი აქვს? იქნებ ამბობს, რომ იმ დღეს საერთოდ შვებულებაში იყო, ან სადღაც, უცხოეთში ისვენებდა?
რა თქმა უნდა, გამოძიებამ უნდა მოისმინოს მეორე მხარის პოზიცია, არგუმენტები, მტკიცებულებები, ასევე, თუნდაც სატელეფონო კავშირებთან დაკავშირებით დააზუსტოს დეტალები და უკვე ამის შემდგომ დაგეგმოს საგამოძიებო მოქმედებები.
- რა არის დიმიტრი ქვაჭრელიშვილის ვერსია კონკრეტულად სულხან თამაზაშვილთან დაკავშირებით?
ფაქტი არის ის, რომ დიმიტრი ქვაჭრელიშვილი ამბობს, რომ ეს ისტორია იცოდა თამაზაშვილმა, მურადაშვილმა, სირაძემ და ეს ისტორია მათ მოისმინეს ისევე, როგორც მოისმინა დიმიტრიმ.
რა უნდა გაეკეთებინა ამ ხალხს, ვინ აძლევდა მათ მითითებას, ვინმე აძლევდა თუ არა საერთოდ, თუ თავისივე ინიციატივით აკეთებდა – ეს უკვე აღარ იცის დიმიტრიმ. მან იცის ფაქტი, რომ ისტორია ამ ადამიანებისთვის [მათ შორის, სულხან თამაზაშვილისთვის] ცნობილი იყო და ეს ერთად მოისმინეს, ვიდეოც გადაიღეს. დანარჩენი უკვე რა როგორ გააკეთეს და ვისთან ჰქონდათ კომუნიკაცია, ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს.
ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ გამოძიების ფარგლებში მიცემული ჩვენება ყოფილიყო ფაქტებზე დაყრდნობით და არა მოსაზრება, რომ „აი, თქვენ რას ფიქრობთ, რატომ შეიძლება ეს გაეკეთებინათ?“ – ამაზე პასუხი არ გაუცია დიმიტრის. აქ არ არის მნიშვნელოვანი დიმიტრი ქვაჭრელიშვილი რას ფიქრობს. მნიშვნელოვანია მხოლოდ ფაქტები.
შესაბამისად, კიდევ რომ არ გაწელილიყო პროცესი და დიდი ჩვენება არ გამოსულიყო, მან იმ ფაქტებზე ისაუბრა, რაც დანამდვილებით იცოდა. მიუთითა, რომ მისი მოადგილე ამირან ნაჭყებია ასევე დაადასტურებდა კონკრეტულ გარემოებებს.
მე რა ინფორმაციაც მაქვს, ამირან ნაჭყებია ჯერჯერობით გამოკითხული არ არის ამ საქმესთან დაკავშირებით.
ჩვენ არ ვართ მხარე. როგორც მოწმე, ისე ვიყავით ამ პროცესში და ამიტომ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, რომ არაოფიციალურად ან ოფიციალურად ინფორმაცია გვქონდეს, ამ საქმის ირგვლივ რა კეთდება.
- რა შეკითხვა გაქვთ სულხან თამაზაშვილთან?
ჩვენ ნაკლებად. სავარაუდოდ შეკითხვები ექნება კვარაცხელიების ოჯახს.
როგორც საზოგადოების რიგით წევრს, ისე გვაქვს ჩვენც კითხვა – თუ შენ ეს ისტორია იცოდი მინიმუმ ვერსიის დონეზე მაინც, რატომ არ არის ეს ვერსია გამოძიებაში? აი, პატაკი მაინც რატომ არ არის, რომ „მე ამ ხალხმა ეს ისტორია მომიყვა და ახლა იმავეს არ ჰყვებიან“? ეს არის წმინდა ადამიანური და ინტერესის დონეზე შეკითხვა, რომელიც არა მარტო ქვაჭრელიშვილს, არამედ, როგორც რიგით მოქალაქეს, ისე მაქვს და ალბათ ნებისმიერ ადამიანს, ვისთვისაც ახლა თუნდაც ეს ინტერვიუ იწერება. რატომ, რა უნდა ყოფილიყო მოტივი?
ზოგადად, ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეში მთავარი არის მოტივი: რატომ შეიძლებოდა თუნდაც კაკულიებს, ან სხვას მოეკლა ახალგაზრდა ადამიანი. თუ დავუშვებთ იმ ვერსიას, რომელიც უკვე ფართოდ არის გავრცელებული და რაც გენერალურმა პროკურატურამაც გააჟღერა, მაღალი თანამდებობის პირებს რა მოტივი ჰქონდათ, როცა თავიდანვე არ გახსნეს დანაშაული? – ეს არის ახლა დასადგენი.
გამოძიება ახლა ამ მიმართულებით უნდა მუშაობდეს – გასაგებია მკვლელების მოტივი, მაგრამ ვინც ამათ ხელი დააფარა, მას რა მოტივი ჰქონდა?
- თქვენ რა ვერსია გაქვთ? რა შეიძლება ყოფილიყო მაღალი თანამდებობის პირების, მათ შორის თამაზაშვილის მოტივაცია, რომ დაეფარა დამნაშავე?
ალბათ გენერალურ მოტივზე შემიძლია საუბარი და კონკრეტულად თამაზაშვილზეც არ ვისაუბრებ. არ ვიცი ეს ადამიანი რა როლში იყო. ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. მე, როგორც რიგით მოქალაქეს, მაქვს მოსაზრება, რომ შეიძლება იყოს გავლენების ამბავი – ვიღაც შენზე გავლენიანი ადამიანი გაიძულებს, რომ ასე მოიქცე.
შეიძლება იყოს პირადი ინტერესით მოქმედებაც, იმიტომ რომ შეიძლება არსებობდეს სხვა საქმეები, სადაც შენი უკანონო მოქმედებებია დაფიქსირებული და ეს ხალხი დაგეხმარება, ვისაც ახლა შენ უნდა დაეხმარო.
- თავად დიმიტრი ქვაჭრელიშვილს რა ვერსია აქვს, რატომ შეიძლება აწყობდა სულხან თამაზაშვილს დანაშაულის მიჩქმალვა?
ვერსია არ აქვს, უბრალოდ აქვს მოსაზრება ის, რომ ყველამ ვიცით და ეს არის კაკულიების სტატუსი, რომელ კატეგორიის ხალხში აქვთ მათ სტატუსი.
ალბათ ეს ადამიანი [ოთარ ფარცხალაძე] იყო მაღალი რგოლი, რომელსაც ჰქონდა ასევე კავშირები შავ სამყაროსთან და კავშირები, ძალიან დიდი გავლენა მაშინდელ პროკურატურასთან. როცა დანაშაული ხდება, იქიდან ამ ყველაფერს სჭირდება დაფარვა ანუ უმოქმედობა.
- რა ეტაპზეა დიმიტრი ქვაჭრელიშვილის საქმე სასამართლოში?
ეს საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სააპელაციო სასამართლოს ეტაპზეა საქმე. შესავალი სიტყვები უკვე ვთქვით და მოწმეები იკითხება. მათ შორის, იკითხება გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსის მოადგილე, ადამიანი, რომელიც საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირია – დავით მინდიაშვილი, რომლის დაკითხვაც არ დააკმაყოფილა პირველმა ინსტანციამ. ანუ ეს ადამიანი პირველში არ დაიკითხა და ახლა იკითხება.
ამ საქმეში არაერთი დარღვევაა: ბრალი აბსურდულია, მერე მოტივებზე არის საუბარი და ძალიან წამყვანი როლი იკვეთება ფარცხალაძის, რომელმაც დაავალა უკანონო იარაღების რეგისტრაცია დიმიტრი ქვაჭრელიშვილს, მან უთხრა უარი ამ ყველაფერზე და ამას მოჰყვა მერე ეს დევნა. ეს არის კავშირი ზუსტად ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობასთან — რომ თუ შენ ეს ადამიანი გავალებს რაღაცას და შენ მას არ უსრულებ, ვნახეთ, როგორ დამთავრდა ქვაჭრელიშვილის ამბავი.
