ბათუმის ბულვარში 1 კვირაში უკვე მეორე პოლიციელი დააკავეს – შსს

შსს-ს ინფორმაციით, ბათუმის ბულვარში დაცვის პოლიციის კიდევ ერთი თანამშრომელი დააკავეს. მას გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავება.
ეს უკვე მეორე შემთხვევაა ბოლო 1 კვირაში, როცა ბათუმის ბულვარში დაცვის პოლიციის თანამშრომელს აკავებენ.
გამოძიების ვერსიით, შსს-ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურე, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით, ბათუმის ბულვარში, უკანონო მფარველობას უწევდა მეუღლის მშობლების ბიზნესსაქმიანობას.
„გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებმა, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ე.კ. ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს,“ – აღნიშნულია შსს-ს მიერ დღეს, 6 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში.
31 იანვარს დაკავებულ პოლიციელს კი გამოძიება ქრთამის აღებას ედავება. გამოძიების ვერსიით, მან გარევაჭრობის მფარველობის სანაცვლოდ, მოქალაქისგან ქრთამის სახით გარკვეული რაოდენობის თანხა აიღო. ეს მუხლი 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.