მანდატურს მობილური ტელეფონის ჩამორთმევაც შეუძლია – ახალი სათავსოები სასამართლოებში

მას შემდეგ, რაც სასამართლოებში ფოტოს და ვიდეოს გადაღება „ოცნების“ არალეგიტიმურმა პარლამენტმა შეზღუდა, სასამართლოებში მობილური ტელეფონების სათავსოების მონტაჟი დაიწყეს.
მობილური ტელეფონებისთვის განკუთვნილი სათავსოების მონტაჟი სასამართლოებში შესაძლოა ნიშნავდეს იმას, რომ „ქართული ოცნება“ სხდომაზე დამსწრეებისთვის მობილური ტელეფონების ჩამორთმევასაც აპირებს.
2025 წლის ივნისის მიწურულს „ქართული ოცნების“ პარლამენტმა დაჩქარებული წესით, 2 დღეში მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც სასამართლო სხდომების გაშუქება შეიზღუდა. სასამართლოს ტერიტორიაზე, ეზოშიც კი, აიკრძალა ფოტო-ვიდეოგადაღება და აუდიოჩაწერა.
ამ შეზღუდვის შემდეგ მედია სასამართლო სხდომებზე ძირითადად მობილური ტელეფონების საშუალებით მუშაობს – ჟურნალისტები ონლაინრეჟიმში უკვე ფოტოს და ვიდეოს გარეშე ვყვებით იმის შესახებ, რაც სასამართლო სხდომაზე ხდება.
ამჯერად ჟურნალისტებს ამ გზასაც მოუჭრის „ოცნება“.
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2025 წლის 17 ივლისის დადგენილებით განსაზღვრა საქართველოს საერთო სასამართლოებში ფოტო, კინო, ვიდეოგადაღების, ტრანსლაციის და აუდიოჩაწერის უკანონოდ განხორციელების პრევენციის წესი. ამ დადგენილების მიხედვით სასამართლოს მანდატურს მობილური ტელეფონის ჩამორთმევის უფლებაც აქვს.
„სასამართლოს მანდატური უფლებამოსილია არ დაუშვას სასამართლო სხდომის დარბაზში ფოტო, კინო, ვიდეოგადაღების, ტრანსლაციის და აუდიოჩაწერის ფუნქციის მქონე ნებისმიერი ტექნიკური საშუალების [მობილური ტელეფონის, აგრეთვე, სხვა ისეთი ნივთის ჩათვლით, რომელიც, ერთი შეხედვით, არ წარმოადგენს ამგვარ ტექნიკურ საშუალებას, თუმცა ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აჩენს ვარაუდს, რომ მას გააჩნია ფოტო, კინო, ვიდეოგადაღების, ტრანსლაციის და აუდიოჩაწერის ფუნქცია] შეტანა [გამოყენება] და შესთავაზოს მფლობელს, აღნიშნული ტექნიკური საშუალებები გადასცეს დროებით შესანახად მანდატურს,“ – აღნიშნულია იუსტიციის საბჭოს დადგენილებაში.
ამ დრომდე არსებული პრაქტიკით, მანდატურები ითხოვენ სხვადასხვა ტექნიკური საშუალების ან ნივთის მანდატურებთან დატოვებას, მაგრამ არა მობილური ტელეფონების და ნოუთბუქების.
ამ თემაზე:
ელექტრომოწყობილობების შეზღუდვა ადვოკატებისთვის არ არის დაგეგმილი — დავით ასათიანი