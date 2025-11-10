მთავარი,სიახლეები

მანდატურს მობილური ტელეფონის ჩამორთმევაც შეუძლია – ახალი სათავსოები სასამართლოებში

10.11.2025 •
მანდატურს მობილური ტელეფონის ჩამორთმევაც შეუძლია – ახალი სათავსოები სასამართლოებში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მას შემდეგ, რაც სასამართლოებში ფოტოს და ვიდეოს გადაღება „ოცნების“ არალეგიტიმურმა პარლამენტმა შეზღუდა, სასამართლოებში მობილური ტელეფონების სათავსოების მონტაჟი დაიწყეს.

მობილური ტელეფონებისთვის განკუთვნილი სათავსოების მონტაჟი სასამართლოებში შესაძლოა ნიშნავდეს იმას, რომ „ქართული ოცნება“ სხდომაზე დამსწრეებისთვის მობილური ტელეფონების ჩამორთმევასაც აპირებს.

2025 წლის ივნისის მიწურულს „ქართული ოცნების“ პარლამენტმა დაჩქარებული წესით, 2 დღეში მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც სასამართლო სხდომების გაშუქება შეიზღუდა. სასამართლოს ტერიტორიაზე, ეზოშიც კი, აიკრძალა ფოტო-ვიდეოგადაღება და აუდიოჩაწერა.

ამ შეზღუდვის შემდეგ მედია სასამართლო სხდომებზე ძირითადად მობილური ტელეფონების საშუალებით მუშაობს – ჟურნალისტები ონლაინრეჟიმში უკვე ფოტოს და ვიდეოს გარეშე ვყვებით იმის შესახებ, რაც სასამართლო სხდომაზე ხდება.

ამჯერად ჟურნალისტებს ამ გზასაც მოუჭრის „ოცნება“.

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2025 წლის 17 ივლისის დადგენილებით განსაზღვრა საქართველოს საერთო სასამართლოებში ფოტო, კინო, ვიდეოგადაღების, ტრანსლაციის და აუდიოჩაწერის უკანონოდ განხორციელების პრევენციის წესი. ამ დადგენილების მიხედვით სასამართლოს მანდატურს მობილური ტელეფონის ჩამორთმევის უფლებაც აქვს.

„სასამართლოს მანდატური უფლებამოსილია არ დაუშვას სასამართლო სხდომის დარბაზში ფოტო, კინო, ვიდეოგადაღების, ტრანსლაციის და აუდიოჩაწერის ფუნქციის მქონე ნებისმიერი ტექნიკური საშუალების [მობილური ტელეფონის, აგრეთვე, სხვა ისეთი ნივთის ჩათვლით, რომელიც, ერთი შეხედვით, არ წარმოადგენს ამგვარ ტექნიკურ საშუალებას, თუმცა ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აჩენს ვარაუდს, რომ მას გააჩნია ფოტო, კინო, ვიდეოგადაღების, ტრანსლაციის და აუდიოჩაწერის ფუნქცია] შეტანა [გამოყენება] და შესთავაზოს მფლობელს, აღნიშნული ტექნიკური საშუალებები გადასცეს დროებით შესანახად მანდატურს,“ – აღნიშნულია იუსტიციის საბჭოს დადგენილებაში.

ამ დრომდე არსებული პრაქტიკით, მანდატურები ითხოვენ სხვადასხვა ტექნიკური საშუალების ან ნივთის მანდატურებთან დატოვებას, მაგრამ არა მობილური ტელეფონების და ნოუთბუქების.

ელექტრომოწყობილობების შეზღუდვა ადვოკატებისთვის არ არის დაგეგმილი — დავით ასათიანი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
