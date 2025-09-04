თორნიკე ფაღავა „ოცნების“ პარლამენტში მდინარაძის ადგილმონაცვლედ შევიდა

„ოცნების“ პარლამენტში მამუკა მდინარაძის ადგილმონაცვლედ თორნიკე ფაღავას პარლამენტის წევრად არჩევას დაუჭირეს მხარი.
თორნიკე ფაღავა „ოცნების“ საპარლამენტო სიის 103-ე ნომერი იყო 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე.
2024 წლის სექტემბერში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, მამუკა მდინარაძემ, ბათუმში საპარლამენტო სიის წარდგენისას, ვრცლად ისაუბრა თორნიკე ფაღავას შესახებ და შემდეგნაირად დაახასიათა ის: „თორნიკე ფაღავა, ახალგაზრდა კაცი, ბათუმელი, პროფესიონალი იურისტი, რომელიც ჩვენთან მუშაობდა „ქართული ოცნების“ ფრაქციაში“.
„ოცნების“ ერთპარტიულ პარლამენტში სწორედ მდინარაძის ადგილის გათავისუფლების შემდეგ შევიდა თორნიკე ფაღავა. მამუკა მდინარაძემ „ოცნების“ პარლამენტი მას შემდეგ დატოვა, რაც ის არალეგიტიმურმა მთავრობამ „სუსის“ უფროსად აირჩია.
„ბათუმელების“ ინფორმაციით, წელს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, თორნიკე ფაღავა „ოცნების“ მერობის კანდიდატად განიხილებოდა, თუმცა საბოლოოდ „ოცნებამ“ გიორგი ცინცაძეზე შეაჩერა არჩევანი.
32 წლის თორნიკე ფაღავა პროფესიით იურისტია, საჯარო მმართველობის მაგისტრი. იგი 2025 წლის 5 აგვისტომდე ფლობდა წილებს ორ სამშენებლო კომპანიაში.
თორნიკე ფაღავამ მიმდინარე წლის 25 აპრილს „ქართულ ოცნებას“ 50 ათასი ლარი შესწირა. ეს დროში ემთხვევა აჭარაში ადგილობრივი მთავრობის ცვლილებას.
3 სექტემბერს თორნიკე ფაღავას პარლამენტის წევრად არჩევას „ოცნების“ 79-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი.