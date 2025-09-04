მთავარი,სიახლეები

თორნიკე ფაღავა „ოცნების“ პარლამენტში მდინარაძის ადგილმონაცვლედ შევიდა

04.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ოცნების“ პარლამენტში მამუკა მდინარაძის ადგილმონაცვლედ თორნიკე ფაღავას პარლამენტის წევრად არჩევას დაუჭირეს მხარი.

თორნიკე ფაღავა „ოცნების“ საპარლამენტო სიის 103-ე ნომერი იყო 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე.

2024 წლის სექტემბერში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, მამუკა მდინარაძემ, ბათუმში საპარლამენტო სიის წარდგენისას, ვრცლად ისაუბრა თორნიკე ფაღავას შესახებ და შემდეგნაირად დაახასიათა ის: „თორნიკე ფაღავა, ახალგაზრდა კაცი, ბათუმელი, პროფესიონალი იურისტი, რომელიც ჩვენთან მუშაობდა „ქართული ოცნების“ ფრაქციაში“.

„ოცნების“ ერთპარტიულ პარლამენტში სწორედ მდინარაძის ადგილის გათავისუფლების შემდეგ შევიდა თორნიკე ფაღავა. მამუკა მდინარაძემ „ოცნების“ პარლამენტი მას შემდეგ დატოვა, რაც ის არალეგიტიმურმა მთავრობამ „სუსის“ უფროსად აირჩია.

„ბათუმელების“ ინფორმაციით, წელს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, თორნიკე ფაღავა „ოცნების“ მერობის კანდიდატად განიხილებოდა, თუმცა საბოლოოდ „ოცნებამ“ გიორგი ცინცაძეზე შეაჩერა არჩევანი.

32 წლის თორნიკე ფაღავა პროფესიით იურისტია, საჯარო მმართველობის მაგისტრი. იგი 2025 წლის 5 აგვისტომდე ფლობდა წილებს ორ სამშენებლო კომპანიაში.

ამ თემაზე: „ოცნების“ ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატი 2 დღის წინ სამშენებლო კომპანიებში ფლობდა წილებს

თორნიკე ფაღავამ მიმდინარე წლის 25 აპრილს „ქართულ ოცნებას“ 50 ათასი ლარი შესწირა. ეს დროში ემთხვევა აჭარაში ადგილობრივი მთავრობის ცვლილებას.

3 სექტემბერს თორნიკე ფაღავას პარლამენტის წევრად არჩევას „ოცნების“ 79-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
