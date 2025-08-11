მთავარი,სიახლეები

ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება

11.08.2025 •
ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება.

ინფორმაცია მერობის კანდიდატის შესახებ ოფიციალურად დაადასტურა “ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ.

გიორგი ცინცაძე ამ დრომდე აჭარის მთავრობის აპარატის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობდა.

ის ამ პოსტზე აჭარის მთავრობაში მას შემდეგ დაინიშნა, რაც თორნიკე რიჟვაძე მთავრობის თავმჯდომარის პოსტიდან გადადგა და მის ნაცვლად სულხან თამაზაშვილი დანიშნეს.

2025 წლის 4 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ოპოზიციის ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს და არ აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას. საქართველოს მოქალაქეთა ერთი ნაწილი კი არ აღიარებს 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნეის შედეგებს და ხელახალ არჩევნებს ითხოვს.

257 დღეა საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის დიდ ქალაქებში – თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ახალციხეში ახალი არჩევნების მოთხოვნით, უწყვეტ საპროტესტო აქციას მართავენ.

განახლება:

გიორგი ცინცაძის ოფიციალური ბიოგრაფია.

გიორგი ცინცაძე 2025 წლის 13 აპრილიდან იკავებდა აჭარის მთავრობის აპარატის უფროსის თანამდებობას.

2022-2024 წლებში იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური წარმომადგენლობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი.

2018-2022 წლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში, ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოსა და საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლობაში ეუთოში და ვენაში განლაგებულ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობდა უფროს მრჩეველად.

2011-2018 წლებში იყო საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ოპერატიული დირექტორატის სამმართველოს უფროსი, ხოლო 2008-2011 წლებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში იკავებდა სხვადასხვა მნიშვნელოვან თანამდებობებას.

მას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ფინანსების სპეციალობით მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი.

2005-2006 წლებში მონაწილეობდა ბერლინის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის „FHTW“ გაცვლით პროგრამაში.

ამავე წლებში დასრულებული აქვს თბილისის კავკასიის ბიზნესის სკოლა, ფინანსების მიმართულებით.

გიორგი ცინცაძეს გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ამაღლების არაერთი კურსი და ტრენინგი სხვადასხვა ქვეყანაში მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიასა და ინგლისში.

ის დაიბადა ბათუმში და არის 39 წლის.

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამხარაულის ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამხარაულის ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება
„აღარ დამირეკავს მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – მოქალაქე დატბორილი ბათუმიდან
„აღარ დამირეკავს მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – მოქალაქე დატბორილი ბათუმიდან
ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ახალ ოფისს მოიწყობს 40-მდე ოთახით
ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ახალ ოფისს მოიწყობს 40-მდე ოთახით
„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 ოქტომბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 მარტი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 დეკემბერი

„ძალიან ბევრ ქართველ ბავშვს აჩუქა ავსტრიამ სიცოცხლე“ – ემიგრანტი 11.08.2025
„ძალიან ბევრ ქართველ ბავშვს აჩუქა ავსტრიამ სიცოცხლე“ – ემიგრანტი
თიბისის განათლების შესაძლებლობები სტუდენტებისთვის: გაიცანით ანი გოგია 11.08.2025
თიბისის განათლების შესაძლებლობები სტუდენტებისთვის: გაიცანით ანი გოგია
როდის დაიწყება ახალი ფორმის პირადობისა და პასპორტის გაცემა 11.08.2025
როდის დაიწყება ახალი ფორმის პირადობისა და პასპორტის გაცემა
„რუსული კანონის“ საქმეზე 19-მა ჟურნალისტმა და ოპერატორმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა 11.08.2025
„რუსული კანონის“ საქმეზე 19-მა ჟურნალისტმა და ოპერატორმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა
სალავიოვი სამხრეთ კავკასიაზე: შეიძლება უკრაინა არ აღმოჩნდეს ჩვენი თაობის ბოლო სამხედრო ოპერაცია 11.08.2025
სალავიოვი სამხრეთ კავკასიაზე: შეიძლება უკრაინა არ აღმოჩნდეს ჩვენი თაობის ბოლო სამხედრო ოპერაცია
ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება 11.08.2025
ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება