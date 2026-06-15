„ოცნების“ დეპუტატის კომპანია 19 500 კუბ.მეტრ ხრეშს ულიცენზიოდ მოიპოვებს – კობახიძის განკარგულება

„ოცნების“ დეპუტატის, გიორგი ჭყონიას კომპანია „გზას“ დაბა ქედაში 19 500 კუბური მეტრი ქვიშა-ხრეშის ულიცენზიოდ მოპოვების უფლება მისცეს. 1 კუბურ მეტრ ინერტულ მასალაში პარლამენტარის კომპანია დაახლოებით 1 ლარს და 30 თეთრს გადაიხდის.
„ოცნების“ მთავრობის 2026 წლის 10 ივნისის განკარგულებაში, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, არ არის მითითებული, თუ კონკრეტულად რაში გამოიყენებს შპს „გზა“ ულიცენზიოდ მოპოვებულ ქვიშა-ხრეშს.
„ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე, მდინარე აკავრეთას ჭალა-კალაპოტში არსებული ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ჭარბი ინერტული მასალის ამოღების მიზნით, შპს გზა 3 თვის ვადით გათავისუფლდეს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან და მიეცეს უფლება, მოიპოვოს 19 500 კუბური მეტრი ინერტული მასალა [ქვიშა-ხრეში] ქედის მუნიციპალიტეტში [დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეული, მდ. აკავრეთა]“, – წერია განკარგულებაში.
„გზა“-ს უფლება აქვს ქვიშა-ხრეში 13 ათას კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოიპოვოს.
კობახიძის მიერ ხელმოწერილ განკარგულებაში აღნიშნულია ასევე, რომ „შპს „გზა“ ვალდებულია: უზრუნველყოს მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს გეოსაინფორმაციო პაკეტით, „ენერგო-პრო ჯორჯიას“, „სოკარ ჯორჯია გაზის“, „ბიჯი თრეიდის“ და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წერილებით განსაზღვრული პირობების შესრულება“.
ამასთან, „გზა“ ვალდებულია, „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლებისთვის, ამ განკარგულების ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში, სახელმწიფო ბიუჯეტში უზრუნველყოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმულით დაანგარიშებული თანხის – 25 435 ლარის გადახდა“.
ასევე „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლის გადახდა „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების
შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ოდენობით.“
შპს „გზამ“ ამ ბოლოს 29-მილიონიანი ტენდერი მოიგო, რომელიც ბათუმში გზის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“ თვლის, რომ აღნიშნული ტენდერის პირობები მოქმედი პარლამენტარის კომპანიაზე იყო მორგებული, რაც კორუფციის ნიშნებს შეიცავს.
„ხელშეკრულების გაფორმებამდე 7 დღის განმავლობაში შპს „გზასთან“ დაკავშირებული პირების აქტივობა ასე გამოიყურება:
- 6 მარტი: მალხაზ დუმბაძე (შპს „გზის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე) პარტიას წირავს 30 000 ლარს.
- 10 მარტი: ჯიმშერ ზოიძე (გიორგი ჭყონიას წილის მმართველი შპს „გზაში“) წირავს 15 000 ლარს.
- 11 მარტი: ჯემალ ჭყონია (გიორგი ჭყონიას ბიზნეს-პარტნიორი) წირავს 15 000 ლარს.
- 12 მარტი: გიორგი ჭყონია (კომპანიის მფლობელი, დეპუტატი) წირავს 60 000 ლარს.
- 13 მარტი: შპს „გზა“ აფორმებს 29 163 899 ლარიან ხელშეკრულებას.“ – წერს „გამჭვირვალობა“.
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