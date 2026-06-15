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„ოცნების“ დეპუტატის კომპანია 19 500 კუბ.მეტრ ხრეშს ულიცენზიოდ მოიპოვებს – კობახიძის განკარგულება

15.06.2026
„ოცნების“ დეპუტატის კომპანია 19 500 კუბ.მეტრ ხრეშს ულიცენზიოდ მოიპოვებს – კობახიძის განკარგულება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ოცნების“ დეპუტატის, გიორგი ჭყონიას კომპანია „გზას“ დაბა ქედაში 19 500 კუბური მეტრი ქვიშა-ხრეშის ულიცენზიოდ მოპოვების უფლება მისცეს. 1 კუბურ მეტრ ინერტულ მასალაში პარლამენტარის კომპანია დაახლოებით 1 ლარს და 30 თეთრს გადაიხდის.

„ოცნების“ მთავრობის 2026 წლის 10 ივნისის განკარგულებაში, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, არ არის მითითებული, თუ კონკრეტულად რაში გამოიყენებს შპს „გზა“ ულიცენზიოდ მოპოვებულ ქვიშა-ხრეშს.

„ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე, მდინარე აკავრეთას ჭალა-კალაპოტში არსებული ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ჭარბი ინერტული მასალის ამოღების მიზნით, შპს გზა 3 თვის ვადით გათავისუფლდეს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან და მიეცეს უფლება, მოიპოვოს 19 500 კუბური მეტრი ინერტული მასალა [ქვიშა-ხრეში] ქედის მუნიციპალიტეტში [დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეული, მდ. აკავრეთა]“, – წერია განკარგულებაში.

„გზა“-ს უფლება აქვს ქვიშა-ხრეში 13 ათას კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოიპოვოს.

ქედა, ქვიშა-ხრეშის მოპოვების ადგილი მდინარე აკავრეთას კალაპოტში, სადაც შპს „გზა“ 19 500 კუბურ მეტრ ინერტულ მასალას ულიცენზიოდ ამოიღებს.

კობახიძის მიერ ხელმოწერილ განკარგულებაში აღნიშნულია ასევე, რომ „შპს „გზა“ ვალდებულია: უზრუნველყოს მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს გეოსაინფორმაციო პაკეტით, „ენერგო-პრო ჯორჯიას“, „სოკარ ჯორჯია გაზის“, „ბიჯი თრეიდის“ და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წერილებით განსაზღვრული პირობების შესრულება“.

ამასთან, „გზა“ ვალდებულია, „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლებისთვის, ამ განკარგულების ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში, სახელმწიფო ბიუჯეტში უზრუნველყოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმულით დაანგარიშებული თანხის – 25 435 ლარის გადახდა“.

ასევე „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლის გადახდა „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების
შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ოდენობით.“

შპს „გზამ“ ამ ბოლოს 29-მილიონიანი ტენდერი მოიგო, რომელიც ბათუმში გზის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“ თვლის, რომ აღნიშნული ტენდერის პირობები მოქმედი პარლამენტარის კომპანიაზე იყო მორგებული, რაც კორუფციის ნიშნებს შეიცავს.

„ხელშეკრულების გაფორმებამდე 7 დღის განმავლობაში შპს „გზასთან“ დაკავშირებული პირების აქტივობა ასე გამოიყურება:

  • 6 მარტი: მალხაზ დუმბაძე (შპს „გზის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე) პარტიას წირავს 30 000 ლარს.
  • 10 მარტი: ჯიმშერ ზოიძე (გიორგი ჭყონიას წილის მმართველი შპს „გზაში“) წირავს 15 000 ლარს.
  • 11 მარტი: ჯემალ ჭყონია (გიორგი ჭყონიას ბიზნეს-პარტნიორი) წირავს 15 000 ლარს.
  • 12 მარტი: გიორგი ჭყონია (კომპანიის მფლობელი, დეპუტატი) წირავს 60 000 ლარს.
  • 13 მარტი: შპს „გზა“ აფორმებს 29 163 899 ლარიან ხელშეკრულებას.“ – წერს „გამჭვირვალობა“.

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