03.09.2025 •
სინდისის 11 პატიმარს მოსამართლემ 2-2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სინდისის 11 პატიმარს 2-2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა დღეს, 3 სექტემბერს მიიღო.

ანდრო ჭიჭინაძეს, ონისე ცხადაძეს, გურამ მირცხულავას, ლუკა ჯაბუას, ჯანო არჩაიას, რუსლან სივაკოვს, ვალერი თეთრაშვილს, გიორგი ტერიშვილის, ირაკლი ქერაშვილის, რევაზ კიკნაძეს და სერგეი კუხარჩუკს პროკურატურა სსკ 225-ე მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში სდებდა ბრალს, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. აღნიშნული მუხლი სასჯელის სახედ და ზომად 4-დან 6 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

მოსამართლემ სინდისის პატიმრების საქმეზე ბრალდებას კვალიფიკაცია შეუცვალა და ისინი სსკ-ის 226-ე მუხლით გაასამართლა, რაც გულისხმობს ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებას, რაც არღვევს საზოგადოებრვ წესრიგს.

სინდისის კიდევ 8 პატიმარი მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა გუშინ, 2 სექტემბერს გაასამართლა. ამ საქმეში მოსამართლემ ბრალდებას კვალიფიკაცია შეცვალა.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
„თავი აწიეთ და იარეთ ამაყად, ისტორიულ მომენტში ჩვენ სწორ მხარეს ვართ“ – ონისე ცხადაძის დასკვნითი სიტყვა
„არ შემიძლია არ შევეხო მზია ამაღლობელის საქმეს“ – ონისე ცხადაძე
„ჩემი სასჯელი არაფერია იმასთან შედარებით, რა საფრთხის წინაშეა საქართველო“ – საბა სხვიტარიძე
საბა სხვიტარიძეს მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებიამ 2 წელი მიუსაჯა
სინდისის 11 პატიმარს მოსამართლემ 2-2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა
„თავი აწიეთ და იარეთ ამაყად, ისტორიულ მომენტში ჩვენ სწორ მხარეს ვართ“ – ონისე ცხადაძის დასკვნითი სიტყვა
„არ შემიძლია არ შევეხო მზია ამაღლობელის საქმეს“ – ონისე ცხადაძე
ტიტე კომახიძე ოთო ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ დასის შეკრებაზე – „არავის მივცემთ უფლებას, თეატრი თავზე დაგვაქციოს“ 
Former ISFED Director Nino Dolidze Gives Testimony in ‘Face Masks’ Case’ Over Alleged Sabotage
„ჩემი სასჯელი არაფერია იმასთან შედარებით, რა საფრთხის წინაშეა საქართველო“ – საბა სხვიტარიძე