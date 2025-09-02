მთავარი,სიახლეები

რა მიუსაჯეს სინდისის 8 პატიმარს – მოსამართლემ განაჩენი გამოაცხადა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სინდისის 8 პატიმარს დღეს, 2 სექტემბერს მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა განაჩენი გამოუცხადა.

ბათუმელ სტუდეტს, ზვიად ცეხლაძეს 2.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. 2.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ასევე ვასილ კაძელაშვილს და ვეფხია კასრაძეს.

2-2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს: ინსაფ ალიევს, გიორგი გიორგაძეს, ნიკოლოზ ჯავახიშვილს, ირაკლი მიმინოშვილს და თორნიკე გოშაძეს. მათ ბრალი ჰქონდათ წარდგენილი სსკ-ის 225-ე მუხლის მე-2 ნაწილით [ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა].

მოსამართლემ სინდისის პატიმრებს: ვეფხია კასრაძეს, ზვიად ცეცხლაძეს და ვასილ კაძელაშვილს ბრალი გადაუკვალიფიცირა. მათ გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ჩადენას [სსკ-ის 225-ე მუხლი] ედავებოდა. მოსამართლემ სამივე ბრალდებულს თავისუფლების აღკვეთა სსკ-ის 226-ე მუხლის შესაბამისად შეუფარდა. ეს მუხლი გულისხმობს „ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებას, რომელიც არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს, ან მასში აქტიური მონაწილეობა“ .

სსკ-ის 226-ე მუხლი სასჯელის სახით ითვალისწინებს, როგორც თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით, ასევე საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას და შინაპატიმრობას, თუმცა მოსამართლემ სინდისის პატიმრების მიმართ ყველაზე მკაცრი სასჯელის ფორმა გამოიყენა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
