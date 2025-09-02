რა მიუსაჯეს სინდისის 8 პატიმარს – მოსამართლემ განაჩენი გამოაცხადა

სინდისის 8 პატიმარს დღეს, 2 სექტემბერს მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა განაჩენი გამოუცხადა.
ბათუმელ სტუდეტს, ზვიად ცეხლაძეს 2.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. 2.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ასევე ვასილ კაძელაშვილს და ვეფხია კასრაძეს.
2-2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს: ინსაფ ალიევს, გიორგი გიორგაძეს, ნიკოლოზ ჯავახიშვილს, ირაკლი მიმინოშვილს და თორნიკე გოშაძეს. მათ ბრალი ჰქონდათ წარდგენილი სსკ-ის 225-ე მუხლის მე-2 ნაწილით [ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა].
მოსამართლემ სინდისის პატიმრებს: ვეფხია კასრაძეს, ზვიად ცეცხლაძეს და ვასილ კაძელაშვილს ბრალი გადაუკვალიფიცირა. მათ გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ჩადენას [სსკ-ის 225-ე მუხლი] ედავებოდა. მოსამართლემ სამივე ბრალდებულს თავისუფლების აღკვეთა სსკ-ის 226-ე მუხლის შესაბამისად შეუფარდა. ეს მუხლი გულისხმობს „ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებას, რომელიც არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს, ან მასში აქტიური მონაწილეობა“ .
სსკ-ის 226-ე მუხლი სასჯელის სახით ითვალისწინებს, როგორც თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით, ასევე საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას და შინაპატიმრობას, თუმცა მოსამართლემ სინდისის პატიმრების მიმართ ყველაზე მკაცრი სასჯელის ფორმა გამოიყენა.