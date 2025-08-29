მთავარი,სიახლეები

„რამდენიმე დღეში ჩემ განაჩენს გამოაცხადებენ“ – სინდისის პატიმარი რეზო კიკნაძე

29.08.2025 •
„რამდენიმე დღეში ჩემ განაჩენს გამოაცხადებენ“ – სინდისის პატიმარი რეზო კიკნაძე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სინდისის პატიმრის, რეზო კიკნაძის გვერდზე, ფეისბუქზე, მისი მორიგი მიმართა გავრცელდა. რეზო კიკნაძე წერს, რომ მისი განაჩენის გამოცხადების დღე ახლოვდება.

„რამდენიმე დღეში ჩემ განაჩენს გამოაცხადებენ. მისჯაზე მეტად ის მეწყინება, იმ დღეს ასი ათასობით კაცი რომ არ გამოვიდეს აქციაზე.

განა ჩემი დაჭერის გამო, უსამართლობას რომ არ მოვითმენთ, იმის საჩვენებლად უნდა ვიყოთ ამდენი.

ე.წ. 11-კაციანი ჯგუფის განაჩენით კი ნოემბრის აქციაზე ტყუილად დაჭერილთა საქმეები მთავრდება და თუ ამაზეც არ გამოვიდა ხალხი და გავუტარეთ, მერე ხომ კვლავ იკადრებენ იმავეს და უარესსაც.

არ აქვს მნიშვნელობა წლებს, რომც ჩამოგვაკლონ და თვეები მოგვიწიოს, მაინც არ უნდა ვიყოთ ამით კმაყოფილნი, ვინაიდან 1 დღე არ ვიმსახურებთ აქ ყოფნას.

ძალიან გამიკვირდა მზიას მისჯის შემდეგ მთელი ქვეყანა რომ არ გამოვიდა გარეთ. მოიცა, 2 წელი ტყვეობაში ყოფნა დაიმსახურა? ან თუნდაც ორი დღე? მადლობა ვუთხრათ 5-ის ნაცვლად 2 წელი რომ ჩამსვით-თქო? სულ რომ სასამართლოდან გამიშვან, მაინც არ ვიქნები რამეზე მადლობელი, საერთოდ.

მოკლედ, სანამ მზია ერთი დღე მაინც ციხეში ზის, ნორმალურად ცხოვრების უფლება არ გვაქვს არავის და რითაც დავიწყე იმით დავამთავრებ:

რამდენიმე დღეში ალბათ მომისჯიან, მე კი ის უფრო მეწყინება, თუ დიდი რაოდენობით არ გამოვა ხალხი გარეთ“ – ვკითხულობთ რეზო კიკნაძის ფეისბუქის გვერდზე.

ამავე თემაზე: 

ვინ არის სინდისის პატიმარი რეზო კიკნაძე – „როცა გამოვალ, ეგრევე თქვენთან გამოვიქცევი“

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
გათავისუფლება პროტესტის გამო აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტიდან – რა დაადგინა ომბუდსმენმა
გათავისუფლება პროტესტის გამო აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტიდან – რა დაადგინა ომბუდსმენმა
13 სექტემბერს ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის დასაცავად საპროტესტო მსვლელობა იგეგმება
13 სექტემბერს ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის დასაცავად საპროტესტო მსვლელობა იგეგმება
ფეხქვეშაც გამიგდო პოლიციამ, მაგრამ ვერ გავჩერდები – 71 წლის გაგრელი აზას ბრძოლა რუსთაველზე 
ფეხქვეშაც გამიგდო პოლიციამ, მაგრამ ვერ გავჩერდები – 71 წლის გაგრელი აზას ბრძოლა რუსთაველზე 
ბიძინასთან „უფასო ფულმა“ იმუშავა, კორუფციასთან ბრძოლის მესიჯმა მიშასთან – რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ? | ინტერვიუ
ბიძინასთან „უფასო ფულმა“ იმუშავა, კორუფციასთან ბრძოლის მესიჯმა მიშასთან – რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ? | ინტერვიუ

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 ივლისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 მარტი

კიევში 23-მდე გაიზარდა რუსეთის დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 29.08.2025
კიევში 23-მდე გაიზარდა რუსეთის დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი
„რამდენიმე დღეში ჩემ განაჩენს გამოაცხადებენ“ – სინდისის პატიმარი რეზო კიკნაძე 29.08.2025
„რამდენიმე დღეში ჩემ განაჩენს გამოაცხადებენ“ – სინდისის პატიმარი რეზო კიკნაძე
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში 29.08.2025
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
ადამიანი, რომელმაც გარდაცვლილი კოლეგა არ დააფასა, როგორ უნდა მესაუბროს როლზე? – ტიტე კომახიძე 29.08.2025
ადამიანი, რომელმაც გარდაცვლილი კოლეგა არ დააფასა, როგორ უნდა მესაუბროს როლზე? – ტიტე კომახიძე
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 აგვისტო 29.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 აგვისტო
ივანიშვილი საბოლოოდ უარს ამბობს ევროპაზე – კომენტარი ორგანიზაციების დაყადაღებაზე 28.08.2025
ივანიშვილი საბოლოოდ უარს ამბობს ევროპაზე – კომენტარი ორგანიზაციების დაყადაღებაზე