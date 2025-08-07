„ეს არის რეპრესია. აწარმოეს პროპაგანდა“ – ნინო დათაშვილი ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარებაზე

დღეს, 7 აგვისტოს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში სინდისის პატიმრის, მასწავლებლის, სამოქალაქო აქტივისტის, ნინო დათაშვილის წინასასამართლო სხდომა მიმდინარეობს.
ნინო დათაშვილმა სასამართლო სხდომაზე ისაუბრა პროკურატურის ინიციატივითა და სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მისთვის არანებაყოფლობით ფსიქიატრიულ ექსპერტიზის ჩატარებაზე და პროკურატურის ამ ინიციატივას რეპრესია უწოდა.
„ეს განჩინება [ფსიქიატრიული ექსპერტიზის შესახებ] არის ჩემთვის სამარცხვინო ფურცელი სასამართლოს ისტორიაში.
სასამართლო სხდომაში მონაწილეობის უფლებაც არ მომცეს. ეს არის რეპრესია ჩემ მიმართ და ადვოკატების მიმართაც. აწარმოეს პროპაგანდა. პენიტენციურ დაწესებულებაშიც კი მითხრეს ახლა წამოსვლამდე: შენმა ადვოკატებმა მოითხოვეს შენი ფსიქიატრიული ექსპერტიზაო.
ეკითხა ჩემთვის პროკურატურას, იქნება მინდოდა ექსპერტიზა. ციხეში კვირაში ორჯერ მაქვს ბანაობის საშუალება და ფსიქიატრიულში ყოველდღე მექნებოდა. ეს არის წამებასთან გათანაბრებული მოპყრობა.
დაგუგვლაც შეიძლება რა არის „ემოციური ლაბილობა“.
წარმოდგენილი მაქვს მკურნალი ექიმის მიერ ჩაწერილი შაბლონური ფრაზა ოპერაციის შემდეგ. ემოციური ლაბილობა, რაც დიაგნოზი არ არის. სამსაათიანი ოპერაციის შემდეგ გამომწერეს და რა თქმა უნდა, მქონდა ემოცია, მყავდა მცირეწლოვანი შვილი და თავისთავად, ვნერვიულობდი.
ნეიროქირურგის მეორე დასკვნაში, უკვე აღარც წერია არანაირი ფსიქიკური ემოციური მდგომარეობის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაცია ძალიან მალე დამჭირდა.
მკურნალი ექიმები და ნეიროქირურგები არ წერენ ფსიქიკურ დიაგნოზებს, ესეც იგუგლება, პროკურორებო.
საბჭოთა კოშმარი გაუცოცხლეთ ხალხს. როგორც მოქალაქე ვამბობ, სტიგმა გააძლიერეთ. ძალიან ბევრ მოქალაქეს არ მიუწვდება ხელი ფსიქიატრიაზე. ძალიან ბევრ ადამიანს სჭირდება ფსიქიატრის დახმარება, მიდის ბევრი და ეუბნებიან, რომ ადგილი არ აქვთ. ძალიან ბევრი ბავშვი და მოსწავლე გადამიმისამართებია და მყავს ძალიან ბევრი მადლიერი მშობელი. არანაირი პრობლემა მე ფსიქიატრიასთან არ მაქვს. მადლობა ჩემს მეგობრებს, რომ ამაზე ილაპარაკეთ. არ შეიძლება სტიგმა და სტერეოტიპები გავაძლიეროთ ფსიქიატრიაზე. არ მინდოდა, რომ ამის ხელშემწყობი ვყოფილიყავი.
ჩემმა ადვოკატებმა ჩემი სამედიცინო დოკუმენტაცია იმიტომ წარმოადგინეს აქ, რომ ამის ფრიალი არ გვინდოდა. ეს განსაკუთრებული პერსონალური მონაცემებია. პროკურატურამ იძულებული გაგვხადა, რომ ეს განსაკუთრებული პერსონალური მონაცემები გამხდარიყო საჯარო და განხილვის საგანი.
მე არანაირი შეღავათს არ ვითხოვ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. მე მხოლოდ მინდოდა, რომ ჩემს აბიტურიენტ შვილთან ვყოფილიყავი” – თქვა ნინო დათაშვილმა სასამართლო სხდომაზე.
ნინო დათაშვილის ადვოკატის, თამარ გაბოძის თქმით, ნინო დათაშვილის ექსპერტიზა ჩუმად ჩაატარეს ციხეში ამბულატორიული წესით, მაშინ როდესაც სასამართლოს განჩინებაში სტაციონარი ეწერა, ანუ მოსამართლის გადაწყვეტილებით ბრალდებული დაწესებულებაში უნდა გადაეყვანათ ფსიქიატრიული ექსპერტიზისათვის:
„პროკურორი ამბობს, თითქოს დაცვის მხარის წარდგენილ დოკუმენტში ეწერა აშლილობა. თვითონ აქვს არასწორი ინფორმაცია შეტანილი. ხომ უჭერს მხარს შუამდგომლობას?! ხომ აიღო განჩინება?!
შეაპარეს ჩუმად სამხარაულის ექსპერტები, რადგან იცოდნენ, რომ უკანონო იქნებოდა მისი ექსპერტიზაზე გადაყვანა. ჩუმად შეიყვანეს სასწრაფოდ გუშინ ექსპერტები! ერთი მხრივ ამბობს, რომ სწორი იყო, დაცვის მხარის მტკიცებულებებს დავეყრდენითო, მეორე მხრივ, უარყოფს თავის მიერ შედგენილ დოკუმენტებს. ჩაიდინეს სამსახურებრივი სიყალბე! შეცდომაში შეიყვანეს სამხარაულის ბიუროც, თითქოს ამბულატორიული ექსპერტიზა იყო დადგენილი, როცა სტაციონარული ჰქონდათ დანიშნული“ – განაცხადა თამარ გაბოძემ.
ამის შემდეგ ადვოკატმა პროკურორ ცირამუას მიმართა:
„რატომ ჩაატარეთ ამბულატორიული [კვლევა], რატომ შეაპარეთ ექსპერტები ისე, რომ არ დაუკავშირდით ადვოკატებს?! …ცდილობთ, რომ გამოასწოროთ უდიდესი შეცდომა, ხერხემლის ოპერაციის გამო ჩაატარეთ შერაცხადობის კვლევა!
ახლა ასე ცდილობთ გამოასწოროთ ეს სიყალბე. შეარბენინეს დავით მაღრაძე, რომ თავი გადაერჩინათ. ამით დასტურდება, რომ დაცვის მხარე მართალი იყო. არ შეიძლება, რომ ხერხემლის ოპერაციის გამო, ადამიანის შერაცხადობის საკითხი იყოს კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებული“.
სამოქალაქო აქტივისტი, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ნინო დათაშვილი სასამართლოს მანდატურზე თავდასხმის ბრალდებით 20 ივნისს დააკავეს. პროკურატურა ცდილობს თავდასხმად დააკვალიფიციროს ინციდენტი, რომელიც დათაშვილსა და მანდატურებს შორის მოხდა ნინოს სასამართლოდან ძალის გამოყენებით, იძულებით გაძევებისას. მის წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით დაიწყო.