მოსკოვში აფეთქების შედეგად რუსი გენერლის სიძე დაიღუპა, სამიზნე სავარაუდოდ გენერალი იყო – მედია

მოსკოვში, რესტორან „ბალზი როსში“ 1 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულებს შორისაა რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების მთავარსარდლის, ალექსანდრე ჩაიკოს სიძე, დანიილ პერედრიი – ინფორმაციას ამის შესახებ გამოცემა „აგენსტვო“ ავრცელებს.
„აგენსტვო“ ეყრდნობა რუსეთის ინდმეწარმეების რეესტრს, კერძოდ, სააგენტოს მიერ რეესტრიდან მოპოვებულ ამონაწერში ნათქვამია, რომ პერედრიიმ საქმიანობა ოთხი დღის წინ შეწყვიტა გარდაცვალების გამო.
აფეთქება მოსკოვში, იტალიურ რესტორან „ბალზი როსიში“ 1 აგვისტოს მოხდა, რის შედეგადადაც სამი ადამიანი დაიღუპა და 21 დაშავდა.
„აგენსტვო“ უთითებს, რომ აფეთქების შემდეგ გენერალ ჩაიკოს სიძის დაღუპვის შესახებ ჯერ კიდევ პრორუსმა ბლოგერმა დაწერა. „მან თქვა, რომ აფეთქების შედეგად შესაძლოა დაშავებულიყო საჰაერო კოსმოსური ძალების მთავარსარდლის ქალიშვილი, მარია ჩაიკო, ხოლო მისი ქმარი, დანიილ პერედრიი, გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც აფეთქებისას ნამსხვრევები მოხვდა“ – წერს გამოცემა.
ასევე, გამოცემა მიუთითებს ბლოგების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე იმის შესახებ, რომ რესტორანში კერძო ღონისძიება შესაძლოა ალექსანდრე ჩაიკოს 55 წლის იუბილეს მიეძღვნა: მისი დაბადების დღე 27 ივლისს იყო და აფეთქებამდე გადაღებულ ბანკეტის მომზადების კადრებში მოხსენიებულია „ალექსანდრე“, რომელიც 55 წლის ხდებოდა. რესტორანი კერძო წვეულების გამო დაკეტილი იყო სხვა სტუმრებისთვის.
ოფიციალურად არ დასტურდება, რომ ჩაიკო რესტორანში იმყოფებოდა ან თავდასხმის სამიზნე იყო, თუმცა არაერთი წყაროს ცნობით, აფეთქების მთავარი სამიზნე შესაძლოა სწორედ ჩაიკო იყო და არა მისი სიძე.
ჩაიკო რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების მთავარსარდლად 2026 წლის მაისში დაინიშნა. უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დასაწყისში ის აღმოსავლეთ სამხედრო ოლქის ჯარებს მეთაურობდა.
ოფიციალური კიევი ჩაიკოს ბუჩაში რუსეთის სამხედრო დანაშაულებებში მონაწილეობაში ადანაშაულებს.
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ფოტოზე: გენერალი ჩაიკო