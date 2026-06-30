მხარდაჭერა

სიახლეები

„4 წლის სანდრო ექიმთან ისევ მისაყვანია“ – მარტოხელა დედას ამისთვის 5000 ლარი სჭირდება

30.06.2026
„4 წლის სანდრო ექიმთან ისევ მისაყვანია“ – მარტოხელა დედას ამისთვის 5000 ლარი სჭირდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„მათ გადამირჩინეს შვილი, ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მაგრამ კიდევ სჭირდება სანდროს მკურნალობა. რამდენიმე თვის წინ ვიყავით ექიმთან კონსულტაციაზე. საჭიროა ანალიზები, გადაღება და კვლევები, რაც არ გვიფინანსდება“, –  გვიყვება 4 წლის სანდროს დედა, მაკა ზარანდია.

როცა ამბობს „სანდრო მათ გადამირჩინესო“ – გულისხმობს მოქალაქეების დახმარებას, მაკა ორ შვილს მარტო ზრდის, რადგან ბავშვების მამა პატიმარია.

სანდროს შეიძლება „ბათუმელების“ მკითხველის ბენეფიციარიც ვუწოდოთ. სხვადასხვა დროს, როცა სანდროსთვის სამედიცინო დახმარების საჭიროება დღის წესრიგში მწვავედ დადგა, სანდროს დედა გვწერდა, რომ რომ სხვა გამოსავალი აღარ ჰქონდა და ისევ ხალხისთვის უნდა ეთხოვა დახმარება.

სანდროს საჭიროებებზე პირველად 2022 წელს, შემდეგ 2024 წელს გამოვაქვეყნეთ, მის ამბავს ყოველ ჯერზე გულისხმიერად ეკიდებოდა „ბათუმელების“ მკითხველი.

„ახლა ისევ ვწვალობთ. რამდენიმე თვის უკან ვიყავით კონსულტაციებზე. ანალიზები, გადაღება, ბევრი რამე გავაკეთეთ. ახლა კიდევ გვიწევს ნეიროქირურგთან, ნევროლოგთან, ნეიროფსიქოლოგთან კონსულტაცია, პედიატრი გვჭირდება – ეს ყველაფერი ფასიანია. სანდრო შშმ პირია, მაგრამ ამერიკულ ჰოსპიტალში სჭირდება თავზე გადაღება. აქვს ეპილეფსია, წამლებზე არ ვართ, ჯერ კონტროლირებადია და პერიოდულად უღებენ ელექტროენცეფალოგრამას“, – გვიყვება მაკა.

დედის ნაამბობით, სანდრო უკვე დადის და ლაპარაკსაც ცდილობს: „მართალია გამართულად ვერა, მაგრამ გვახვედრებს“.

მაკა გვიყვება, რომ ამ წლების განმავლობაში სამედიცინო მომსახურების ფასები გაიზარდა:

„რაც წინა წელს 90 ლარი ღირდა, ახლა 100 ლარია, პედიატრის კონსულტაცია 130 ლარი, ნევროლოგი, ნეიროქირურგი – 150, უროლოგიც დაგვჭირდა ოპერაცია გავუკეთეთ შარდის ბუშტზე, ყოველ მეხუთე თვეს ამოწმებს, როგორ მიდის პროცესი. 570 ლარი გვიჯდება ელექტროენცეფალოგრამა დაძინებით.

მაკას უფროსი შვილიც ჰყავს, გოგონა 11 წლის არის, ჯანმრთელია, თუმცა მოსწავლეა და მასაც აქვს მთელი რიგი საჭიროებები.

სანდროს სახელმწიფოსგან დახმარების სახით, თვეში, მხოლოდ 470 ლარი აქვს, სხვა დახმარებას ოჯახი ვერ იღებს.

მაკას მშობლები ეხმარებოდნენ, როცა ბავშვი კარგად იყო მშობლებს უტოვებდა და მუშაობდა. ის სტილისტია და როგორც თავად გვიყვება, სამსახურის ძებნა არ სჭირდება, როგორც კი შეძლებს ნებისმიერ დროს ელოდებიან მეგობრები სამსახურში.

მაკა ვერ მუშაობს, რადგან სანდროს ვერ ტოვებს, გასულ წელს მამა გარდაეცვალა, დედა ავადმყოფობს, ბავშვის მოვლა არ შეუძლია.

მაკას კიდევ რამდენიმე გამოწვევა აქვს, რომლებიც უნდა დაძლიოს, რომ სანდრო კარგად იყოს. ის თბილისში ქირით ცხოვრობს, მისი სახლი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტშია, სადაც ვერ იცხოვრებს, რადგან სანდროსთვის აუცილებელია ამერიკულ კლინიკასთან ახლოს იყოს: „მისი მდგომარეობის გამო, ეს აუცილებელია.“

გარდა ამისა, სანდროს სპეციფიკური კვება სჭირდება, ბავშვს ყველაფერს ვერ აჭმევენ, რადგან საავადმყოფოში ყოფნის დროს მას ზონდით აწვდიან საკვებს, რაც დღეში 30 ლარი ღირს. გარდა ამისა, სანდროს ექიმმა ვიტამინები გამოუწერა დანამატის სახით, ესეც აუცილებლად სჭირდება.

თუ მაკას და სანდროს დახმარებას გადაწყვეტთ:

საქართველოს ბანკი #GE44BG0000000365994986

ლიბერთი #GE29LB0711154613074000

მიმღები დედა, მაკა ზარანდია.

თიბისი ბანკი GE66TB7249745064300044 მიმღები,  სალომე შენგელია – სანდროს დეიდა.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
„სოცდაუცველთა ბაზაში 379 957 ბავშვია, აქედან 23 322 პირველად დარეგისტრირდა“ – სახალხო დამცველი
„სოცდაუცველთა ბაზაში 379 957 ბავშვია, აქედან 23 322 პირველად დარეგისტრირდა“ – სახალხო დამცველი
„არ არსებობს მიზეზი, რაც ამ ქმედებას გაამართლებს“ – გამოსახლება და მშობლების დაკავება ბავშვების თვალწინ
„არ არსებობს მიზეზი, რაც ამ ქმედებას გაამართლებს“ – გამოსახლება და მშობლების დაკავება ბავშვების თვალწინ
ბავშვების სიღარიბე 6%-ით გაიზარდა, 369 924 ბავშვი საარსებო შემწეობას ითხოვს – ომბუდსმენი
ბავშვების სიღარიბე 6%-ით გაიზარდა, 369 924 ბავშვი საარსებო შემწეობას ითხოვს – ომბუდსმენი
„ბიუჯეტი მოხმარდეს ბავშვების უფასო კვებას სკოლებში და არა გავლენიანი პირების მოსყიდვას“ – მშობელი
„ბიუჯეტი მოხმარდეს ბავშვების უფასო კვებას სკოლებში და არა გავლენიანი პირების მოსყიდვას“ – მშობელი

ააფეთქეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარაკეტო ხომალდების შტაბის უფროსი – მედია

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 ოქტომბერი

„ქოცები ვნახე გადაშენებული ყველა ერთად“ – გამოკითხვა ბათუმში წყევლის გამო დაჯარიმებაზე 30.06.2026
„ქოცები ვნახე გადაშენებული ყველა ერთად“ – გამოკითხვა ბათუმში წყევლის გამო დაჯარიმებაზე
ვინ ამღერებს რუსებს ბათუმში – „სპორტიც და ხელოვნებაც პოლიტიკაა“ 30.06.2026
ვინ ამღერებს რუსებს ბათუმში – „სპორტიც და ხელოვნებაც პოლიტიკაა“
„4 წლის სანდრო ექიმთან ისევ მისაყვანია“ – მარტოხელა დედას ამისთვის 5000 ლარი სჭირდება 30.06.2026
„4 წლის სანდრო ექიმთან ისევ მისაყვანია“ – მარტოხელა დედას ამისთვის 5000 ლარი სჭირდება
როგორ აფინანსებს ხალხი ოპოზიციონერს – პოლიტიკოსი ქალი ოფისისა და პარტიის გარეშე 30.06.2026
როგორ აფინანსებს ხალხი ოპოზიციონერს – პოლიტიკოსი ქალი ოფისისა და პარტიის გარეშე
საწვავის დეფიციტი რუსეთში – მესამე რეგიონში გამოაცხადეს საგანგებო მზადყოფნის რეჟიმი 30.06.2026
საწვავის დეფიციტი რუსეთში – მესამე რეგიონში გამოაცხადეს საგანგებო მზადყოფნის რეჟიმი
“ბათუმში 38-დან 12 საბავშვო ბაღი არ მუშაობს” – რას პასუხობს “ოცნება” კითხვებს 30.06.2026
“ბათუმში 38-დან 12 საბავშვო ბაღი არ მუშაობს” – რას პასუხობს “ოცნება” კითხვებს