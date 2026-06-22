1 მილიონ ლარამდე სესხი მხოლოდ ლარით უნდა გაიცეს – ახალი ბრძანება

უცხოურ ვალუტაში სესხის აღების პირობები მათთვის, ვისაც შემოსავალი ლარში აქვს, ეროვნულმა ბანკმა კიდევ უფრო გაამკაცრა.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ახალი ბრძანებით, 2026 წლის პირველი ივლისიდან სესხის გამცემი ორგანიზაციების მიერ 1 000 000 ლარამდე სესხი/საბანკო კრედიტი უნდა გაიცეს მხოლოდ ლარით.
ამავე ბრძანებით „ლარით გაცემულ სესხად/საბანკო კრედიტად არ მიიჩნევა ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული ან ინდექსირებული სესხი/საბანკო კრედიტი.“
ეს ზღვარი დღეს 750 000 ლარია [2025 წლის 1-ლი აგვისტოდან].
აღნიშნული 1-მილიონიანი ზღვარი არ იმოქმედებს იმ შემთხვევებში, თუ:
- „სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემის შედეგად თითოეული მსესხებლის ჯამური ვალდებულებები ამავე გამსესხებლის მიმართ 1 000 000 ლარს აღემატება. ჯამური ვალდებულებების დათვლისას არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფილი ან/და თავდებობით ნაკისრი ვალდებულებები;
- სესხი/საბანკო კრედიტი გაიცემა საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირზე ან/და საქართველოში არარეგისტრირებულ იურიდიულ პირზე;
- სესხი/საბანკო კრედიტი სრულად არის უზრუნველყოფილი ფულადი სახსრებით იმავე ვალუტაში;
- სესხების/საბანკო კრედიტების გადასახდელად საკმარის შემოსავალს მსესხებელი სრულად იღებს სესხის/საბანკო კრედიტის შესაბამის ვალუტაში.
- ხორციელდება სესხის/საბანკო კრედიტის იმავე ვალუტაში რეფინანსირება/საყურადღებოდ მოდიფიცირება/რესტრუქტურიზაცია და იმავდროულად არ იზრდება მსესხებლის არსებული ვალდებულებების მოცულობა“.
ამ თემაზე:
სახელმწიფომ 2017 წელს „გალარების პროგრამა“ დაიწყო. მაშინ 100 ათას ლარამდე სესხების პორტფელში მოქალაქეების უმეტესობას, ძირითადად, 10 ან 20 ათასი დოლარის სესხი ჰქონდა. იმ მიზნით, რომ აღარ გაგრძელებულიყო სესხის აღება დოლარში, სახელმწიფომ ხელოვნურად მოახდინა ერთგვარი პრევენცია ლარიზაციის პროგრამით, რომ ყველა სესხი 100 ათას ლარამდე, ბანკებიდან გასულიყო არა უცხოურ ვალუტაში, არამედ ლარში.
შემდეგ ამ ზღვარს ეროვნული ბანკი ეტაპობრივად ზრდიდა.
ვრცლად ნახეთ ამ ბმულზე:
უცხოურ ვალუტაში სესხის აღება სებმა კიდევ უფრო გაამკაცრა მათთვის, ვისაც შემოსავალი ლარში აქვთ