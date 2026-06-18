მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

არჩილ ხაბაძე და მისი პარტნიორის კომპანია კვარიათში ახალი კომპლექსის აშენებას გეგმავენ [ფოტო]

18.06.2026
არჩილ ხაბაძე და მისი პარტნიორის კომპანია კვარიათში ახალი კომპლექსის აშენებას გეგმავენ [ფოტო]
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შპს „გუმბათი რეზიდენსი“ კვარიათში, სანაპიროსთან ახლოს, თავისივე მშენებარე კომპლექსის წინ, ახალი მასშტაბური პროექტის მშენებლობას გეგმავს, კომპანიამ სამშენებლოდ ერთ ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი [9454 კვ.მეტრი] კერძო მესაკუთრეებისგან გამოისყიდა და ვალდებულების შესრულების პირობით დაირეგისტრირა.

ახალი პროექტები დაიწყეს ან გეგმავენ სხვა კომპანიებიც, კვარიათში სანაპიროს პირველ ზოლში მაღლივი მშენებლობებისთვის ადგილების ათვისება გრძელდება. როგორც ჩანს, დაბალ სახლებს აქაც მასშტაბური პროექტებით ჩაანაცვლებენ, რის შემდეგაც სანაპიროს ამ ზოლშიც სიმჭიდროვესთან დაკავშირებული ისეთივე პრობლემები იჩენს თავს, როგორც ეს ბათუმშია.

დღის წესრიგში შესაძლოა დადგეს პარკინგის, საკანალიზაციო სისტემის, მზის სხივის გადანაწილების და სხვა  სახის გამოწვევები.

საპროექტო ტერიტორია

საპროექტო ტერიტორია

არქიტექტურული პროექტი ბათუმის მერმა, გიორგი ცინცაძემ უკვე შეითანხმა.

რენდერი

პროექტი მოიცავს, როგორც საცხოვრებელ, ასევე კომერციულ ფართობს, პარკინგის სივრცეს, ღია საცურაო აუზის მოწყობას მოსასვენებელი სივრცით და ტექნიკურ სართულს.

საპროექტო მიწის ნაკვეთი ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილსა და სვიმონ კანანელის ქუჩის კვეთაზე მდებარეობს. სამშენებლო დოკუმენტების მიხედვით, პროექტი ჯამში 1200 საცხოვრებელ ბინას მოიცავს, აქედან 24 ბინა შშმ პირებისთვის არის მისაწვდომი.

სამშენებლოდ მომზადებული მიწის ნაკვეთის წინ კომპანია უკვე ასრულებს კიდევ ერთი კომპლექსის მშენებლობას. რენდერის მიხედვით, ახალი პროექტი სამი ბლოკის მშენებლობას ითვალისწინებს.

„გუმბათის“ მშენებარე პროექტი მარჯვნივ, მარცხნივ შემოღობილ ადგილზე კი ახალ პროექტს იწყებს

შპს „გუმბათი რეზიდენსის“ დირექტორი არჩილ ხაბაძეა, აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე. ის ფლობს ასევე კომპანიის 30 პროცენტს. 70 პროცენტი კი „გუმბათის“ და მასთან დაკავშირებული კომპანიების დამფუძნებელსა და მფლობელს ლაშა ბალაძეს ეკუთვნის.

ბიზნესმენი ლაშა ბალაძე „ოცნების“ მხარდამჭერი და შემწირველია. 2021 წლიდან დღემდე მან „ოცნებას“ 290 000 ლარი შესწირა.

არჩილ ხანაძე კი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ პარლამენტში „ოცნებას“ წარმოადგენდა.

__

როგორ გახდა აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე „გუმბათის“ პარტნიორი, ამაზე წაიკითხეთ აქ:

ბათუმის ავტოსადგურის ადგილას 2 ცათამბჯენს ააშენებენ – მფლობელებმა ტერიტორია გაასხვისეს

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
2,5 მილიონით ბათუმში „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციის პროექტზე კონკურსი გამოაცხადეს
2,5 მილიონით ბათუმში „მაგნოლიას“ რეაბილიტაციის პროექტზე კონკურსი გამოაცხადეს
როგორ გაუყიდეს ოჯახებს კერძო საკუთრებასთან მისასვლელი – მოქალაქეები მერიის წინააღმდეგ
როგორ გაუყიდეს ოჯახებს კერძო საკუთრებასთან მისასვლელი – მოქალაქეები მერიის წინააღმდეგ
როდის გაიტანს აუქციონზე გონიო-კვარიათის პლაჟებს მერია, რა იქნება ფასი
როდის გაიტანს აუქციონზე გონიო-კვარიათის პლაჟებს მერია, რა იქნება ფასი
მოქალაქეები მინისტრის მოადგილის ოჯახის ბიზნეს პარტნიორზე – „გვემუქრება, რომ გადაგვწვავს და აქ კორპუსს ააშენებს“
მოქალაქეები მინისტრის მოადგილის ოჯახის ბიზნეს პარტნიორზე – „გვემუქრება, რომ გადაგვწვავს და აქ კორპუსს ააშენებს“

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 ივნისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 29 იანვარი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 მაისი

თაღლითობისთვის დააკავეს პირი, რომელიც მოქალაქეებს იაპონიიდან მანქანის ჩამოყვანას ჰპირდებოდა – შსს 18.06.2026
თაღლითობისთვის დააკავეს პირი, რომელიც მოქალაქეებს იაპონიიდან მანქანის ჩამოყვანას ჰპირდებოდა – შსს
გაანადგურეთ მოსკოველები, რომლებმაც დრონების იერიში გადაიღეს – რუსი პროპაგანდისტების ინიციატივა 18.06.2026
გაანადგურეთ მოსკოველები, რომლებმაც დრონების იერიში გადაიღეს – რუსი პროპაგანდისტების ინიციატივა
არჩილ ხაბაძე და მისი პარტნიორის კომპანია კვარიათში ახალი კომპლექსის აშენებას გეგმავენ [ფოტო] 18.06.2026
არჩილ ხაბაძე და მისი პარტნიორის კომპანია კვარიათში ახალი კომპლექსის აშენებას გეგმავენ [ფოტო]
უსკოს თავმჯდომარე პაატა კეშელავა იქნება – მისი ხელფასი 9 600 ლარია 18.06.2026
უსკოს თავმჯდომარე პაატა კეშელავა იქნება – მისი ხელფასი 9 600 ლარია
ბათუმის ავტობუსებში კონტროლიორებს სამხრე კამერები ექნებათ ბილეთის შემოწმებისას 18.06.2026
ბათუმის ავტობუსებში კონტროლიორებს სამხრე კამერები ექნებათ ბილეთის შემოწმებისას
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 ივნისი 18.06.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 ივნისი