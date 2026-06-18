არჩილ ხაბაძე და მისი პარტნიორის კომპანია კვარიათში ახალი კომპლექსის აშენებას გეგმავენ [ფოტო]

შპს „გუმბათი რეზიდენსი“ კვარიათში, სანაპიროსთან ახლოს, თავისივე მშენებარე კომპლექსის წინ, ახალი მასშტაბური პროექტის მშენებლობას გეგმავს, კომპანიამ სამშენებლოდ ერთ ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი [9454 კვ.მეტრი] კერძო მესაკუთრეებისგან გამოისყიდა და ვალდებულების შესრულების პირობით დაირეგისტრირა.
ახალი პროექტები დაიწყეს ან გეგმავენ სხვა კომპანიებიც, კვარიათში სანაპიროს პირველ ზოლში მაღლივი მშენებლობებისთვის ადგილების ათვისება გრძელდება. როგორც ჩანს, დაბალ სახლებს აქაც მასშტაბური პროექტებით ჩაანაცვლებენ, რის შემდეგაც სანაპიროს ამ ზოლშიც სიმჭიდროვესთან დაკავშირებული ისეთივე პრობლემები იჩენს თავს, როგორც ეს ბათუმშია.
დღის წესრიგში შესაძლოა დადგეს პარკინგის, საკანალიზაციო სისტემის, მზის სხივის გადანაწილების და სხვა სახის გამოწვევები.
არქიტექტურული პროექტი ბათუმის მერმა, გიორგი ცინცაძემ უკვე შეითანხმა.
პროექტი მოიცავს, როგორც საცხოვრებელ, ასევე კომერციულ ფართობს, პარკინგის სივრცეს, ღია საცურაო აუზის მოწყობას მოსასვენებელი სივრცით და ტექნიკურ სართულს.
საპროექტო მიწის ნაკვეთი ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილსა და სვიმონ კანანელის ქუჩის კვეთაზე მდებარეობს. სამშენებლო დოკუმენტების მიხედვით, პროექტი ჯამში 1200 საცხოვრებელ ბინას მოიცავს, აქედან 24 ბინა შშმ პირებისთვის არის მისაწვდომი.
სამშენებლოდ მომზადებული მიწის ნაკვეთის წინ კომპანია უკვე ასრულებს კიდევ ერთი კომპლექსის მშენებლობას. რენდერის მიხედვით, ახალი პროექტი სამი ბლოკის მშენებლობას ითვალისწინებს.
შპს „გუმბათი რეზიდენსის“ დირექტორი არჩილ ხაბაძეა, აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე. ის ფლობს ასევე კომპანიის 30 პროცენტს. 70 პროცენტი კი „გუმბათის“ და მასთან დაკავშირებული კომპანიების დამფუძნებელსა და მფლობელს ლაშა ბალაძეს ეკუთვნის.
ბიზნესმენი ლაშა ბალაძე „ოცნების“ მხარდამჭერი და შემწირველია. 2021 წლიდან დღემდე მან „ოცნებას“ 290 000 ლარი შესწირა.
არჩილ ხანაძე კი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ პარლამენტში „ოცნებას“ წარმოადგენდა.
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როგორ გახდა აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე „გუმბათის“ პარტნიორი, ამაზე წაიკითხეთ აქ:
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