სექტემბერში ფორმას მხოლოდ 1-ელ კლასელებს ჩააცმევენ – ფორმების ბიუჯეტი 758 840 ლარით გაზარდეს

განათლების სამინისტრომ სასკოლო ფორმების ბიუჯეტი 758 840 ლარით გაზარდა და მთლიანი ბიუჯეტი ახლა 45 მილიონ 658 840 ათასი ლარია. თუმცა ამ გაზრდილი ბიუჯეტის მიუხედავად, სამინისტრო ამბობს, რომ 15 სექტემბრისთვის, ანუ ახალი სასწავლო წლისთვის ფორმებით მხოლოდ პირველკლასელების უზრუნველყოფას შეძლებენ.
II-VI კლასების ჩათვლით მოსწავლეებს კი, სასკოლო ფორმებს „ეტაპობრივად მიაწვდიან“.
„იქედან გამომდინარე, რომ საუბარია ძალიან დიდ მოცულობაზე – 1 მილიონ 800 ათას ტანსაცმლის ერთეულზე, შესყიდვა და მოწოდება ეტაპებად დაიგეგმა“, – განაცხადა დღეს, 28 მაისს, „ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ პარლამენტში გამოსვლისას.
გივი მიქანაძის შეფასებით, სასკოლო ფორმების შეკერვა ხელს შეუწყობს ადგილობრივი წარმოების განვითარებას. „საბოლოოდ კი, სასკოლო ფორმა უნდა იქცეს არა მხოლოდ სავალდებულო ატრიბუტად, არამედ სკოლის იდენტობისა და კულტურის მნიშვნელოვან ნაწილად“, – ამბობს მიქანაძე.
სახელმწიფო ბიუჯეტში, სადაც 46 მილიონამდე ლარი გამოინახა ფორმებისთვის, ვერა და ვერ გამოინახა ფინანსური რესურსი მოსწავლეების კვებისთვის.
სასკოლო კვებას უკვე წლებია მოითხოვენ, როგორც მოსწავლეები, ასევე მშობლები და მასწავლებლებიც, რადგან არაერთი კვლევა ადასტურებს, რომ სკოლაში ბავშვები მშივრები არიან და ამის გამო, არაერთხელ წასვლიათ გული.
მოძრაობა „ხმა“-მ პარლამენტში შეიტანა ინიციატივა ამ საკითხის განხილვის მიზნით. ამის პარალელურად „ხმა“ მოქალაქეების ხელმოწერებსაც აგროვებს სკოლებში უფასო კვების დანერგვის მოთხოვნით.