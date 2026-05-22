მთავარი,სიახლეები

კობახიძემ საპატრიარქოს 5 მილიონ 300 ათასი ლარი გამოუყო სარეზერვო ფონდიდან

22.05.2026
კობახიძემ საპატრიარქოს 5 მილიონ 300 ათასი ლარი გამოუყო სარეზერვო ფონდიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ მთავრობამ საქართველოს საპატრიარქოს 5 მილიონ 300 ათასი ლარი გამოუყო სარეზერვო ფონდიდან.

მთავრობის განკარგულების მიხედვით, ამ თანხით დაფინანსდება ღონისძიებები, რომლებიც ეძღვნება „საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავს“.

სარეზერვო ფონდიდან 5 მილიონის გამოყოფის განკარგულებას ირაკლი კობახიძემ ხელი 21 მაისს მოაწერა.

მთავრობის ფეისბუქის გვერდზე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, აღნიშნული ღონისძიებები 2026 წლის პირველი ივნისიდან მიიღებს „მასშტაბურ სახეს“ და მოიცავს როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამას, ასევე სამეცნიერო კონფერენციებს და სტუდენტურ ექსპედიციებს.

„ღონისძიებები სვეტიცხოვლობის დღესასწაულის ჩათვლით გაგრძელდება. 14 ოქტომბერს, დაგეგმილია სიმპოზიუმი თემაზე – ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი“- ნათქვამია „ქართული ოცნების“ მთავრობის ფეისბუქის გვერდზე განთავსებულ პოსტში.

ამავე დროს, მთავრობის კანცელარიის წინ, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები და თავად ბავშვები, ერთ თვეზე მეტია, საპროტესტო აქციას მართავენ და წამალს ითხოვენ.

მშობლებს, რომლებიც ღია ცის ქვეშ ათენებენ ღამეებს, პოლიცია არც კარვის გაშლის უფლებას აძლევს და პლედების შეტანასაც კი უკრძალავდა კანცელარიის ეზოში.

დიუშენით დაავადებული ბავშვების წამლის შეძენასთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძემ რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა, რომ„ბიუჯეტი ხალხის ფულია“ და „რაციონალურად“ უნდა გაიხარჯოს.

დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის წამლის შეძენის მოთხოვნით საქართველოს მოქალაქეებმა პეტიციაც გაავრცელეს და ფაქტობრივად ყოველ დღე იმართება საპროტესტო აქცია წამლის მოთხოვნით, ამავე დროს, „ილიაუნის“ სტუდენტებმა ერთ დღეში 300 000 ლარამდე თანხის შეგროვება შეძლეს საქველმოქმედო კამპანიით.

დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები საპატრიარქოშიც მივიდნენ. თავდაპირველად, მათ არავინ შეხვდა, თუმცა მოგვიანებით, 19 მაისს, მათ მოახერხეს ახალ პატრიარქთან, შიო მესამესთან შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ მშობლებმა განაცხადეს, რომ საპატრიარქო მათ დაჰპირდა საქველმოქმედო ფონდის დაარსებას, სადაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებდა თანხების გადმორიცხვას დიუშენით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
საპატრიარქოს ეზოში მანქანის შევარდნის საქმეზე ერთ პირს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა
საპატრიარქოს ეზოში მანქანის შევარდნის საქმეზე ერთ პირს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა
კავშირშია აბორტი დემოგრაფიის პრობლემასთან? – ინტერვიუ
კავშირშია აბორტი დემოგრაფიის პრობლემასთან? – ინტერვიუ
„იმედია, ეს იყო გაუაზრებელი ნათქვამი“ – რა იქადაგა შიო III-მ ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით დაყოფაზე
„იმედია, ეს იყო გაუაზრებელი ნათქვამი“ – რა იქადაგა შიო III-მ ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით დაყოფაზე
„ჩვენ მივდივართ ივანიშვილის სახლთან“ – მშობლების პროტესტი
„ჩვენ მივდივართ ივანიშვილის სახლთან“ – მშობლების პროტესტი

უკრაინა კურსკში რუსულ ჯარებს ალყაში აქცევს და ხანგრძლივი ბრძოლისთვის ემზადება – WSJ

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 თებერვალი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 24 აგვისტო

კობახიძემ საპატრიარქოს 5 მილიონ 300 ათასი ლარი გამოუყო სარეზერვო ფონდიდან 22.05.2026
კობახიძემ საპატრიარქოს 5 მილიონ 300 ათასი ლარი გამოუყო სარეზერვო ფონდიდან
„ორშაბათს, 25 მაისს ველოდებით განაჩენს“ – ბათუმელი მედროშის საქმე 22.05.2026
„ორშაბათს, 25 მაისს ველოდებით განაჩენს“ – ბათუმელი მედროშის საქმე
გზების დეპარტამენტი ბათუმის „ჰილტონში“ თანამშრომლების კვებაზე 17 700 ლარს დახარჯავს 22.05.2026
გზების დეპარტამენტი ბათუმის „ჰილტონში“ თანამშრომლების კვებაზე 17 700 ლარს დახარჯავს
რას ამბობს აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო ბათუმის სამშობიაროს გასხვისებაზე 22.05.2026
რას ამბობს აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო ბათუმის სამშობიაროს გასხვისებაზე
ამბასადორის კუნძულზე, „ორიგამი ჰოლდინგი” მულტიფუნქციურ კომპლექსს ააშენებს 22.05.2026
ამბასადორის კუნძულზე, „ორიგამი ჰოლდინგი” მულტიფუნქციურ კომპლექსს ააშენებს
რას ითხოვდნენ აქციაზე, ივანიშვილის სასტუმროსთან, მოპედების ბათუმელი მეპატრონეები 22.05.2026
რას ითხოვდნენ აქციაზე, ივანიშვილის სასტუმროსთან, მოპედების ბათუმელი მეპატრონეები