კობახიძემ საპატრიარქოს 5 მილიონ 300 ათასი ლარი გამოუყო სარეზერვო ფონდიდან

„ქართული ოცნების“ მთავრობამ საქართველოს საპატრიარქოს 5 მილიონ 300 ათასი ლარი გამოუყო სარეზერვო ფონდიდან.
მთავრობის განკარგულების მიხედვით, ამ თანხით დაფინანსდება ღონისძიებები, რომლებიც ეძღვნება „საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავს“.
სარეზერვო ფონდიდან 5 მილიონის გამოყოფის განკარგულებას ირაკლი კობახიძემ ხელი 21 მაისს მოაწერა.
მთავრობის ფეისბუქის გვერდზე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, აღნიშნული ღონისძიებები 2026 წლის პირველი ივნისიდან მიიღებს „მასშტაბურ სახეს“ და მოიცავს როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამას, ასევე სამეცნიერო კონფერენციებს და სტუდენტურ ექსპედიციებს.
„ღონისძიებები სვეტიცხოვლობის დღესასწაულის ჩათვლით გაგრძელდება. 14 ოქტომბერს, დაგეგმილია სიმპოზიუმი თემაზე – ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი“- ნათქვამია „ქართული ოცნების“ მთავრობის ფეისბუქის გვერდზე განთავსებულ პოსტში.
ამავე დროს, მთავრობის კანცელარიის წინ, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები და თავად ბავშვები, ერთ თვეზე მეტია, საპროტესტო აქციას მართავენ და წამალს ითხოვენ.
მშობლებს, რომლებიც ღია ცის ქვეშ ათენებენ ღამეებს, პოლიცია არც კარვის გაშლის უფლებას აძლევს და პლედების შეტანასაც კი უკრძალავდა კანცელარიის ეზოში.
დიუშენით დაავადებული ბავშვების წამლის შეძენასთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძემ რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა, რომ„ბიუჯეტი ხალხის ფულია“ და „რაციონალურად“ უნდა გაიხარჯოს.
დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის წამლის შეძენის მოთხოვნით საქართველოს მოქალაქეებმა პეტიციაც გაავრცელეს და ფაქტობრივად ყოველ დღე იმართება საპროტესტო აქცია წამლის მოთხოვნით, ამავე დროს, „ილიაუნის“ სტუდენტებმა ერთ დღეში 300 000 ლარამდე თანხის შეგროვება შეძლეს საქველმოქმედო კამპანიით.
დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები საპატრიარქოშიც მივიდნენ. თავდაპირველად, მათ არავინ შეხვდა, თუმცა მოგვიანებით, 19 მაისს, მათ მოახერხეს ახალ პატრიარქთან, შიო მესამესთან შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ მშობლებმა განაცხადეს, რომ საპატრიარქო მათ დაჰპირდა საქველმოქმედო ფონდის დაარსებას, სადაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებდა თანხების გადმორიცხვას დიუშენით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად.