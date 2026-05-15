15.05.2026
განათლების სამინისტრო სასკოლო ფორმების შესაძენად ბაზრის კვლევას თავიდან გამოაცხადებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სასკოლო ფორმების შესაძენად საჭირო ბაზრის კვლევა თავიდან გამოცხადდება.  ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს განათლების სამინისტრო ავრცელებს.

„2026 წლის 14 მაისს, ბაზრის კვლევის პროცესში, კომპანიამ, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა, ბაზრის კვლევით გათვალისწინებული მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა,“- წერს განათლების სამინისტრო.

სასკოლო ფორმების შესაძენად ბაზრის კვლევა განათლების სამინისტრომ 3 აპრილს გამოაცხადა.

კვლევა 2026-2027 სასწავლო წლისთვის, საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეების 1 801 000 ცალი სასკოლო ფორმის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას ადგენდა.

29 აპრილს სამინისტრო, კონკრეტულად შპს „საგანმანათლებლო რესურსები“, დაჩქარებული წესით ითხოვდა მთავრობისგან 44 900 000 ლარის გამარტივებულ შესყიდვაზე ნებართვას. თუმცა 14 მაისს გავრცელებული ინფორმაციით, კომპანიამ, რომელმაც ბაზრის კვლევისთვის ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა, ვერ დააკმაყოფილა სამინისტროს მოთხოვნები და საბოლოოდ უარი თქვა შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე.

სამინისტროს განცხადებით, „საგანმანათლებლო რესურსები“  ბაზრის ახალ კვლევას გამოაცხადებს სასკოლო ფორმების შესყიდვაზე. თუმცა განცხადებაში დაზუსტებული არ არის გამოცხადების თარიღი.

არც ბაზრის კვლევის და არც გამარტივებული შესყიდვის ეტაპზე საჯაროდ არ ჩანს რომელი კომპანია სთავაზობდა სამინისტროს ფორმების შეკერვას და რა ფასად. ტენდერის გარეშე მომსახურების შესყიდვაზე თანხმობის მისაღებად „საგანმანათლებლო რესურსების“ განცხადება შესყიდვების სააგენტოს დღეს, 15 მაისს უნდა განეხილა, თუმცა შესყიდვების პორტალის მიხედვით „საგანმანათლებლო რესურსებმა“ ეს განცხადება 14 მაისს უკან გაიხმო.

 

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
