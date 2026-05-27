მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

„ფაშინიანი ამბობს, რომ ფასების ზრდა არ აშინებს, რადგან სომხეთი გამდიდრდება“ – რუსული პროპაგანდისტული მედია

27.05.2026
„ფაშინიანი ამბობს, რომ ფასების ზრდა არ აშინებს, რადგან სომხეთი გამდიდრდება“ – რუსული პროპაგანდისტული მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„სომხეთის ხელისუფლება არ არის შეშფოთებული სასაქონლო ფასების ზრდით, თუ რუსეთთან ურთიერთობები გაუარესდება, რადგან ისინი გამდიდრებას ელიან ქვეყნის „მსოფლიოს გზაჯვარედინად“ გადაქცევით“, – წერს რუსული პროპაგანდისტული სააგენტო „ტასი“.

სააგენტოს ცნობით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ქალაქ გარნიში გამართულ საარჩევნო მიტინგზე განაცხადა ამის შესახებ.

„მაგალითად, არალოგიკურია სომხეთის მაღალი ფასებით დაშინება, რადგან მაღალი ფასების მუქარას პასუხი აქვს: ჩვენ გაცილებით მეტი ფული გვექნება, იმდენად, რომ ის ძვირი არ მოგეჩვენებათ. დღეს სომხეთი „მსოფლიოს გზაჯვარედინად“ იქცევა – ეს ნიშნავს, რომ სომხეთი მილიარდების და ტრილიონების ქვეყანა გახდება“, – მოჰყავს „ტასს“ ფაშინიანის ციტატა.

მოახლოებული არჩევნები სომხეთის რესპუბლიკაში რუსული პროპაგანდისტული მედიის განსაკუთრებული ყურადღების და კრიტიკის ქვეშაა. პროპაგანდისტულმა „კომერსანტმა“ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთმა სომხეთი გააფრთხილა გაზის, ნავთობპროდუქტების და დაუმუშავებელი ბრილიანტების მიწოდების შეთანხმების შესაძლო შეჩერების ან შეწყვეტის შესახებ, თუ ქვეყანა გააგრძელებს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს.

სომხეთსა და რუსეთს შორის 2013 წელს ხელმოწერილი შეთანხმების თანახმად, რუსეთი სომხეთს გაზს, ნავთობპროდუქტებს და დაუმუშავებელ ბრილიანტს ექსპორტის გადასახადის გარეშე და შიდა მოხმარებისთვის შეღავათიანი პირობებით ამარაგებს.

ამავე დროს, სომხური მედია, სომხეთის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე დაყრდნობით წერს, რომ ოფიციალურ ერევანს ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი წერილი ან შეტყობინება არ მიღია.

სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები 7 ივნისს გაიმართება. ბოლო კვლევის შედეგების მიხედვით, არჩევნების წინ ყველაზე მაღალი ნდობით სარგებლობს ნიკოლ ფაშინიანი.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
საკრუიზო კომპანია რუსული გემის ბათუმში შემოსვლას აანონსებს – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო უარყოფს
საკრუიზო კომპანია რუსული გემის ბათუმში შემოსვლას აანონსებს – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო უარყოფს
„ეს ადასტურებს, რომ რუსეთი უძლურია“ – რას აჩვენებს აჟიოტაჟი რუსულ მედიაში სომხეთის ევროპულ სამიტზე
„ეს ადასტურებს, რომ რუსეთი უძლურია“ – რას აჩვენებს აჟიოტაჟი რუსულ მედიაში სომხეთის ევროპულ სამიტზე
ევროპის ლიდერები სომხეთში, რა იცვლება საქართველოსთვის? – ინტერვიუ დიპლომატთან
ევროპის ლიდერები სომხეთში, რა იცვლება საქართველოსთვის? – ინტერვიუ დიპლომატთან
რუსეთში, ტუაფსეში კვლავ ხანძარი გაჩნდა უკრაინული დრონების თავდასხმის შედეგად
რუსეთში, ტუაფსეში კვლავ ხანძარი გაჩნდა უკრაინული დრონების თავდასხმის შედეგად

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 დეკემბერი

უკრაინა კურსკში რუსულ ჯარებს ალყაში აქცევს და ხანგრძლივი ბრძოლისთვის ემზადება – WSJ

უკრაინელებმა კურსკში წინ წაიწიეს – ISW

„ეს ომი დაასრულებს რუსეთს, რომელიც უკვე იშლება“ – რუსი მწერალი 27.05.2026
„ეს ომი დაასრულებს რუსეთს, რომელიც უკვე იშლება“ – რუსი მწერალი
„ფაშინიანი ამბობს, რომ ფასების ზრდა არ აშინებს, რადგან სომხეთი გამდიდრდება“ – რუსული პროპაგანდისტული მედია 27.05.2026
„ფაშინიანი ამბობს, რომ ფასების ზრდა არ აშინებს, რადგან სომხეთი გამდიდრდება“ – რუსული პროპაგანდისტული მედია
პოლიციელებმა გორში დაკავებულ პირებზე ჯგუფურად იძალადეს – პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო 27.05.2026
პოლიციელებმა გორში დაკავებულ პირებზე ჯგუფურად იძალადეს – პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო
ვინ აიღებს 12 თვეში 15 თვის ხელფასს – გამჭვირვალობის კვლევა 27.05.2026
ვინ აიღებს 12 თვეში 15 თვის ხელფასს – გამჭვირვალობის კვლევა
აიღე „სელფის“ ახალი ნომერი ბათუმში და მიიღე 1 კვირიანი ულიმიტო სრულიად უფასოდ 27.05.2026
აიღე „სელფის“ ახალი ნომერი ბათუმში და მიიღე 1 კვირიანი ულიმიტო სრულიად უფასოდ
ქობულეთის შემოვლითი გზა სატვირთო ავტომანქანებისთვისაც გაიხსნა 27.05.2026
ქობულეთის შემოვლითი გზა სატვირთო ავტომანქანებისთვისაც გაიხსნა