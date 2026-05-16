შუახევში ახალგაზრდა კაცი, მაშველი დაიღუპა – იგი ხრამში იპოვეს

შუახევის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ფურტიოსთან, ხრამში, ახალგაზრდა კაცის ცხედარი იპოვეს.
ახალგაზრდა კაცი სამაშველო სამსახურში მუშაობდა. იგი დაახლოებით 35 წლის იყო.
„ბათუმელების“ ინფორმაციით, შემთხვევას წინ უძღოდა სუფრა 15 მაისს, გვიან საღამოს, რომელზეც სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ადგილობრივების თქმით, დაპირისპირებაში პოლიციის თანამშრომელიც მონაწილეობდა.
„ბათუმელების“ ინფორმაციით, ახალგაზრდა კაცი ხრამში დღეს, დაახლოებით დილის 5 საათზე იპოვეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116-ე მუხლით დაიწყო – სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით.