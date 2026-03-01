ბათუმის აეროპორტიდან ისრაელის მიმართულებით 1-2 მარტის ფრენები გაუქმდა

ბათუმიდან ისრაელის მიმართულებით 2 მარტის ჩათვლით, ყველა ფრენა გაუქმებულია.
ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, გაუქმებულია ბათუმი – თელ-ავივის პირველი და ორი მარტის რეისები, ასევე გაუქმებულია თელ-ავივი – ბათუმის 2 მარტის ფრენები.
ფრენების გადადება გუშინ, 28 თებერვალს ირანში დაწყებულ ოპერაციას უკავშირდება, რა დროსაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა შეტევა მიიტანეს ირანის სხვადასხვა ობიექტებზე.
დაბომბვის შედეგად მოკლეს ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი და სხვა მაღალი ოფიციალური პირები.
ირანში განვითარებული მოვლენების გამო ფრენები შეაჩერა ავიაკომპანია ვიზეარმაც. 7 მარტამდე შეჩერებულია ყველა რეისი ისრაელის, დუბაის, აბუ-დაბის და ამანის [იორდანია] მიმართულებით.
