ბათუმის აეროპორტიდან ისრაელის მიმართულებით 1-2 მარტის ფრენები გაუქმდა

01.03.2026 •
ბათუმის აეროპორტიდან ისრაელის მიმართულებით 1-2 მარტის ფრენები გაუქმდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმიდან ისრაელის მიმართულებით 2 მარტის ჩათვლით, ყველა ფრენა გაუქმებულია.

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, გაუქმებულია ბათუმი – თელ-ავივის პირველი და ორი მარტის რეისები, ასევე გაუქმებულია თელ-ავივი – ბათუმის 2 მარტის ფრენები.

ფრენების გადადება გუშინ, 28 თებერვალს ირანში დაწყებულ ოპერაციას უკავშირდება, რა დროსაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა შეტევა მიიტანეს ირანის სხვადასხვა ობიექტებზე.

დაბომბვის შედეგად მოკლეს ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი და სხვა მაღალი ოფიციალური პირები.

ირანში განვითარებული მოვლენების გამო ფრენები შეაჩერა ავიაკომპანია ვიზეარმაც. 7 მარტამდე შეჩერებულია ყველა რეისი ისრაელის, დუბაის, აბუ-დაბის და ამანის [იორდანია] მიმართულებით.

რა ხდება ირანში – მოკლედ

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ისრაელში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის საელჩო გზამკვლევს აქვეყნებს 01.03.2026
ისრაელში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის საელჩო გზამკვლევს აქვეყნებს
ბათუმის აეროპორტიდან ისრაელის მიმართულებით 1-2 მარტის ფრენები გაუქმდა
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან
“თაღლითური გეგმის მიხედვით, 123 800 ლარს მოტყუებით დაეუფლნენ” – შსს-მ ორი პირი დააკავა
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 1 მარტი
რა ხდება ირანში – მოკლედ