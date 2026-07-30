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ბათუმის ნაწილს 1 ღამით წყლის მიწოდება შეუწყდება

30.07.2026
ბათუმის ნაწილს 1 ღამით წყლის მიწოდება შეუწყდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერიის შპს „ბათუმის წყლის“ განცხადებით:

„31 ივლისის ღამის 12 საათიდან 1 აგვისტოს 08:00 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდებათ რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეულის ნაწილს, ბაგრატიონის, აღმაშენებლის, ჯავახიშვილის, ხიმშიაშვილის, აეროპორტისა და სამრეწველოს ადმინისტრაციული ერთეულების, ასევე ადლიის მიმართულებით მცხოვრებ აბონენტებს“.

კომპანიის  ინფორმაციით „მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის მეხუთე ფაზის ფარგლებში, წყალმომარაგების მიმართულებით, ინჯალოს რეზერვუარზე ცენტრალური მილსადენის დაერთების სამუშაოები იგეგმება“.

„სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, წყალმომარაგების აღდგენის შემდეგ, შესაძლოა, დროებით დაფიქსირდეს ქსელში წყლის სიმღვრივის მომატება“. – აცხადებს „ბათუმის წყალი“.

 

 

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