“გამტარუნარიანობა 25%-მდე გაიზრდება” – რა იცვლება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომლის დასრულების შემდეგაც აეროპორტის გამტარუნარიანობა გაიზრდება.
აეროპორტის მმართველი კომპანიის, ტავ ჯორჯიას, ინფორმაციით, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალის არსებულ 8,000 მ²-ს დახლოებით 1000 მ² ფართობის ახალი სივრცეები ემატება.
ეს სივრცეები მოიცავს, როგორც საოპერაციო ასევე ადმინისტრაციულ ზონებს. ამ სივრცეების ხარჯზე აეროპორტის გამტარუნარიანობა ჯამში 22-25%-მდე გაიზრდება.
„სარეგისტრაციო ზონაში არსებული დახლების რაოდენობა 14-დან 18-მდე იზრდება, რაც დააჩქარებს რეგისტრაციის პროცესს.
ასევე პროექტის ფარგლებში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის საზღვრის კონტროლის ზონაში საპასპორტო შემოწმების ჯიხურების რაოდენობა 5-მდე იზრდება, რაც საერთო ჯამში გასასვლელების რაოდენობას 8-დან 10-მდე გაზრდის.
ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს საემიგრაციო პროცედურებისთვის საჭირო დროს.
უკვე დასრულებულია Duty Free ზონის გაფართოების სამუშაოები. განახლებული სავაჭრო ზონა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოეწყო, ის სრულად არის დატვირთული პროდუქციით და უკვე ემსახურება მგზავრებს.
ტერმინალის მომიჯნავე შენობაში, 450 მ2 ფართობზე დასრულდა ადმინისტრაციული ოფისების სრული რეაბილიტაცია და აღჭურვა. ადმინისტრაციული პერსონალის ახალ სამუშაო სივრცეში გადაყვანა ტერმინალის შიგნით არსებულ საოპერაციო სივრცეს გაზრდის,“ – ნათქვამია ტავ ჯორჯიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
ამ ეტაპზე გამგზავრების ზონის შესასვლელისა და საპასპორტო კონტროლის ზონების გაფართოების სამუშაოები მიმდინარეობს.
კომპანიის ინფორმაციით, დაგეგმილია საბარგო კარუსელების დაგრძელება და მოდერნიზება.
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