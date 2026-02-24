ბრიტანეთმა დაასანქცირა გემი, რომელმაც ყულევში 100 000 ტონამდე ნედლი ნავთობი შემოიტანა

დიდმა ბრიტანეთმა 50 ნავთობტანკერი დაასანქცირა, რომელიც ჩართული იყო რუსეთიდან მესამე ქვეყანაში რუსული წარმოების ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების გადაზიდვაში.
დასანქცირებულ გემებს შორისაა ნავთობტანკერი ALTURA – (IMO 9292199), რომელიც 2025 წლის 6-7 ოქტომბერს ყულევის პორტშიც იმყოფებოდა.
გემს მაშინ KAYSERI ერქვა, პანამის დროშის ქვეშ ცურავდა და საქართველოში 100 000 ტონამდე ნედლი ნავთობი შემოიტანა.
ნავთობტანკერის მიერ შემოტანილ ტვირთზე შემოსავლების სამსახურმა 21 ოქტომბერს განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც საერთაშორისო სააგენტო როიტერსმა დაწერა, რომ რუსულმა კომპანია „რუსნეფტმა“ საქართველოში რუსული ნავთობი შემოიტანა.
„ყულევის საზღვაო ნავსადგურში რუსეთის ფედერაციის პორტიდან შემოვიდა პანამის დროშის ქვეშ მცურავი თბომავალი KAYSERI, რომელზეც დატვირთული იყო ერთ-ერთი რუსული კომპანიიდან (უწყება თავს იკავებს კომპანიების სახელწოდებების დასახელებისგან და საგადასახადო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გავრცელებისგან) გამოგზავნილი, იმპორტის საბაჟო პროცედურებში მოქცევისთვის განკუთვნილი 100 000 ტონამდე ნედლი ნავთობი“, – განმარტა 2025 წლის 21 ოქტომბერს შემოსავლების სამსახურმა.
მიმართვის მიუხედავად, უწყებამ დამატებითი ინფორმაცია არ გასცა და არ განმარტა, სად წავიდა რუსეთიდან შემოტანილი ტვირთი. შემოსავლების სამსახურმა ეს „საგადასახადო საიდუმლოებით“ ახსნა.
ნავთობტანკერის ყულევში ყოფნა დაადასტურა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომაც, თუმცა განმარტა, რომ იმ დროისათვის გემი არ იყო საერთაშორისო სანქციების ქვეშ და არ ფიგურირებდა არც ერთ სანქცირებულ სუბიექტთან ასოცირებულ კომპანიათა ჩამონათვალში.
დღეს, 24 თებერვალს კი ცნობილი გახდა, რომ დიდმა ბრიტანეთმა სხვა 50 გემთან ერთად დაასანქცირა კაისერი, რომელსაც სახელი აქვს გადარქმეული, ახლა ALTURA ჰქვია და სიერა ლეონეს დროშის ქვეშ ცურავს.
„გვაქვს გონივრული საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ALTURA – IMO 9292199 იყო ან შესაძლოა ჩართული იყოს საქმიანობაში, რომლის მიზანი ან შედეგია უკრაინის დესტაბილიზაცია ან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის შერყევა ან მათთვის საფრთხის შექმნა, ან რუსეთის მთავრობისთვის სარგებლის მოპოვება ან მისი მხარდაჭერა. კერძოდ, ALTURA ჩართულია რუსეთიდან მესამე ქვეყანაში რუსეთში წარმოებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების გადაზიდვაში,“ – ნათქვამია გაერთიანებული სამეფოს დასაბუთებაში, თუ რატომ დაედო კონკრეტულ გემს სანქცია.
დასანქცირებულ გემს ეკრძალება გაერთიანებული სამეფოს პორტში წვდომის მიღება, მისი კაპიტნის ან ლოცმანის მიერ პორტში შესვლა. შესაძლებელია გემის რეგისტრაციის გაუქმება გაერთიანებული სამეფოს გემების რეესტრში.
დიდი ბრიტანეთის სანქციებში მოხვედრამდე, ALTURA – იგივე KAYSER ევროკავშირმა დაასანქცირა.
KAYSER – IMO 9292199 მონიშნეს, როგორც ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის ხომალდი, რომელიც მონაწილეობდა რუსული ნავთობის ყიდვა-გაყიდვასა და ტრანსპორტირებაში.
ევროკავშირის სანქციების დადების შემდეგ გემმა შეიცვალა სახელწოდება, დროშა და კომპანია. სახელწოდების და დროშის შეცვლა სანქციებისგან თავის არიდების გავრცელებული პრაქტიკაა. თუმცა ამის მიუხედავად, IMO 9292199 ბრიტანული სანქციების ქვეშ მაინც მოხვდა.
დიდმა ბრიტანეთმა დაწესებული სანქციების შესახებ დღეს, 24 თებერვალს განაცხადა.
დღესვე გამოქვეყნდა დასანქცირებული გემების, კერძო კომპანიების და ინდივიდუალური პირების ჩამონათვალიც.
გამოქვეყნებული სიის მიხედვით, დიდმა ბრიტანეთმა დაასანქცირა შემდეგი გემები:
EVERDINE – IMO9382073, EVALI – IMO9400980, ETHERA – IMO9387279, ESTELLA – IMO9308170, DENVER – IMO9382712, CHONGCHON – IMO9294123, CELINE – IMO9252400, CAROLINE BEZENGI – IMO9224439, BRIONT – IMO9252955, BREEZ – IMO9247778, BOLU – IMO9439539, GARUDA – IMO9272931, GENERAL SKOBELEV – IMO 9503304, GRIF – IMO9332028, GUANYIN – IMO9299707, INDRI – IMO9247429, KATY – IMO9323326, LUMIN – IMO9330599, FENGHUANG – IMO9236248, MANASLU – IMO9388027, MAVERICK – IMO9321562, MYRA – IMO9336490, NEMRUT – IMO9439541, NILANGA – IMO9412452, URIEL – IMO9336517, VELORA – IMO9290373, AS CALCUTTA – IMO9037123, HANSON – IMO9237412, INNOVATOR – IMO9306809, JEWEL – IMO9419450, JIN HUI – IMO9430272, TYCHE 1 – IMO9308077, ADITYA – IMO9323314, ALTURA – IMO9292199, APATE – IMO9433016, AURA 1 – IMO9472634, BLUEBELL – IMO9251810, NOVA CREST – IMO9292046, ORVI – IMO9321718, PRISMA – IMO9299678, PROMETEI – IMO9296597, SAMOS – IMO9408190, LNG SOARS – IMO9307205, KUNPENG – IMO9247194, SARASWATI – IMO9383869, SEGINUS – IMO9256028, SKADI – IMO9230971, STANISLAV GOVORUKHIN – IMO9621596, TAGOR – IMO9282481, TASSOS – IMO9408695.