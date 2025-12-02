რუსული გემი, რომელსაც შავ ზღვაში თავს დაესხნენ, საქართველოში არ მოდიოდა – სააგენტო

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აცხადებს, რომ გემი, რომელსაც რუსული და თურქული მედიის ინფორმაციით შავ ზღვაში თავს დაესხნენ, საქართველოს მიმართულებით არ მოდიოდა.
„საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ეხმაურება ღია წყაროებში გავრცელებულ ინფორმაციას რუსეთის დროშის ქვეშ მცვურავ გემ „Midvolga 2“-თან (IMO 9735139) დაკავშირებით, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით თურქეთის სანაპიროდან 80 კილომეტრში თავს დაესხნენ.
ამავე წყაროებში გემის დანიშნულების ნავსადგურად საქართველოს ნავსადგურებია მოხსენებული.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გადამოწმეული ინფორმაციით, აღნიშნული გემი არ ყოფილა და არ არის ნომინირებული საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში, ასევე ეროვნული საზღვაო ერთი ფანჯრის სისტემაში (NMSW) არ იძებნება აღნიშნული გემის მოახლოების შესახებ არანაირი შეტყობინება. შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს გემი მოემართებოდა საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებისაკენ არ ემყარება არანაირ ფაქტებს,“ – ნათქვამია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში.
დღეს, 2 დეკემბერს, რუსულმა და თურქულმა სამთავრობო სააგენტოებმა დაწერეს, რომ შავ ზღვაში დრონებით თავს დაესხნენ რუსულ ტანკერს, რომელიც საქართველოს მიმართულებით მიდიოდა.
თურქულმა სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტო „ანადოლუმ” დაწერა, რომ რუსულ ტანკერს საქართველოში მზესუმზირის ზეთი მიჰქონდა.
თურქული მედიის ინფორმაციით, MIDVOLGA-2-ის ეკიპაჟს, დახმარება არ უთხოვია. გემზე 13 მეზღვაური იყო, რომელთაგანაც არავინ დაშავებულა.
გემზე თავდასხმა თურქეთის სანაპიროდან 80 კილომეტრში მოხდა. ტანკერი ამჟამად სინოპის პორტის მახლობლად გადაადგილდება.