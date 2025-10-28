მთავარი,სიახლეები

„მარჯვენა ხელ-ფეხს ფაქტობრივად ვერ ამოძრავებს“ – აქტივისტი ნინო დათაშვილზე

28.10.2025 •
„მარჯვენა ხელ-ფეხს ფაქტობრივად ვერ ამოძრავებს“ – აქტივისტი ნინო დათაშვილზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროევროპული აქციების მონაწილე, ნინო კალანდია ფეისბუქზე წერს, რომ ესაუბრა პატიმრობაში მყოფ მასწავლებელს, ნინო დათაშვილს, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობას მნიშვნელოვნად დამძიმდა.

„ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულად დამძიმდა.

24 ოქტომბერს „ვივამედში“ ჩაუტარდა მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია. დასკვნაში წერია, რომ გამოვლენილია დიაგნოზი, რაც არ იყო დაფიქსირებული ორი თვის წინ გაცემულ სამედიცინო დოკუმენტში. კერძოდ M50.2. კისრის სეგმენტის მალთაშუა დისკების ცდომები.C5 C6 დისკების თიაქრები, რომელიც საჭიროებს ქირურგიულ ოპერაციას.

დღევანდელი მდგომარეობით, ნინოს ესაჭიროება ორი ქირურგიული ოპერაცია. პრიორიტეტულად, პირველ რიგში გასაკეთებელია კისრის მალების ოპერაცია.

თქვენ წარმოგიდგენიათ ციხის პირობებში პოსტოპერაციული პერიოდი? ამ მძიმე ოპერაციის შემდეგ ციხის საკანში რეაბილიტაცია წარმოგიდგენიათ ვინმეს რა ჯოჯოხეთი იქნება?

დილას დამირეკა ნინომ და მითხრა, რომ აქამდე თუ წელსქვემოთ მოწყვეტის ეშინოდა, ახლა კისერს ქვემოთ მოწყვეტის ეშინია. მარჯვენა ხელს და ფეხს ფაქტობრივად ვერ ამოძრავებს. საჭმლის ჭამაც კი უჭირს.

და ამ ყველაფრის ფონზე, დანაშაულის განმეორებით ჩადენის რისკის გამო ზის ციხეში, იმიტომ, რომ მედეა ცირამუას [პროკურორი] ჰგონია ასე.

ანდერძი დავწერეო – მითხრა. წარმოიდგინეთ ხალხო, რა დღეშია ადამიანი.

ხვალ, 12 საათზე ნინოს სასამართლო სხდომა გაიმართება და კი არ მჯერა რასაც ვამბობ, მაგრამ იქნებ შეერხეს რაღაც სიმები თამარ მჭედლიშვილს. მართლა რა სისასტიკეა ადამიანის ამ მდგომარეობამდე მიყვანა და ამაზე არ რეაგირება“ – წერს ნინო კალანდია.

დღეს, 28 ოქტომბერს, ორგანიზაციამ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR), რომელიც სინდისის პატიმრის, ნინო დათაშვილის უფლებებს იცავს სასამართლოში, ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე განცხადება გაავრცელა.

PHR-ი წერს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა და ხვალინდელ პროცესზე ორგანიზაცია სასამართლოს პატიმრობის შეცვლის შუამდგომლობით მიმართავს.

სამოქალაქო აქტივისტი, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ნინო დათაშვილი სასამართლოს მანდატურზე თავდასხმის ბრალდებით 20 ივნისს დააკავეს. პროკურატურა ცდილობს თავდასხმად დააკვალიფიციროს ინციდენტი, რომელიც დათაშვილსა და მანდატურებს შორის მოხდა ნინოს სასამართლოდან ძალის გამოყენებით, იძულებით გაძევებისას.

მის წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით დაიწყო.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობა მკვეთრად გაუარესდა“ – PHR
„ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობა მკვეთრად გაუარესდა“ – PHR
„დასავლეთში სასწავლებლად წასვლა გახდება პრაქტიკულად შეუძლებელი“ – ზურაბ ჯაფარიძე
„დასავლეთში სასწავლებლად წასვლა გახდება პრაქტიკულად შეუძლებელი“ – ზურაბ ჯაფარიძე
ზვიად ცეცხლაძემ მამის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ შიმშილობა დაიწყო – „დაფიონი“
ზვიად ცეცხლაძემ მამის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ შიმშილობა დაიწყო – „დაფიონი“
დააკავეს ზურაბ ცეცხლაძე, სინდისის პატიმრის, ზვიად ცეცხლაძის მამა
დააკავეს ზურაბ ცეცხლაძე, სინდისის პატიმრის, ზვიად ცეცხლაძის მამა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 აგვისტო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 სექტემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 23 აგვისტო

„მარჯვენა ხელ-ფეხს ფაქტობრივად ვერ ამოძრავებს“ – აქტივისტი ნინო დათაშვილზე 28.10.2025
„მარჯვენა ხელ-ფეხს ფაქტობრივად ვერ ამოძრავებს“ – აქტივისტი ნინო დათაშვილზე
კატასტროფული იქნება ის შედეგები, რაც ამ „რეფორმას“ მოჰყვება – ნინო დობორჯგინიძე 28.10.2025
კატასტროფული იქნება ის შედეგები, რაც ამ „რეფორმას“ მოჰყვება – ნინო დობორჯგინიძე
სასამართლო იწყებს სტუდენტ მეგი დიასამიძის საქმის განხილვას 28.10.2025
სასამართლო იწყებს სტუდენტ მეგი დიასამიძის საქმის განხილვას
21 Individuals Charged in Case Involving Embezzlement of Rural Development Agency Grants 28.10.2025
21 Individuals Charged in Case Involving Embezzlement of Rural Development Agency Grants
„ბიაფი“ ბათუმში 12-17 დეკემბერს ჩატარდება, ჟიურისა და საკონკურსო პროგრამის გარეშე 28.10.2025
„ბიაფი“ ბათუმში 12-17 დეკემბერს ჩატარდება, ჟიურისა და საკონკურსო პროგრამის გარეშე
24 მლნ ლარის შესყიდვები ახალციხის საკრებულოს წევრებს და მათ ნათესავებს – „გამჭვირვალობა“ 28.10.2025
24 მლნ ლარის შესყიდვები ახალციხის საკრებულოს წევრებს და მათ ნათესავებს – „გამჭვირვალობა“