„მარჯვენა ხელ-ფეხს ფაქტობრივად ვერ ამოძრავებს“ – აქტივისტი ნინო დათაშვილზე

პროევროპული აქციების მონაწილე, ნინო კალანდია ფეისბუქზე წერს, რომ ესაუბრა პატიმრობაში მყოფ მასწავლებელს, ნინო დათაშვილს, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობას მნიშვნელოვნად დამძიმდა.
„ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულად დამძიმდა.
24 ოქტომბერს „ვივამედში“ ჩაუტარდა მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია. დასკვნაში წერია, რომ გამოვლენილია დიაგნოზი, რაც არ იყო დაფიქსირებული ორი თვის წინ გაცემულ სამედიცინო დოკუმენტში. კერძოდ M50.2. კისრის სეგმენტის მალთაშუა დისკების ცდომები.C5 C6 დისკების თიაქრები, რომელიც საჭიროებს ქირურგიულ ოპერაციას.
დღევანდელი მდგომარეობით, ნინოს ესაჭიროება ორი ქირურგიული ოპერაცია. პრიორიტეტულად, პირველ რიგში გასაკეთებელია კისრის მალების ოპერაცია.
თქვენ წარმოგიდგენიათ ციხის პირობებში პოსტოპერაციული პერიოდი? ამ მძიმე ოპერაციის შემდეგ ციხის საკანში რეაბილიტაცია წარმოგიდგენიათ ვინმეს რა ჯოჯოხეთი იქნება?
დილას დამირეკა ნინომ და მითხრა, რომ აქამდე თუ წელსქვემოთ მოწყვეტის ეშინოდა, ახლა კისერს ქვემოთ მოწყვეტის ეშინია. მარჯვენა ხელს და ფეხს ფაქტობრივად ვერ ამოძრავებს. საჭმლის ჭამაც კი უჭირს.
და ამ ყველაფრის ფონზე, დანაშაულის განმეორებით ჩადენის რისკის გამო ზის ციხეში, იმიტომ, რომ მედეა ცირამუას [პროკურორი] ჰგონია ასე.
ანდერძი დავწერეო – მითხრა. წარმოიდგინეთ ხალხო, რა დღეშია ადამიანი.
ხვალ, 12 საათზე ნინოს სასამართლო სხდომა გაიმართება და კი არ მჯერა რასაც ვამბობ, მაგრამ იქნებ შეერხეს რაღაც სიმები თამარ მჭედლიშვილს. მართლა რა სისასტიკეა ადამიანის ამ მდგომარეობამდე მიყვანა და ამაზე არ რეაგირება“ – წერს ნინო კალანდია.
დღეს, 28 ოქტომბერს, ორგანიზაციამ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR), რომელიც სინდისის პატიმრის, ნინო დათაშვილის უფლებებს იცავს სასამართლოში, ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე განცხადება გაავრცელა.
PHR-ი წერს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა და ხვალინდელ პროცესზე ორგანიზაცია სასამართლოს პატიმრობის შეცვლის შუამდგომლობით მიმართავს.
მის წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით დაიწყო.